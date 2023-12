La dura derrota por 3-0 frente al Atlético de Madrid B en El Collao, el pasado sábado 9 de diciembre, acrecienta el mal estado de forma por el que atraviesa el Alcoyano. El equipo de Vicente Parras acumula tres partidos consecutivos cayendo derrotados y tan solo ha logrado uno de los últimos doce puntos disputados. Esta mala racha no solo hace volver al Deportivo a situarse a un punto de los puestos de descenso, sino que también provoca que un sector de la afición pida el cese del míster ilicitano.

La comisión deportiva del club, compuesta por el propietario del club Juan Carlos Ramírez y el director deportivo Josele González, se reunió de urgencia tras el último varapalo en liga para asumir la delicada situación que atraviesa la entidad alcoyana. Los gerentes tranquilizaron el escenario y mostraron su “plena confianza” en el entrenador, zanjando de esta forma cualquier especulación tras escuchar por primera vez en cinco años voces que cuestionan su continuidad.

Imanol García, la voz de la plantilla

Además, uno de los capitanes del Alcoyano, Imanol García, se sumó en nombre del equipo al apoyo mostrado a Parras. "El equipo está con el míster, sus decisiones le respaldan en todos estos años y vamos a muerte con él", defendió el centrocampista.

El ex jugador de Osasuna y Villarreal mostró confianza en su equipo para abandonar la zona baja del grupo 2 de Primera RFEF, pero exige más esfuerzo por parte de cada uno de ellos. "El rendimiento del equipo es la suma de los rendimientos de todas las individualidades y obviamente tenemos que dar ese plus para salir de la zona peligrosa en la que volvemos a estar. Hay plantilla para estar más arriba", explicó el jugador navarro.

También apuntó que la solución pasa por evitar las “desconexiones” que dan razón a que en una misma temporada puedan ganar al Málaga en La Rosaleda, y que tres semanas después den una cara completamente opuesta ante su propia afición. "Estamos pagando caro no sacar ese carácter competitivo que nos haga dar ese paso adelante en los minutos claves de los partidos. Estamos en una categoría en la que los partidos son muy igualados y se deciden por detalles", sentenció el 6 del Alcoyano.

Quiero pedir disculpas públicamente a la afición, no hemos estado a la altura. Trabajaremos duro para revertir esta situación . — Primi (@Primiferriz) 9 de diciembre de 2023

El jugador del Deportivo, manifestó haber forzado para disputar este último encuentro en El Collao y jugar la primera hora de encuentro, pese a las molestias que arrastra. "Afortunadamente, no hubo recaída tras operarme en marzo, aunque sí una contusión, pero he querido trabajar estas dos semanas para ayudar al equipo como tenemos que hacerlo todos", desveló.

Por último, manifestó su deseo de conseguir una victoria frente al San Fernando para cerrar el 2023 y encarar el parón con un nivel de ansiedad mucho menor. "Nos daría mucho respiro, somos los primeros que queremos darle la vuelta a esta situación", recalcó el capitán.

Vicente Parras, señalado

El propio Parras se dirigió a la plantilla en rueda de prensa reprochando que "no es normal que a los 20 minutos a todo el mundo le tiemblen las piernas" y añadió que "no puede haber intereses personales por encima de los colectivos. El club debe estar por encima de todo y a veces se olvida".

A pesar de reconocer que se encuentra en "uno de los momentos más duros en los cinco años que llevo en este equipo", el técnico aseguró estar “tranquilo” por su futuro y dio muestras contundentes de confianza en su trabajo. Por lo tanto, el preparador técnico, descartó el mercado invernal como una solución a la debacle blanquiazul.

El míster del Alcoyano señaló que su cargo "no es una plaza fácil, el nivel de exigencia es alto, pero prefiero eso antes de ir a un sitio donde las cosas no importan, si van bien, perfecto, y si no, a otro sitio", concluyó.