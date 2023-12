El presidente de honor del EÓN Horneo Alicante dejó la presidencia del club en verano para dar un paso al lado. Medio año después, cuenta cómo lo vive y cómo ve al nuevo equipo capitaneado por Fernando Latorre.

Pregunta: Tras tres meses de competición, llega el parón de Navidad. ¿Cómo está viendo al equipo de Plata?

Respuesta: La verdad es que veo un equipo muy bien compensado tanto por posiciones de juego como por su equilibrio en veteranía-juventud. Un equipo con gran proyección de futuro. Todo esto unido a un cuerpo técnico de gran nivel me da una visión más que positiva.

P: ¿Qué es lo que más le está gustando de esta nueva plantilla?

R: Veo tres grandes cualidades en ellos: por un lado, la competitividad, no dan un partido por perdido y la lucha es constante hasta el pitido final; lo segundo es la gran capacidad de trabajo y sacrificio que están demostrando y, lo más importante, es la humildad que proyectan, que es precisamente lo que les hará crecer como jugadores y como personas.

P: Después de tantos años como presidente del club, ¿cómo está viviendo este año?

R: Por un lado, añoro pasar momentos con los equipos y los cuerpos técnicos. Pero en estos momentos, necesitaba un tiempo extra en el día a día del que ahora mismo sí dispongo para abarcar temas laborales y personales que requerían prioridad.

P: ¿Se viven con menos nervios los partidos?

R: Ni muchísimo menos. Eso no cambia. La pasión que me empuja sigue intacta y los nervios siempre están a flor de piel. Cuando los veo competir, lo paso fatal, pero es como al que le gusta el picante, disfruto con ello.

P: ¿Qué es lo que más echa de menos?

R: Como he dicho anteriormente, el contacto directo con jugadores y cuerpo técnico de forma regular. Así como con todos los responsables de las diferentes secciones del club, grandes personas a las que se les añora.

P: Uno de los pasos más importantes que ha vivido el club este verano ha sido la creación de la Fundación.

R: Es de los momentos más emocionantes que he podido vivir desde que comenzó esta aventura. Este paso llevábamos años preparándolo y no veíamos el momento. Queríamos hacerlo bien y entre medias nos pilló la pandemia. La creación de la Fundación era vital para desarrollar toda la parte social que solo como club no era posible. A ello, hay que sumarle que el apoyo que hemos recibido tanto de la sociedad como de las instituciones ha sido ejemplar.

P: Y como mayor logro, la sección de inclusivos haciendo historia.

R: Ellos son el fruto y a la vez la compensación de tanto sacrificio, son el ADN de nuestra razón de ser. Como club nos gusta competir, pero para competir se requieren ciertos valores que no debemos olvidar, y cuando vas a ver jugar y divertirse a estos fenómenos te enriqueces de todos ellos.

P: Usted siempre se ha caracterizado por ser un presidente que quiere hacer partícipe a toda la sociedad del club, que sea muy alicantino y que todos se sientan representados. Tras tantos años de esfuerzo, ¿se ha conseguido?

R: En parte, pero no del todo. De siempre se ha dicho en nuestro entorno del balonmano que Alicante se merecía un equipo en lo más alto. Pero que mientras no hubiera un club independiente de colegios, sería complicado, ya que ello limitaba y dividía a la afición. Esa frase la he oído millones de veces en las últimas décadas. Hoy ese club ya existe y año a año va dando pasitos hacia ese objetivo. Trabajamos con fuerza las bases de los clubes colegiales que han querido acompañarnos en el camino y a la vez estamos creando una nueva cantera trabajando el colegio público junto con la escuela de balonmano. Pero cuando voy a los partidos aún echo en falta a muchísima gente que me transmitió ese mensaje, apoyar a nuestro equipo. Por ello, les invito desde aquí a que sean partícipes de esta realidad. Que no todo se quede en palabras porque es ahora cuando necesitamos apoyo.

P: ¿Qué le pide al 2024?

R: Lo mismo que todos los años: salud para todos. A nivel deportivo, que disfrutemos de un buen balonmano, con ello los objetivos llegan tarde o temprano.

P: Este paso al lado que ha dado, ¿es definitivo o podremos volver a ver a Pepe Sánchez en un tiempo en primera línea?

R: (Ríe). Si quieres un buen símil te diré que ahora mismo estoy en el banquillo. Empecé con cero experiencia en esto de presidir un club y en estos años es como si hubiera hecho varios Máster. Muchas decisiones tomadas sobre la marcha en las que aciertas o te equivocas, pero siempre pensando en lo mejor para el club, la gente que critica desde fuera sin ánimo constructivo no cae en esto, el caso es que necesitaba descanso y reflexión. Ahora mismo en pista tenemos a Ñago y un sinfín de compañeros dejándose la piel, y los demás no podemos más que agradecérselo y mostrarles todo nuestro apoyo.