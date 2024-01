El centrocampista del Alcoyano Imanol García ha lanzado un mensaje de optimismo a la afición blanquiazul tras el gran inicio del año 2024 de los de Vicente Parras. El Deportivo acumula cuatro victorias en cinco partidos y, además de lograr su mejor racha de la temporada después de sumar nueve puntos de forma consecutiva.

Después de caer en Can Misses y reponerse en casa frente al Recreativo de Huelva, el futbolista navarro advierte que el equipo solo puede permitirse mantener sus aspiraciones altas si soportan el ritmo de las últimas jornadas: "¿Soñar? Todo pasa por hacer una buena segunda vuelta y seguir puntuando como lo estamos haciendo hasta ahora. Si somos capaces de ganar a los que están arriba, ¿por qué no hacerlo?".

Sin embargo, el ex de Osasuna hizo una llamada a la prudencia y la humildad, y tras asegurar que pretenden lograr grandes hitos esta temporada no deben perder la calma. "No podemos olvidarnos de dónde estábamos hace un par de meses, mirando a los puestos de abajo. Hay que seguir siendo humildes", afirmó el autor del primer tanto contra el conjunto de Abel Gómez.

El Alcoyano no cae derrotado en El Collao desde el pasado 9 de diciembre y ha logrado imponerse al Mérida (1-0), Antequera (2-1) y Recreativo de Huelva (2-0). De esta forma, el técnico ilicitano demuestra que el tropiezo en casa del segundo clasificado, el Ibiza (3-0), no empaña la transformación en la plantilla y el planteamiento de juego sufrida tras el parón navideño.

El trabajo pendiente fuera de El Collao

Además de asegurar que la última victoria cosechada les "da muchas alas", también les ayudará a lograr puntuar fuera de su estadio. "Es algo que tenemos pendiente, ganar más partidos fuera de casa y vamos a por ello este sábado", reconoció el capitán del Deportivo en referencia a la visita al Nuevo Mirador de Algeciras de la próxima jornada.

El futbolista navarro, que cumple su tercera campaña en Alcoy, cree que ser más regulares y tener continuidad fuera de casa, y no solo en El Collao, son los factores que los blanquiazules deben mejorar para ser más efectivos en condición de visitantes.

"En Ibiza, en nuestra última salida, hicimos un buen primer tiempo, pero en el segundo ellos fueron mejores. Nos falta tener esa seguridad de ir a por ellos", argumentó el centrocampista del Deportivo. Por último, Imanol García explicó que el próximo partido, en territorio andaluz, será complicado porque su rival buscará “apretar”, a pesar de que su mentalidad es "ir a por los tres puntos".