El entrenador del Alcoyano, Vicente Parras, ha denunciado la crítica situación por la que atraviesa el club en referencia al mal estado de su campo de entrenamiento habitual. Las alternativas a un escenario que supone un contratiempo para el técnico ilicitano en la consecución de los objetivos propuestos por la directiva, pasan por trasladarse bajo los propios medios de jugadores y cuerpo técnico hasta Fontcalent -a casi setenta kilómetros- para compartir instalaciones con el Hércules, o someter al césped de El Collao a una carga excesiva.

"Ahora mismo tenemos un problema y una necesidad porque un equipo profesional como el nuestro no puede entrenar en el campo Jorge Molina; no está en condiciones", defendió Parras. Además, agradeció poder contar con las instalaciones cuando contaban con los requisitos adecuados, a lo que añadió que ahora mismo no lo puede hacer. "No podemos tener un Alcoyano errático, de aquí para allá buscando campos para entrenar", denunció el entrenador blanquiazul.

En las últimas dos semanas el Deportivo se ha desplazado, en varias ocasiones, a Alicante para ejercitarse y preparar el choque liguero. Esta semana, en cambio, ha diseñado una programación que incluye cinco sesiones de entrenamiento en su propio estadio, donde el sábado recibe al Recreativo de Huelva.

El mal estado del césped de El Collao

"No hay campo que soporte este ritmo; así está El Collao", expuso Vicente Parras por lo que respecta al mal estado del terreno de juego donde juegan como locales. "El Alcoyano aporta un plus a la ciudad como una de sus entidades más representativas, pero lo cierto es que estamos muy cerca del fútbol profesional y no tenemos unas instalaciones adecuadas", insistió el técnico del Deportivo. Finalmente, recalcó la necesidad que tienen de poder ejercitarse en un terreno de juego "acorde a la Primera Federación".

Hace dos semanas el Alcoyano utilizó las instalaciones de Fontcalent hasta en dos ocasiones, y otra más el pasado jueves. "Estamos agradecidos al Hércules, pero no podemos pretender que eso sea siempre así", argumentó Vicente Parras que además advirtió de que "ellos también se están jugando mucho y llegará un momento que tendremos un problema".