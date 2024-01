El entrenador del Alcoyano, Vicente Parras, recalcó antes de la apertura de 2024 con un encuentro como locales ante el Mérida que la afición de El Collao no les exige un fútbol excelso sino una entrega total: "El Collao no nos pide hacer el fútbol de Brasil del Mundial de 1970, lo que nos pide es darlo todo y que ellos tengan la sensación de que el equipo no se ha guardado nada, que lo ha dado todo en el terreno de juego".