Ángela Martínez Guillén (Elche, 18-3-2004) consiguió el pasado sábado, en el Campeonato Mundo de Natación, que se está celebrando en Doha (Catar) su billete para estar presente en los Juegos Olímpicos de París 2024. La nadadora ilicitana logró la clasificación olímpica en la prueba de 10 kilómetros en aguas abiertas, tras finalizar en la décimo tercera posición.

La deportista de solo 20 años , que desde hace tres años, entrena en el Centro de Alto Rendimiento de Málaga, sufrió de lo lindo para cumplir su sueño. La semana antes de la prueba se puso enferma, con fiebre, mareos y vómitos, que le impidieron llegar en las mejores condiciones a una de las competiciones más importantes de su carrera.

Europeos y Mundiales

A pesar ello, la joven ilicitana supo luchar y sufrir hasta la extenuación para alcanzar algo por lo que viene luchando desde mucho tiempo. Ya ha estado presente en europeos y mundiales, pero una olimpiada es lo máximo para cualquier deportista. Ahora no se conforma y también quiere lograr la mínima en las pruebas de 800 y 1.500 en piscina, para disfrutar de esta especialidad en París.

¿Qué ha significado cumplir el sueño de clasificarse para los Juegos Olímpicos de París?

Ha supuesto conseguir un sueño que siempre he tenido y una motivación muy grande para afrontar lo que resta de temporada, que es mucho.

¿Imaginaba cuando era una niña y empezaba a nadar que pudiera conseguir este logro?

Para nada. Empecé a nadar como diversión y para practicar deporte. Nunca podría haberme imaginado conseguir lo que he logrado.

¿Cómo fue la prueba? ¿Sufrió mucho?

Fue un poco caótica. Desde que nos tiramos al agua, se empezó a nadar muy rápido. Sí que sufrí mucho. Cuando terminé, me temía lo peor, porque hubo mucha igualdad y el pase olímpico era para las 14 primeras. Sabía que estaba al límite y creía que no me había metido. Viví momentos de miedo, confusión y enfado. Pero, cuando me confirmaron que estaba clasificada, no lloré, pero estuve a punto. La emoción que sentí es difícil de explicar.

Vómitos, mareos y fiebre

¿Qué le pasó que no llegó en las mejores condiciones por la enfermedad que tuvo un par de semanas antes?

Dos semanas antes del Campeonato del Mundo me puse muy enferma, con fiebre, mareos, vómitos. Parece ser que fue una gripe. No es una excusa, pero creo que me pasó factura. Hubo días en los que me encontré bastante mal y no pude ni entrenar. Por eso, empecé la prueba de forma conservadora. Fui ganando posiciones, poco a poco, pero no como me hubiera gustado. No sentía que tenía la carrera controlada.

¿Llego a agobiarse y a pensar que se iba al traste el sueño olímpico?

Intenté mantener la serenidad y la mente fría. No me desesperé y no me rendí. En los últimos 500 metros hice un gran esfuerzo y, afortunadamente, pude conseguir mi sueño. Se demostró, que, en una prueba tan larga, como son los 10 kilómetros en aguas abiertas, es más importante la forma de acabar que la de empezar.

Entrenador, familia, Elche Club Natación...

¿En quién pensó cuando ya fue oficial la clasificación para París?

Pensé en mi entrenador, ya que el objetivo que nos habíamos marcado era obtener la clasificación para los Juegos Olímpicos. También en mi familia, que también sufrió mucho y que se ha sacrificado desde que yo era muy pequeña llevándome a entrenar y a todas las competiciones. También me acordé de mi club, el Elche Club Natación, donde empecé, del KZM Swimming Team y de Proyecto Fer, por el apoyo que me está dando.

800 y 1.500 metros en piscina

¿Cuáles van a ser las próximas competiciones y con qué objetivos?

La próxima será el Campeonato de España de Invierno en piscina, que tendrá lugar en Sabadell, a finales de febrero y mi siguientes objetivo es intentar lograr la mínima olímpica también en piscina.

¿Qué espera en los Juegos Olímpicos de París?

Espero dar mi mejor versión. Sé que puedo hacerlo mejor que en el Mundial, porque en Doha no estaba en las mejores condiciones. Si hablamos de números, confío en poder estar entre las 12 mejores.