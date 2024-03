Kiko Lacasa dirigirá La Nucía hasta el final de la temporada

Kiko Lacasa se sentará el próximo sábado en el banquillo del Estadi Olímpic Camilo Cano para recibir la visita del Hércules. Tras la dimisión de Mario Cartagena, que fue presentada a los jugadores por él mismo y de forma irrevocable antes del partido contra el CE Europa, el entrenador valenciano vuelve a asumir la dirección, técnica y deportiva, por segunda vez en la vigente campaña.

El club nuciero tiene previsto que esta combinación de cargos se prolongue hasta el final de temporada y que sea Lacasa quien asuma la complicada situación por la que atraviesa la entidad rojilla. El conjunto de la Marina Baixa no solo debe salir de la peor racha de la temporada, en la que ha caído derrotado por cinco partidos consecutivos, sino que además debe lograr, como mínimo, 15 de los 24 puntos que todavía hay en juego si quiere lograr la salvación.

La Nucía ha ocupado la última plaza de la clasificación en el 70% de las jornadas que se han disputado hasta la fecha y se mantiene colista con tan solo 16 puntos, en los que únicamente ha logrado tres victorias. Según la proyección de puntos, el club de rojo se quedaría a 20 puntos de salvar su segundo descenso consecutivo si no cambia la dinámica de resultados.

Volver a unir sus caminos

Por lo tanto, Kiko Lacasa vuelve al banquillo de La Nucía después de 15 jornadas en las que una defectuosa inversión en la institución alicantina que no pudo llevarse a cabo provocó su desvinculación permanente del club. Tras la marcha de Sergio Egea como entrenador, el valenciano volvió al puesto de director deportivo y, por ahora, también lo hará como técnico para hacer frente a un reto casi imposible.

La primera etapa como preparador técnico de Lacasa dejó un balance muy negativo en el que el conjunto alicantino no pudo vencer en ninguno de los cinco partidos con el valenciano al frente, dos empates y tres derrotas no solo provocaron su destitución, sino que además evidenció que la solución para evitar la catástrofe en La Nucía no parece estar en el cambio de entrenador.