El AtticGo Elche, unas campeonas sin límites

El 23 de mayo de 2021, en Telde (Gran Canaria) lograron el primer título de su historia a nivel absoluto, proclamándose campeonas de la Copa de la Reina. El 4 de septiembre de 2021, en Torrelavega (Cantabria) llevarán el segundo título a su vitrinas, con la Supercopa de España. Y ayer, 23 de marzo de 2024, en un pabellón Esperanza Lag, lleno de enfervorizados aficionados, volvieron a escribir con letras de oro otra brillante página en los 66 años del Club Balonmano Elche.

Las guerreras del AtticGo vencieron al Mecalia Atlético Guardés (31-23) y terminan, por primera vez, como campeonas de la fase regular de la Liga Guerreras-Iberdrola. Y, como consecuencia, reciben el premio de asegurar una plaza para disputar la próxima temporada la EHF European League, segunda máxima competición continental, que nunca han jugado, y cuentan con el factor cancha a su favor en el «play-off» por el título, en el que disputarán todos los partidos de vuelta ante su afición.

Un merecido premio al esfuerzo, sacrificio y trabajo de estas campeonas sin límites, que no se conforman. Están vivas en las tres competiciones que están disputando este curso: Liga, Copa y EHF European Cup y sueñan con levantar otro título. Pero el de ayer ya es uno más.

Y no fue fácil, las guerreras, dirigidas perfectamente por el maestro Joaquín Rocamora, supieron reponerse a los momentos difíciles. Cuando el Guardés se puso por delante en el marcador y el conjunto ilicitano estaba con dos jugadoras menos en la pista, por las exclusiones en el final del primer tiempo de María Flores y María Carrillo.

No se presagiaba tanto sufrimeinto tras el inmejorable comienzo de encuentro del AtticGo Elche.Con juego rápido y con el 100% de efectividad, se situó con 5-1 en el marcador. Pero las gallegas, que se jugaban la cuarta posición, una plaza para competición europea y disputar la primera eliminatoria del «play-off» con el factor cancha a su favor, no se desesperó y tenía claro su plan de partido.

Las gallegas aprovecharon varias precipitaciones de las franjiverdes para ir recortando distancias hasta el 6-4. El conjunto ilicitano tuvo otro arreón y se puso 8-4. La entrenadora visitante Cristina Cabezas pidió tiempo muerto para reconducir plan y le dio resultado.

Con 9-8, Nicole Morales detuvo un siete metros a Cristina Cifuentes. En esta ocasión fue Rocamora quien pidió tiempo puerto. Y la portera franjiverde realizó otra gran parada con el 10-8.

El partido estaba más igualada y a las guerreras franjiverdes le costaba encontrar el camino. Tessa Van Zilj, con cuatro goles en cuatro lanzamientos; en el bando ilicitano, y la paraguaya María Fernández, en el gallego; sostenían a sus respectivos equipos.

En la recta final del primer tiempo, el Atlético Guardés empató el choque. María Flores y María Carrillo sufrieron dos exclusiones casi consecutivas. El AtticGo se quedaba con dos jugadoras menos y Nico Morales volvió a aparecer, con otra gran intervención, para mantener al igualada al descanso y las espadas en todo lo alto.

En el inicio del segundo tiempo, Guardés se puso, por primera vez, por delante en el marcador. Todo pintaba mal.

Por enésima vez, las guerreras franjiverdes supieron sobreponerse a las adversidades. Rocamora, a pesar de la buena actuación de Nicole Morales en el primer tiempo, decidió cambiar la portería. Apostó por Marisol Carratú y el maestro oriolano volvió a acertar y a dar una nueva lección.

Tessa Van Zijl, con nuevo goles, estuvo casi sin fachos. Danila So Delgado perdió la ansiedad y sacó su brazo a pasear, terminando con once dinas. El partido cambió por completo. Se pasó del 13-14 al 17-14. Lissa Oppedal, María Flores y la brasileña Alexandra Do Nascimiento robaron varios balones claves. Las distancias fueron creciendo hasta el 23-15. Ahí, las gallegas bajaron los brazos y el Attico Elche acabó ganando 31-23 y se coronó campeón de la liga regular. Pero ojo, que la temporada no ha acabado y estas guerreras quieren más.

FICHA TÉCNICA:

ATTICGO ELCHE: Nicole Morales, MarisolCarratu, Katia Zhukova, Tessa Van Zijl (9), Lissa Oppedal (3), Patricia Méndez (3), Nuria Andreu , Danila So Delgado (11), Clara Gascó, María Flores (1), Zaira Benítez, María Carrillo, Pipy Wolfs (1), Paola Bernabé (1), Alexandra Do Nascimento (2) y Kelly Rosa.

MECALIA ATLÉTICO GUARDÉS: Miriam Sempere, Africa Sempere, Blazka Hauptuman (1), Cecilia Cacheda, María Palomo (2), Paula Fernández (5), Cristina Cifuentes, Andreza Almeida (1), Venera Surjan, Elena Amoreos, María Sancha (6), Estela Carrera, Ania Ramos, Itziar Martínez (2), Sandra Radovic (1) y Julia Nuez.

MARCADOR CADA 5 MINUTOS: 5-1, 6-4, 9-6, 10-8, 12-10, 13-13 (descaso) 16-14, 20-15, 24-17, 26-19, 28-21 y 31-23 (final).

ÁRBITROS: Roland Sánchez y Josep Millán, del colegio catalán.

PABELLÓN: Esperanza Lag, ante uno 1.200 espectadores.

RESULTADOS JORNADA 22:

Porriño-Costa del Sol Málaga 27-29

ATTICGO ELCHE-Guardés 31-23

Beti Onak-ELDA PRESTIGIO 28-24

Gijón-KH-7 Granollers 28-32

Bera Bera-Valladolid 42-23

Rocasa-Oviedo 32-23

CLASIFICACIÓN FINAL DE LA LIGA REGULAR:

1- ATTICGO ELCHE 37

2- Costa del Sol Málaga 36

3- Super Amara Bera Bera 36

4- Cons. Orbe Rubensa Porriño 29

5- Mecalia Atlético Guardés 28

6- Caja Rural Aula Valladolid 27

7- KH7 Granollers 24

8- Replasa Beti-Onak 18

9- Rocasa GranCanaria 15

10- ELDA PRESTIGIO 6

11- Motive.co Gijón La Calzada 6

12- Lobas Global Atac Oviedo 2