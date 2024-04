El Alcoyano no se fía de la mala racha del Real Madrid Castilla

El delantero del Alcoyano Cristian Agüero no quiere saber nada de posibles confianzas de cara a la visita del sábado al Alfredo Di Stéfano frente a un Real Madrid Castilla en horas bajas. El futbolista malagueño ha advertido del gran nivel que, en su opinión, tiene el próximo rival: "Si vamos pensando que ellos están mal, tienen la calidad suficiente para pasarnos por encima. Son el Madrid, si están ahí es por algo y no nos podemos confiar".

Además, el atacante de Vicente Parras ha añadido que, a pesar de la reciente victoria en Córdoba, y de la lograda en La Rosaleda, no deben perder la concentración ante el Real Madrid Castilla porque "es un equipo que, por individualidades, perfectamente podría estar en una categoría superior".

Para el malagueño, que cumple su segunda temporada en el Deportivo, las posibilidades de los de Vicente Parras pasan por "ser nosotros mismos, si lo conseguimos, tendremos opciones de ganarles". El diez del Alcoyano ha señalado que las claves están en "imponer nuestro físico y la intensidad con la que jugamos para que ellos no se sientan cómodos y puedan desarrollar su fútbol".

Cristian Agüero apuntó que deben hacer un "partido largo" y llegar al tramo final con el marcador igualado para tratar de imponer esos últimos minutos, que tan buenos resultados le han dado al equipo esta temporada. De hecho, hace dos años, se consiguió ganar en este mismo escenario con un gol en el tiempo de prolongación (1-2).

Aprovechar la necesidad del rival

"Sobre todo no hemos de confiarnos y tratar de aprovechar la necesidad de puntos que pueda tener el Real Madrid Castilla. Ellos están atravesando una mala racha de resultados y se encuentran en una situación difícil, pero no podemos equivocarnos", reflexionó el extremo andaluz.

La victoria del pasado sábado en el Nuevo Arcángel de Córdoba permite recuperar el objetivo de aspirar a la quinta plaza del grupo, que daría opción a clasificarse para la promoción de ascenso, con seis jornadas por delante y la permanencia virtual en el bolsillo.

"Fue una gran alegría ganar en Córdoba, pero la permanencia todavía no está garantizada y hasta que no sea matemática no nos podemos relajar. Igual dentro de dos partidos se puede hablar de ello, pero ahora mismo lo más importante es ganar el sábado en el Alfredo Di Stéfano", confesó Cristian Agüero.