El Eldense recibe a un Villarreal B más seguro

El Eldense y el Villarreal B disputan este sábado (14 horas) en el Nuevo Pepico Amat de Elda un partido clave para las aspiraciones de permanencia de ambos equipos en LaLiga Hypermotion, si bien en el caso de los alicantinos lo afrontan de forma más holgada que los castellonenses, mucho más necesitados de los puntos. El equipo alicantino, que cuenta con ocho puntos de ventaja sobre la zona de descenso, afronta esta cita con el objetivo de sumar tres nuevos puntos en su estadio tras vencer en la jornada anterior al Racing de Ferrol (2-0).

Cartela con la que el Eldense anuncia en sus redes el partido de este sábado en el Nuevo Pepico Amat. / CDE

Por su parte, el Villarreal B llega al Nuevo Pepico Amat con más urgencias al ocupar plaza de descenso después de empatar en La Cerámica frente al Real Zaragoza (0-0) en la última jornada. Fernando Estévez, entrenador del Eldense, calificó este duelo directo como «una final». «Debemos estar lejos de la relajación y dar otra vuelta de tuerca. La afición es consciente de ello, sabe dónde estamos, la plantilla que tenemos y que es un regalo jugar en Segunda División», dijo.

Para este encuentro, el Eldense no podrá contar con el lateral diestro Toni Abad por la sanción de un partido que Competición le ha impuesto por acumulación de amonestaciones. En cambio, el equipo de Miguel Álvarez prepara esta salida con la intención de mejorar sus números como visitante y con la intención de exhibir la versión que ofreció en Andorra en su último partido a domicilio (1-1) y mostrarse firmes en defensa para seguir puntuando una semana más.

A pesar de su racha de tres partidos sin perder, los de Miguel Álvarez ocupan plaza de descenso, aunque están a un solo punto de salir de ellos. Tras ganar a Tenerife y empatar ante Andorra y Zaragoza, este partido ante un Eldense en racha de resultados, se presenta como una oportunidad para seguir sumando y acercarse al objetivo de la salvación.

El equipo villarrealense sigue con muchos problemas por lesiones, ya que siguen fuera jugadores de peso como Pablo Íñiguez, Carlos Romero, Hugo Pérez, Alberto Del Moral o Víctor Moreno. Con ello, al posible once de los castellonenses podría ser el formado por Iker Álvarez en la portería, al que acompañarán Altimira, Lekovic, Espigares y Tasende en defensa, con un centro del campo con Aitor Gelardo, Carlo Adriano, Javi Ontiveros y Diego Collado y una pareja de ataque formada por Alex Forés y Jorge Pascual.

Para el técnico granadino, la cita con el filial «groguet» tiene sabor a final porque se enfrentan a «un rival directo, podemos rebasar la barrera de los 40 puntos y hay mucho en juego. No podemos tener distracciones». El entrenador azulgrana recordó que «la gente está enchufada, sabemos la importancia del choque y la sensación es que vamos a hacer un buen partido», aunque advirtió que si no tienen «la máxima atención, responsabilidad y compromiso o si no vamos al 110 por ciento no nos dará». Sobre el Villarreal, indicó que saben que delante tendrán «un equipazo con jugadores que han debutado en Primera División y con un nivel excelso».