IFA: de asociación sin asociados a copiar el modelo de la Cámara bajo la tutela del Consell

Cuando menos tormentosa. Así se podría calificar la historia de la Institución Ferial Alicantina (IFA) hasta julio de 2017. La institución, en ese momento, no podía estar peor. La deuda rondaba los 76 millones de euros y la falta de liquidez era total y absoluta. Por si eso fuera poco, la puntilla la pusieron el embargo de Suma por el IBI adeudado al Ayuntamiento de Elche y la ejecución de la sentencia por lo que se le debía al arquitecto del macroproyecto de ampliación que nunca se acabó. Al final, al Consell no le quedó más remedio que salir al rescate del recinto y asumir toda la deuda -al igual que había hecho en Feria València-, para garantizar su viabilidad. Sin embargo, la calamitosa situación por la que había atravesado IFA había puesto de manifiesto un problema en absoluto banal. Los estatutos de la institución la definían como una asociación sin ánimo de lucro, aunque, en realidad, nunca había tenido asociados. Así pues, delimitar la naturaleza jurídica de la feria no sólo se convirtió en importante para evitar indefiniciones, sino que también era clave por las implicaciones que podía tener en el modelo de gestión. La Conselleria de Economía, sin embargo, dice que ha encontrado ahora «la fórmula de la Coca-Cola con los ingredientes que teníamos en la nevera», según señaló el subsecretario de Economía, Natxo Costa, durante la presentación del decreto ley. Ni fundación, ni consorcio, ni empresa pública, ni sociedad mixta. El departamento de Rafa Climent, finalmente, ha optado por una corporación de derecho público, siguiendo la estela de las cámaras de comercio. Todo, de paso, amarrando algo que de facto ya se producía, aunque no sobre el papel: que será el Consell el que tutele y, por tanto, tenga el control de los recintos feriales. Ahora bien, ¿qué dice el proyecto de decreto ley presentado por Economía? Y, en caso de recibir luz verde la propuesta, ¿qué cuestiones quedan aún por resolver?

NATURALEZA JURÍDICA

Corporación de derecho público tutelada por el Consell

El documento especifica que las instituciones feriales de la Comunidad pasarán a ser corporaciones de derecho público reconocidas por la Generalitat. Eso significaría que no tendrían ánimo de lucro, sin perjuicio de los intereses privados que puedan perseguir, y que tendrían personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Eso, a la sazón, permitiría que también sobre el papel las ferias estuvieran bajo la tutela de la Generalitat. En cualquier caso, esta fórmula, según admitió Natxo Costa, no impide que puedan entrar operadores internacionales en la gestión de los recintos.

ORGANIZACIÓN

Patronato y comité ejecutivo, y sin incidencia para la plantilla

La estructura actual prácticamente se mantiene, con el patronato, el comité ejecutivo y la presidencia. El patronato, que es el órgano supremo de gobierno y de representación de IFA, tendrá entre 30 y 60 vocalías. Actualmente, no llega a las 40. Lo que se establece es que, de aprobarse este decreto ley, al menos un tercio de las plazas deben ser para representantes de las empresas expositoras, atendiendo a la representatividad de los diferentes sectores económicos de las ferias que se celebran. Por otro lado, habrá representantes de las organizaciones empresariales sectoriales y territoriales que impulsan y colaboran con los certámenes oficiales; y también de las cámaras de comercio de la Comunidad, que, no en vano, ganan peso en el seno de las instituciones feriales. Finalmente, también estarán en el patronato representantes de las administraciones públicas, aunque no podrán superar el tercio de las vocalías. En cuanto al comité ejecutivo, tendrá como máximo 15 miembros, cifra similar a la actual. En cuanto al personal, se les aplica la legislación laboral, lo que, como señaló Natxo Costa, supone que el cambio de la forma jurídica de IFA y Feria València va a tener «impacto cero» sobre los trabajadores.

RÉGIMEN ECONÓMICO

Ingresos por los servicios que se prestan y subvenciones

Las instituciones se financiarán a través de los ingresos ordinarios y extraordinarios que obtengan por los servicios que prestan, pero también podrán recibir subvenciones de la Generalitat, siempre y cuando no superen el 50% de la financiación total, para evitarse problemas, según subrayó el subsecretario de Economía. En paralelo, pueden recibir aportaciones voluntarias de empresas o personas físicas y jurídicas; aportaciones por mecenazgos o patrocinios; y legados y donativos.

INTERNACIONALIZACIÓN

Colaboración en la elaboración y ejecución de planes camerales

Las ferias deben colaborar con la Generalitat y el Consejo de Cámaras en la elaboración y ejecución de los planes camerales de internacionalización y competitividad. De hecho, se refuerza el papel de las cámaras en las instituciones feriales.

SIGUIENTES PASOS

Al pleno del Consell y con un reglamento de régimen interior

La intención de Economía es que este decreto ley pueda pasar por el pleno del Consell a más tardar en un mes y, a partir de ahí, se daría traslado a las Cortes. En cualquier caso, de recibir el plácet, habría que elaborar un reglamento de régimen interior que desarrolle de forma pormenorizada todas las cuestiones, y ahí es donde cree el empresariado que asistió ayer a la reunión con los representantes de Economía que puede estar la clave, porque es donde se pueden introducir cambios de calado.

ASIGNATURAS PENDIENTES

Reestructuración de la deuda y pendientes de Hacienda

El conseller de Economía -Compromís- presentó ayer el proyecto de forma simultánea en Alicante y València, y, a priori, las sensaciones entre el empresariado de la provincia fueron bastante buenas, a falta de leer más detenidamente el texto. Desde la Conselleria de Hacienda -PSPV- explicaron que, de momento, no pueden valorar la propuesta, porque aún no habían podido estudiar su contenido en profundidad. De no salir la propuesta planteada por los de Climent, las ferias volverían a la casilla de salida. De recibir luz verde, aún quedaría camino por hacer en el caso de IFA. La culminación del proceso de reestructuración de la deuda sigue pendiente, a expensas de que Hacienda asuma formalmente el patrimonio de la feria alicantina. Una cuestión que también tiene derivadas de cara a finalizar la urbanización e inscribir el proyecto de reparcelación.