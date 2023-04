Las grandes empresas turísticas españolas llevan meses metiendo presión al Gobierno para activar una regulación real contra la proliferación de la oferta de pisos turísticos ilegales. En sucesivos contactos con el Ejecutivo han venido reclamando una legislación estatal que sirva para hacer cumplir las normativas de comunidades autónomas y ayuntamientos que de facto no se cumplen para poner coto al nuevo boom de viviendas de uso turístico (VUT).

Exceltur, el lobby que agrupa a una treintena de las mayores compañías del sector (entre ellas, grandes hoteleras como Meliá, NH, Riu, Iberostar o Palladium), ha estado presionando para que el Gobierno aprovechara la Ley de Vivienda para frenar la proliferación de oferta ilegal. Ahora no oculta su “decepción” y “perplejidad” por que la propuesta de normativa pactada por los socios del Ejecutivo de coalición (PSOE y Unidas Podemos) con ERC y EH Bildu no haga mención alguna al alquiler turístico, y alerta de las consecuencias de que el texto salga así adelante.

“Es imprescindible que en la futura Ley de Vivienda no queden exentas las viviendas de uso turístico. Si no, se pervertirá el espíritu de la ley de promover el alquiler asequible”, ha advertido este jueves José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, en un encuentro con prensa. “Es un contrasentido que la Ley de Vivienda no haga referencia a los pisos turísticos. La Ley trata de facilitar las mejores condiciones de alquiler para la ciudadanía, pero no tiene en cuenta las externalidades negativas que provoca el crecimiento descontrolado de la oferta de viviendas turística”.

Tope a las subidas del alquiler

Desde el lobby de los grandes del sector turístico se alerta de que la futura Ley de Vivienda puede suponer una conversión masiva de pisos ahora en alquiler hacia el negocio turístico por el tope a las subidas de precios del alquiler tradicional que pretende establecer la normativa para viviendas en zonas que consideren tensionadas, como son los centros de las ciudades, que son donde se ubican una buena parte de los pisos turísticos que se ofertan en plataformas online como Airbnb, Vrbo o Booking.com.

“Si no se toman medidas, va a haber un enorme traspaso de oferta de alquiler a pisos turísticos, que van a tener absoluta libertad de precios y ninguna restricción. Nos preocupa esa diferenciación en la futura Ley”, ha subrayado Zoreda, que ha confirmado contactos directos con el Ejecutivo para abordar esta cuestión.

“Resulta clave subsanar que la Ley de Vivienda en el trámite parlamentario al final contemple preceptos para facilitar la ordenación y cumplimiento de la normativa autonómica y local de las VUT”, explica Exceltur en su último informe trimestral, alertando de que se puede “producir el efecto contrario al deseado por el espíritu de la ley, fomentando un acelerado trasvase de viviendas residenciales reguladas y topadas a otras turísticas sujetas a una plena libertad de precios”.

Exceltur venía pidiendo al Ejecutivo utilizar la Ley de Vivienda (o aprobar uno o varios decretos ad hoc) para establecer un régimen jurídico específico de las viviendas de uso turístico y de sus contratos, establecer obligaciones a las plataformas online para evitar que puedan comercializar alojamientos ilegales y dar más poder a las comunidades de propietarios para poner coto al fenómeno. Un nuevo armazón legal estatal para dar cobertura y que permitiera cumplir de manera efectiva las normativas municipales y autonómicas que ya buscan poner coto a la expansión de los pisos turísticos no reglados, y que en la práctica no se están cumpliendo.

Llevar la batalla a la UE

El lobby de los grandes grupos turísticos reclaman también al Gobierno que aproveche la Presidencia de turno del Consejo Europeo, que ostentará en el segundo semestre de este año, para liderar el debate sobre el reglamento comunitario en ciernes para regular el alquiler turístico en la UE y hacer valer su posición de principal destino turístico del continente.

La Comisión Europea trabaja en un futuro reglamento para ampliar las exigencias de transparencia a las plataformas digitales para poner coto a la oferta de pisos turísticos ilegales, proponiendo incluso crear un registro de propietarios y viviendas en el que habría que estar inscrito de manera obligatoria para poder realizar alquileres turísticos.

El Gobierno prometió a los gigantes turísticos contundencia para combatir las viviendas ilegales El Ejecutivo aprovechando unas jornadas organizadas por la propia Exceltur hace unas semanas. La secretaria de Estado de Turismo, Rosana Morillo, garantizó una “postura firme y contundente de apoyo a las políticas europeas de lucha contra la oferta ilegal de alojamiento, que tiene consecuencias sociales y de degradación de la marca España en turismo”.