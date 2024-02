La huelga de las ITV alicantinas se extiende este martes a todas las estaciones de la Comunidad Valenciana

Las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de toda la Comunidad Valenciana están llamadas este martes a la huelga. Las protestas, que se iniciaron en la provincia de Alicante con una serie de paros todos los martes y jueves para reclamar la equiparación salarial en la empresa pública Sitval (Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos), se extienden al resto de la Comunidad como advirtieron los dos sindicatos convocantes, Comisiones Obreras y UGT.

Si bien los paros en las estaciones alicantinas de ITV se mantendrán todos los martes y jueves, tanto este martes 27 de febrero como el 12 de marzo se harán extensivos a todas las instalaciones de la Comunidad, por lo que se prevén retrasos en las inspecciones.

Los empleados reclaman una equiparación salarial para evitar la discriminación que se está produciendo actualmente con una empresa pública que tiene a trabajadores con diferente sueldo e igual puesto de trabajo. El complemento que reclaman para los que cobran menos se sitúa entre los 400 y los 600 euros, incluso los de algunas ITV cobran 700 euros menos que otros en su mismo puesto en otras ciudades, sobre todo en el sur de la provincia.

Ambas partes, la Conselleria de Innovación e Industria y los sindicatos, están de acuerdo en la equiparación salarial, pero desde la empresa pública les han trasladado a los sindicatos CCOO y UGT que no se puede realizar hasta que no se complete la documentación que pide la Conselleria de Hacienda, como es la Relación de Puestos de Trabajo, algo que no está previsto que se pueda terminar a corto plazo.

Conflicto

El origen del conflicto está en las diferencias salariales que se dan entre los trabajadores de Sitval, la sociedad pública que el año pasado asumió la gestión de las ITV al finalizar las concesiones privadas que las operaban hasta entonces. De esta forma, los empleados de las distintas concesionarias pasaron a formar parte de la misma empresa, aunque cada uno conservó el salario y las condiciones de la firma de la que procedían.

Tras las protestas de los trabajadores, los sindicatos ya consiguieron que en el mes de mayo los anteriores responsables del Consell aceptaran un acuerdo para equiparar todas las retribuciones. Sin embargo, tras las elecciones los nuevos responsables de la Generalitat consideraron que el acuerdo no podía aplicarse porque no se habían seguido los trámites necesarios, por lo que se negoció un nuevo pacto, que la actual responsable de la Conselleria de Innovación, Nuria Montes, firmó en noviembre.

Accesos a la ITV de Alicante con vehículos en la calle esperando poder pasar y conductores esperando. / Rubén Míguez

Trabas

Sin embargo, la aplicación del acuerdo se ha topado con nuevas trabas por parte de la Conselleria de Hacienda, que reclama más documentación, lo que ha impedido que la equiparación salarial entre en vigor hasta la fecha. Desde Innovación mantienen su compromiso, pero los sindicatos decidieron no esperar más y convocar la huelga, que ahora se extiende al resto de la Comunidad.

A pesar de que desde Innovación se reitera el compromiso de aplicar la equiparación y con efectos retroactivos desde junio del año pasado, los sindicatos han decidido mantener las movilizaciones.

Colapso

La pasada semana se produjeron serios colapsos en algunas estaciones de ITV de la provincia, como en Alicante o Benidorm, y en Elche la situación no es mejor. Algunos vehículos se dieron cita a las puertas de las estaciones desde la madrugada para conseguir un hueco para pasar la obligatoria inspección.

Empleados de talleres mostraron su enfado por estar hasta cinco horas esperando pasar la ITV de los coches de los clientes la pasada semana en Alicante. / Rubén Míguez

La Conselleria de Industria achaca estos colapsos a la llegada masiva de vehículos que tienen que pasar la inspección durante las jornadas de huelga y se traslada su cita a otros días.

Sin embargo, los trabajadores de Sitval señalan que estas largas colas se deben a la falta de personal, ya que desde la entrada de la empresa pública no se hacen horas extras ni se refuerza el servicio, como se hacía cuando las estaciones las gestionaban empresas privadas. Los sindicatos también apuntan que hay empleados de baja por la sobrecarga de trabajo.