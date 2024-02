Los agricultores de la provincia muestran su rechazo a las multas que les están llegando tras las tractoradas

Multas de hasta 1.200 euros que, en algunos casos, no están llegando solas. Los participantes en las protestas "espontáneas" de las últimas semanas han comenzado a recibir las sanciones por no comunicarlas a la Subdelegación del Gobierno, lo que ha desatado el rechazo de los agricultores y de organizaciones agrarias. Las multas más cuantiosas y numerosas las están recibiendo quienes participaron en las tractoradas en la Vega Baja, centralizándose en el polígono de La Granadina de San Isidro, mientras que a los que acudieron a las organizadas en Novelda también les están llegando a sus domicilios, aunque con una cuantía menor.

Tal y como adelantó INFORMACIÓN, los manifestantes identificados en estas protestas están siendo sancionados con 1.200 euros por cada tractorada. Algunos de los convocantes en redes sociales de algunas de las tractoradas y protestas denuncian que, incluso, les están llegando sanciones por organizar algunas en las que, aseguran, no fueron identificados por la Guardia Civil. "La gente está caliente, tiene préstamos y van con todo, están desesperados por la situación que se vive en el campo, y a la que no se le pone solución", lamentó uno de los agricultores sancionados en declaraciones a este diario.

Una de las tractoradas por la Vega Baja. / Áxel Álvarez

A la indignación de los tractoristas que están recibiendo las multas se ha unido el sindicato agrario La Unió Llauradora i Ramadera que ha lamentado que numerosos agricultores y ganaderos de la provincia de Alicante están recibiendo en los últimos días sanciones por participar en las tractoradas convocadas en protesta por la situación del sector agrario.

La organización agraria "lamenta y rechaza" estas multas y critica a la Subdelegación del Gobierno en Alicante por permitir que estas lleguen a los agricultores. "En un momento de crisis tan grave como la que padece el campo, las autoridades deberían ser más sensibles con la problemática de los agricultores y no ensañarse aún más con ellos", indica esta organización agraria.

Reunión

La Unió va a solicitar una reunión urgente con el subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, para analizar esta situación generada con las multas.

"Es totalmente inaudito que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las administraciones se dediquen a perseguir a los agricultores que únicamente han trasladado su malestar por la situación de hartazgo en la que se encuentran a las calles y carreteras, con el apoyo masivo además de la ciudadanía, en lugar de evitar por ejemplo los robos en el campo o en controlar las prácticas abusivas de la gran distribución en la cadena alimentaria", denuncia La Unió.

Cuantía diferente

En estas denuncias que están recibiendo los tractoristas remitidas por la Subdelegación del Gobierno en Alicante varía la cantidad a pagar. A quienes participaron en las protestas que se organizaron en el polígono industrial "La Granadina" de San Isidro, las multas ascienden a 1.200 euros, mientras que en las que se convocaron en el Vinalopó, concretamente en Novelda, la Subdelegación está enviando sanciones que se rebajan a los 100 euros.

Así, a los agricultores que participaron en las tractoradas en la Vega Baja se les indica que, tras recibir la comunicación de la Guardia Civil de Dolores, se les acusa de participar en una "concentración no comunicada, impidiendo la salida de vehículos pesados del polígono, generando un colapso a nivel logístico, entre otras", en las diferentes empresas de alimentación mediante la obstrucción de la vía con diversos tractores. En La Granadina se sitúan las plataformas logísticas de Mercadona y de Aldi.

En el caso de quienes acudieron a las protestas en Novelda se les especifica que, vista la comunicación de la Guardia Civil de esa localidad, se les imputa la participación en una "concentración de vehículos y personas de carácter reivindicativo en el ámbito agrícola" en varias vías públicas de la localidad sin haber realizado "la preceptiva comunicación" al organismo competente. En este caso, según La Unió, estos expedientes sancionadores "contienen datos que no son ciertos" y, además, asegura que están "sin justificar".

Agricultores con la Guardia Civil en una de las tractoradas. / Áxel Álvarez

Reclaman soluciones

Los agricultores están llevando a cabo protestas en las que reclaman soluciones a la falta de rentabilidad, a la sequía, a la falta de agua, a la entrada masiva de productos de terceros países sin los mismos requisitos que los nacionales y soluciones a los precios bajos, con una ley de la cadena que les permita no vender a pérdidas.

Estas protestas se organizaron por redes sociales al margen de las asociaciones agrarias, a las que acusan de no estar haciendo lo suficiente. El pasado viernes, las asociaciones agrarias protagonizaron la única protesta en la provincia, en la Vega Baja, el Alto Vinalopó y El Comtat, esta sí autorizada por la Subdelegación del Gobierno que, no obstante, no permitió cortar las autovías A-7 y A-31, como estaba previsto. Más de 400 tractores participaron o en las tres marchas convocadas en la provincia de Alicante por las organizaciones agrarias ante la crisis del campo bajo el lema "Europa nos arruina y el Gobierno nos ignora. ¡Precios justos y rentabilidad para la producción ya!".

Limones tirados en el polígono La Granadina durante la única protesta convocada por los sindicatos agrarios. / Alex Domínguez

El pasado 16 de febrero, las asociaciones agrarias protagonizaron la única protesta en la provincia, en la Vega Baja, el Alto Vinalopó y El Comtat, esta sí autorizada por la Subdelegación del Gobierno que, no obstante, no permitió cortar las autovías A-7 y A-31, como estaba previsto. Más de 400 tractores participaron o en las tres marchas convocadas en la provincia de Alicante por las organizaciones agrarias ante la crisis del campo bajo el lema "Europa nos arruina y el Gobierno nos ignora. ¡Precios justos y rentabilidad para la producción ya!".