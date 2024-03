Dialprix estrena su nuevo concepto de supermercado en Elche

Tras testar en Alicante la incorporación de una sección de comida preparada para llevar, Dialprix presenta ahora su nuevo modelo de supermercado, con el que pretende afianzar sus planes de expansión para los próximos años. Un modelo que apuesta por el comercio de cercanía, con más referencias un peso considerable de los productos frescos.

La cadena del grupo Musgrave ha presentado el primer establecimiento con la imagen renovada y su nueva filosofía en Elche, en la plaza de España, donde ha invertido 600.000 euros para renovar el local y acometer los cambios. Así, según han informado desde la propia compañía, se han incorporado más de 300 productos nuevos, gran parte de ellos de marca propia; hay más metros destinados a productos congelados y refrigerados; y nuevos mostradores para la carne, charcutería y pescadería atendidos por profesionales; y como novedad, tendrán pescado fresco envasado.

Asimismo, tras el éxito del lanzamiento de la sección 'take away' en su supermercado del centro de Alicante, en la calle Alemania, incorporan también en Elche la sección de comidas caseras, con una amplia variedad de platos preparados para llevar, enfocados en el consumo diario.

El nuevo modelo también supone mejoras en el terreno de la sostenibilidad, con instalaciones de domótica integral para la gestión eficiente de la iluminación y los equipos de frío, mejorando así la productividad. También se ha apostado por una mayor inversión en equipos de refrigeración naturales y ecológicos, así como iluminación LED. Para evitar el desperdicio alimentario Dialprix pertenece a Too Good To Go, a través de la aplicación los clientes pueden comprar productos buenos para comer a un mejor precio.

Interior del supermercado de Dialprix en Elche. / Información

En la inauguración ha participado el alcalde de Elche, Pablo Ruz.

Musgrave España es una de las 40 mayores empresas de distribución comercial de España. Esta actividad se lleva a cabo a través de los establecimientos minoristas de sus marcas Dialprix y Dicost, así como de los Cash&Carry y Dialsur. Actualmente Musgrave dispone de 116 supermercados Dialprix, la marca más reconocida de Musgrave, ubicados en el levante español e Islas Canarias y 19 establecimientos Cash&Carry y Dialsur.

La compañía anunció recientemente la construcción de unas nuevas instalaciones logísticas en Monforte, que dispondrán de 27.000 metros cuadrados construido, sobre una parcela de 65.000 metros. Un proyecto con el que la firma quiere impulsar su crecimiento, ya que la firma se ha marcado como objetivo duplicar su facturación actual en el horizonte de 2030, lo que supondrá superar los 500 millones de ingresos.