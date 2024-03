Una protesta de trabajadores de las ITV recorre Alicante

Los trabajadores de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunidad Valenciana se manifiestan este miércoles en Alicante para reclamar la equipación salarial. La marcha, que recorre varias calles de la ciudad, se ha iniciado pasadas las 11.15 desde el Centro Comercial Puerta de Alicante y está previsto que llegue hasta la plaza Gabriel Miró, donde se encuentra la sede de la Conselleria de Industria e Innovación.

Unos 300 trabajadores secundan esta protesta convocada por los sindicatos CCOO y UGT, y se une a la huelga que se está desarrollando durante toda la Semana Santa en las estaciones de ITV de la provincia. Principalmente, participan en esta marcha trabajadores de las ITV de Alicante, pero también han acudido algunos empleados fuera de turno o de vacaciones de las ITV de Valencia y de Castellón, provincias en las que no hay convocada huelga.

Los empleados de Sitval se han encomendado al "Cristo de la Equiparación", para conseguir esa equiparación salarial, y están recreando una procesión, en la que no falta el trono o los nazarenos. Los trabajadores elevan el paso, como hacen los legionarios con el Cristo de la Buena Muerte, antes de aparecer en escena un nazareno de la "Cofradía del Puño Cerrado" que en la espalda lleva el nombre de la empresa pública, Sitval. Los tambores están acompañando a esta singular procesión que están escenificando durante la marcha convocada en Alicante.

Además, los trabajadores portan pancartas en las que se puede leer "En Sitval todo huele mal" o "Mazón, escucha, la ITV lucha". Incluso, uno de los trabajadores va vestido como el vidente Carlos Jesús, que se hizo famoso en los años 90 en televisión, que "amenaza" con mandar a Raticulín a la consellera de Industria, Nuria Montes.

Los trabajadores decidieron la pasada semana ampliar la huelga del Lunes Santo al Jueves Santo en todas las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la provincia de Alicante, excepto en Ondara y Alcoy, donde no afecta el convenio. Fue después de que los sindicatos UGT y CCOO no hubieran llegado a un acuerdo con la empresa pública Sitval (Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos), que gestiona el servicio, que frenara la convocatoria de huelga prevista para toda la Semana Santa en la reclamación de la equiparación salarial en el Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL).

La sonora marcha, bajo el lema “Mismo trabajo, mismas condiciones”, enfilará la avenida Alcalde Lorenzo Carbonell y Catedrático Soler hasta la calle Italia, ya en el centro de la ciudad, hasta la plaza Gabriel Miró, y allí harán una concentración frente a la Conselleria.

Consejo de administración

Sitval, precisamente, ha convocado un consejo de administración para este miércoles 27 de marzo, entre cuyos puntos del orden del día se tratará esta situación y la búsqueda de una solución a este conflicto. Allí está previsto que se presenten los informes sobre el acuerdo para la equiparación salarial y, posteriormente, se convocará uno monográfico para tomar una posición al respecto. Sin embargo, la situación que mantienen los sindicatos es que no desconvocarán la huelga hasta que lo vean "resuelto".

El origen del conflicto está en las diferencias salariales que se dan entre los trabajadores de Sitval, la sociedad pública que el año pasado asumió la gestión de las ITV al finalizar las concesiones privadas que las operaban hasta entonces. De esta forma, los empleados de las distintas concesionarias pasaron a formar parte de la misma empresa, aunque cada uno conservó el salario y las condiciones de la firma de la que procedían. Tras las protestas de los trabajadores, los sindicatos ya consiguieron que en el mes de mayo los anteriores responsables del Consell aceptaran un acuerdo para equiparar todas las retribuciones. Sin embargo, tras las elecciones, los nuevos responsables de la Generalitat consideraron que el acuerdo no podía aplicarse porque no se habían seguido los trámites necesarios, por lo que se negoció un nuevo pacto, que la actual responsable de la Conselleria de Innovación, Nuria Montes, firmó en noviembre.

Los empleados reclaman una equiparación salarial para evitar la discriminación que se está produciendo actualmente con una empresa pública que tiene a trabajadores con diferente sueldo e igual salario. El complemento que reclaman para los que cobran menos se sitúa entre los 400 y los 600 euros, incluso los de algunas ITV cobran 700 euros menos que otros en su mismo puesto en otras ciudades.

Sin embargo, la aplicación del acuerdo se ha topado con nuevas trabas por parte de la Conselleria de Hacienda, que reclama más documentación, lo que ha impedido que la equiparación salarial entre en vigor hasta la fecha. Ambas partes, la Conselleria de Innovación e Industria y los sindicatos, están de acuerdo en la equiparación salarial, pero desde la empresa pública insisten en que no se puede realizar hasta que no se complete la documentación que pide la Conselleria de Hacienda, como es la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que se comenzó a elaborar en enero y no se ha completado aún.

Desde la Generalitat señalan que se están buscando otras fórmulas jurídicas, a la espera de la RPT que se tendrá que hacer para poder contratar personal, para que se pueda realizar la reclamada equiparación salarial. Una vez se realice la equiparación salarial, los trabajadores afectados cobrarán con retroactividad la parte proporcional de los meses anteriores.