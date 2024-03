Los trabajadores de las ITV de Alicante se encomiendan al "Cristo de la Equiparación": huelga en Semana Santa

Los trabajadores de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunidad Valenciana están secundando de manera mayoritaria las huelgas convocadas todos los martes y jueves para reclamar la equiparación salarial acordada con la Conselleria de Industria. El seguimiento es masivo en la provincia de Alicante, donde se iniciaron los paros para reclamar la equiparación salarial en la empresa pública Sitval (Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos).

Sitval, en el transcurso de una reunión el pasado 11 de marzo, trasladó al comité de huelga que estaba buscando una solución y que estaba a la espera de otro informe solicitado a la Generalitat para tener cobertura legal para aplicar el acuerdo de equiparación salarial. Según las fuentes sindicales consultadas, ese informe esperaba tenerlo la empresa antes de Semana Santa. Sin embargo, a las puertas de la misma, no ha llegado.

Los sindicatos plantean endurecer las protestas de cara, precisamente, a la Semana Santa. Si no se alcanza un acuerdo antes (este jueves hay tribunal de arbitraje laboral) la huelga en la provincia de Alicante se extenderá a toda la semana de Pascua. Los sindicatos llevarán a cabo los paros de Lunes Santo al Jueves Santo, donde solo se atenderán los servicios mínimos, de un 40 %, que fueron impugnados por los sindicatos al considerarlos "abusivos", y se dará prioridad a los vehículos de emergencias, policía y ambulancias, seguidos de los taxis, autobuses y mercancías, y por último las segundas inspecciones y las ITV caducadas.

Trabajadores de Sitval durante una de las protestas a las puertas de la ITV en Alicante. / Información

Así, no solo se mantendrían los paros el martes y jueves, como hasta ahora, sino que también se harían el lunes y el miércoles. Además, CCOO y UGT también llevarían a cabo dos marchas, una en Alicante y otra en València el Miércoles Santo. La de Alicante partiría desde el Centro Comercial Puerta de Alicante hasta la plaza Gabriel Miró, donde se ubica la sede de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, de la que depende Sitval, la empresa pública responsable de este servicio. Los trabajadores de las ITV ya llevaron a cabo una protesta en la misma plaza el pasado 20 de febrero.

Marcha procesional

Los trabajadores de las ITV de la provincia están ya calentando motores de cara a esa gran marcha del próximo 27 de marzo. En un vídeo publicado en YouTube se puede ver cómo será esa protesta, que estaría muy vinculada a esos días de Semana Santa. Los empleados de Sitval se encomiendan al "Cristo de la Equiparación", para conseguir esa equiparación salarial, y recrearán una procesión.

En los ensayos, realizados frente a la estación ITV de Alicante, se puede ver a los trabajadores interpretando una particular saeta pidiendo la equiparación salarial antes de arrancarse en una procesión, con cruz incluida, portando al "Cristo de la Equiparación", mientras piden "piedad" a la consellera de Industria, Nuria Montes.

Ensayos de la protesta a las puertas de la ITV de la capital provincial. / Información

Los trabajadores entran en la estación alicantina con los "pasos", que elevan como hacen los legionarios con el Cristo de la Buena Muerte, antes de aparecer en escena un nazareno de la "Cofradía del Puño Cerrado" que en la espalda lleva el nombre de la empresa pública, Sitval. Los tambores van acompañando a esta singular procesión que tienen previsto escenificar el próximo Miércoles Santo durante la marcha convocada en Alicante.

El "nazareno de Sitval" dando latigazos. / Información

El "nazareno de Sitval" da latigazos a uno de los trabajadores que lleva una pesada cruz en la que se puede leer "ITV", para expresar lo que sienten los empleados de esta empresa pública al ver como compañeros suyos de otras estaciones, sobre todo de València y Castellón, cobran sueldos mayores a los suyos en el mismo puesto de trabajo.

Gestión

Después de 25 años en manos privadas, la gestión de este servicio revirtió al sistema público y se creó la empresa pública Sitval, con estaciones fijas y móviles en la Comunidad Valenciana y que cuenta con un millar de trabajadores.

El origen del conflicto está en las diferencias salariales que se dan entre los trabajadores de Sitval, la sociedad pública que el año pasado asumió la gestión de las ITV al finalizar las concesiones privadas que las operaban hasta entonces. De esta forma, los empleados de las distintas concesionarias pasaron a formar parte de la misma empresa, aunque cada uno conservó el salario y las condiciones de la firma de la que procedían.

Tras las protestas de los trabajadores, los sindicatos ya consiguieron que en el mes de mayo los anteriores responsables del Consell aceptaran un acuerdo para equiparar todas las retribuciones. Sin embargo, tras las elecciones los nuevos responsables de la Generalitat consideraron que el acuerdo no podía aplicarse porque no se habían seguido los trámites necesarios, por lo que se negoció un nuevo pacto, que la actual responsable de la Conselleria de Innovación, Nuria Montes, firmó en noviembre.

Los empleados reclaman una equiparación salarial para evitar la discriminación que se está produciendo actualmente con una empresa pública que tiene a trabajadores con diferente sueldo e igual salario. El complemento que reclaman para los que cobran menos se sitúa entre los 400 y los 600 euros, incluso los de algunas ITV cobran 700 euros menos que otros en su mismo puesto en otras ciudades.

Estación ITV de Alicante. / Rubén Míguez

Sin embargo, la aplicación del acuerdo se ha topado con nuevas trabas por parte de la Conselleria de Hacienda, que reclama más documentación, lo que ha impedido que la equiparación salarial entre en vigor hasta la fecha. Ambas partes, la Conselleria de Innovación e Industria y los sindicatos, están de acuerdo en la equiparación salarial, pero desde la empresa pública les han trasladado a los sindicatos CCOO y UGT que no se puede realizar hasta que no se complete la documentación que pide la Conselleria de Hacienda, como es la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que se comenzó a elaborar en enero y no se ha completado aún.

Desde la Generalitat confían en que, una vez que se cuente con este documento, la situación de la ITV pueda mejorar rápidamente. Así, recuerdan que en los presupuestos de Sitval de este ejercicio ya hay dinero consignado para poner en marcha hasta cinco líneas provisionales en Benidorm, Novelda, Alicante, Alcoy y en otra estación por determinar de la Vega Baja. También se podría ampliar la plantilla o, como mínimo, activar bolsas de trabajo de las que tirar para los momentos de mayor demanda, como el que se registra durante el verano. Además, recuerdan que está a punto de adjudicarse el contrato que permitirá ampliar de 11 a 22 el número de personas que realizan atención telefónica, lo que también agilizará la concesión de citas. Igualmente, la Conselleria también tiene casi listo el contrato para el nuevo sistema informático del servicio.

Indignación de los conductores

Muchos conductores se están yendo a la vecina Región de Murcia para pasar allí la inspección por la imposibilidad de hacerlo en la provincia, donde las citas por internet son a más de dos meses vista en la mayoría de las estaciones. Como publicó este diario, las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos de la vecina Región de Murcia están viendo incrementada su actividad estas últimas semanas. Las más cercanas a la frontera con la provincia, como las de San Pedro del Pinatar, Santomera, Murcia y Yecla se están llenando de conductores alicantinos dada la facilidad para conseguir una cita rápida.

Otros conductores denuncian que han perdido su cita al coincidir con un día de huelga, lo que les obliga a coger otra que, en la mayoría de casos, no es en un plazo menor a dos meses. Rafael, un conductor alicantino, critica que haya acudido tres veces a la estación de ITV de la capital de la provincia "y me he ido sin pasar la inspección, por las huelgas". "Ahora me ha caducado la ITV y me arriesgo a una multa de 200 euros, ya me ha parado la Guardia Civil y me han dado el aviso de que si circulo sin la ITV me multarán", señala, indignado. "No me han vuelto a dar cita hasta el dos de mayo, cuando la ITV me caducó el 17 de marzo y no puedo coger el coche", lamenta.