Los sindicatos plantean endurecer las protestas en Semana Santa en las ITV de la provincia si no hay acuerdo

Los trabajadores de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunidad Valenciana están secundando de manera mayoritaria la huelga convocada este martes para reclamar la equiparación salarial acordada con la Conselleria de Industria. El seguimiento está siendo masivo en la provincia de Alicante, donde se iniciaron los paros todos los martes y jueves para reclamar la equiparación salarial en la empresa pública Sitval (Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos), con un 90 % de estaciones en huelga, todas menos Ondara y Alcoy, y su extensión al resto de la Comunidad Valenciana está teniendo un gran seguimiento.

Mientras que el 45% de las estaciones de Valencia se han unido a la convocatoria de los sindicatos, en Castellón este porcentaje se eleva al 66 %, en dos de las tres instalaciones de esta provincia los trabajadores han secundado las protestas, desmarcándose, únicamente, la de la capital castellonense. Son datos facilitados por la Conselleria de Industria, que destaca que no se están produciendo incidentes.

Jornada de paros en la ITV de Torrevieja. / Información

Los sindicatos convocantes, CCOO y UGT, por su parte, se muestran muy satisfechos con el seguimiento de la huelga autonómica en las ITV. La jornada de huelga autonómica, la segunda tras la convocada el pasado 27 de febrero, llega un día después de la reunión que mantuvieron los sindicatos con la empresa pública Sitval en València. La mercantil trasladó al comité de huelga que estaba buscando una solución y que estaba a la espera de otro informe solicitado a la Generalitat para tener cobertura legal para aplicar el acuerdo de equiparación salarial. Según las fuentes sindicales consultadas, ese informe esperaba tenerlo la empresa antes de Semana Santa.

No obstante, los sindicatos plantean endurecer las protestas de cara, precisamente, a la Semana Santa. Si no se alcanza un acuerdo antes, la huelga en la provincia de Alicante se extenderá a toda la semana de Pascua.

Así, no solo se mantendrían los paros el martes y jueves, como hasta ahora, sino que también se harían el lunes y el miércoles. Además, CCOO y UGT también llevarían a cabo dos marchas, una en Alicante y otra en València el Miércoles Santo.

Servicios mínimos "abusivos"

La huelga convocada este martes en las estaciones de ITV de toda la Comunidad Valenciana está transcurriendo con poca afluencia de vehículos y un seguimiento mayoritario por parte de los trabajadores. Se están cumpliendo los servicios mínimos, de un 40 %, que fueron impugnados por los sindicatos al considerarlos "abusivos", y se está dando prioridad a los vehículos de emergencias, policía y ambulancias, seguidos de los taxis, autobuses y mercancías, y por último las segundas inspecciones y las ITV caducadas.

El sindicato UGT ha denunciado que "una empresa pública que genera beneficios está siendo torpedeada por el sector público, sin permitirle cumplir los acuerdos, algo tan básico como a mismo trabajo mismo salario sigue sin ser una realidad, pese a tener acuerdo de todas las partes".

Lamenta, asimismo, que la administración y el sector público hayan trasladado que no se va a autorizar ninguna bolsa extraordinaria de empleo, es decir, que no se cubrirán turnos de vacaciones, bajas o periodos de acumulación de trabajo, como sucede en el verano. "Parece que se quiera colapsar el servicio y empeorar la calidad de nuestro trabajo", denuncia UGT. "Al final, una empresa que puede dar un buen servicio y es rentable se ve abocada a una situación de secuestro. Y esto aumentará el estrés y el deterioro del servicio", denuncia Rosa Benítez, de UGT.

La delegada de UGT recuerda que hay un informe positivo de la Abogacía de la Generalitat que considera que es "ejecutivo", si se subsanan requerimientos, y que da luz verde "a que se pueda producir el abono".

Por su parte, el responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-PV, Pepe Cloquell, destaca la "alta participación" en las tres provincias y explica que los sindicatos están hablando con los delegados y el personal de Sitval para ampliar la huelga si no se atiende a sus reivindicaciones.

Trabajadores de Sitval a las puertas de la ITV de Elche, este martes. / Información

A Murcia a pasar la ITV

Felipe Oyague, de CCOO, asegura, por su parte, que muchos conductores se están yendo a la vecina Región de Murcia para pasar allí la inspección por la imposibilidad de hacerlo en la provincia, donde las citas por internet son a más de dos meses vista en la mayoría de las estaciones. "Se van a Murcia donde están contratando inspectores por lo que les viene, se están viendo allí desbordados", asegura.

Como publicó este diario, las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos de la vecina Región de Murcia están viendo incrementada su actividad estas últimas semanas. Las más cercanas a la frontera con la provincia, como las de San Pedro del Pinatar, Santomera, Murcia y Yecla se están llenando de conductores alicantinos dada la facilidad para conseguir una cita rápida.

Jornada de huelga en la ITV de Benidorm. / Información

Piquetes

Los piquetes informativos se han apostado a las puertas de las diferentes estaciones de la ITV. Empleados de Sitval han acudido a las puertas de las estaciones con pancartas, banderas y hasta con batucadas, reclamando la mejora salarial, que afecta a unos 400 trabajadores en la provincia.

Después de 25 años en manos privadas, la gestión de este servicio revirtió al sistema público y se creó la empresa pública Sitval, con estaciones fijas y móviles en la Comunidad Valenciana y que cuenta con un millar de trabajadores.

ITV de Vinaròs, en Castellón. / Información

El conflicto

El origen del conflicto está en las diferencias salariales que se dan entre los trabajadores de Sitval, la sociedad pública que el año pasado asumió la gestión de las ITV al finalizar las concesiones privadas que las operaban hasta entonces. De esta forma, los empleados de las distintas concesionarias pasaron a formar parte de la misma empresa, aunque cada uno conservó el salario y las condiciones de la firma de la que procedían.

Tras las protestas de los trabajadores, los sindicatos ya consiguieron que en el mes de mayo los anteriores responsables del Consell aceptaran un acuerdo para equiparar todas las retribuciones. Sin embargo, tras las elecciones los nuevos responsables de la Generalitat consideraron que el acuerdo no podía aplicarse porque no se habían seguido los trámites necesarios, por lo que se negoció un nuevo pacto, que la actual responsable de la Conselleria de Innovación, Nuria Montes, firmó en noviembre.

Los empleados reclaman una equiparación salarial para evitar la discriminación que se está produciendo actualmente con una empresa pública que tiene a trabajadores con diferente sueldo e igual salario. El complemento que reclaman para los que cobran menos se sitúa entre los 400 y los 600 euros, incluso los de algunas ITV cobran 700 euros menos que otros en su mismo puesto en otras ciudades.

Sin embargo, la aplicación del acuerdo se ha topado con nuevas trabas por parte de la Conselleria de Hacienda, que reclama más documentación, lo que ha impedido que la equiparación salarial entre en vigor hasta la fecha.

Ambas partes, la Conselleria de Innovación e Industria y los sindicatos, están de acuerdo en la equiparación salarial, pero desde la empresa pública les han trasladado a los sindicatos CCOO y UGT que no se puede realizar hasta que no se complete la documentación que pide la Conselleria de Hacienda, como es la Relación de Puestos de Trabajo. "Tenemos voluntad y el dinero, pero hasta que no nos autoricen, nada", reiteran desde la Conselleria de Nuria Montes.