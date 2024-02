Seguimiento masivo en Alicante en la jornada de huelga autonómica de las ITV

Los trabajadores de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunidad Valenciana están secundando de manera mayoritaria la huelga convocada este martes para reclamar la equiparación salarial acordada con la Conselleria de Industria. El seguimiento está siendo masivo en la provincia de Alicante, donde se iniciaron los paros todos los martes y jueves para reclamar la equiparación salarial en la empresa pública Sitval (Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos), con un 90% de estaciones en huelga, todas menos Ondara y Alcoy, de nuevo, y su extensión al resto de la Comunidad Valenciana está teniendo un seguimiento desigual.

Mientras que el 45% de las estaciones de Valencia se han unido a la convocatoria de los sindicatos, en Castellón este porcentaje se eleva al 66%, en dos de las tres instalaciones de esta provincia los trabajadores han secundado las protestas, desmarcándose, únicamente, la de la capital castellonense. Son datos facilitados por la Conselleria de Industria, que destaca que no se están produciendo incidentes.

Los sindicatos convocantes, CCOO y UGT, por su parte, se muestran muy satisfechos con el seguimiento de la huelga autonómica en las ITV y anuncian nuevos paros en todas las estaciones de la Comunidad Valenciana para el martes 12 de marzo, si antes no se atienden sus demandas de equiparación salarial.

Piquetes

"Mismo trabajo, mismas condiciones", ha sido la pancarta que más se ha repetido por parte de los piquetes informativos en las entradas de las ITV. Pitos, batucadas, bengalas y reclamaciones al Consell para que se cumpla el acuerdo se han repetido a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana.

Muchas de las estaciones de ITV de Valencia y Castellón donde sus trabajadores cobran más que los de la provincia de Alicante también se han querido sumar a la convocatoria, lo que han destacado las organizaciones sindicales. "También se reclama el convenio o las bolsas de trabajo", explicaba uno de los trabajadores en huelga en la provincia de Alicante. En la ITV de la capital alicantina el piquete ha colocado unos neumáticos a la entrada con una pancarta en la que se podía leer: "Barbaritat Valenciana".

Seguimiento

El responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-PV, Pepe Cloquell, señala que el seguimiento de la huelga está siendo "masivo", a la espera de la respuesta del turno de la tarde, que se inicia sobre las 15 horas y finaliza a las 20:30 horas.

Este lunes, ha indicado Cloquell, hubo una reunión del Comité de Huelga y se expuso que "todavía no hay una respuesta" por parte de la Conselleria de Industria, que les ha trasladado que se está trabajando para dar una solución "muy pronto" y espera que esta llegue antes del 12 de marzo, cuando hay convocada otra jornada de huelga en toda la Comunidad Valenciana, mientras que los paros se mantendrán todos los martes y jueves en la provincia de Alicante.

"Lo primero sería que nos dijeran que se puede pagar, empezaran a efectuar los pagos y poco a poco se regularizara lo que se debe porque se está pendiente de cobrar este complemento desde junio de 2023", ha lamentado.

Protesta de trabajadores en la ITV de Alicante este martes. / Héctor Fuentes

Servicios mínimos "abusivos"

Por su parte, la secretaria de FITAG UGT-PV, Rosa Benítez, ha criticado los "abusivos" servicios mínimos, que nuevamente son del 40%, lo que van a impugnar como han hecho con el resto de convocatorias en Alicante. Benítez ha señalado que, a pesar de las discrepancias, los servicios mínimos se están cumpliendo y se está dando prioridad a los vehículos de Emergencias, Policía y ambulancias, seguidos de las segundas inspecciones y las ITV caducadas.

Y ha destacado el seguimiento del 100% de los trabajadores que pueden ir a la huelga, sin contar los servicios mínimos, en la capital valenciana, en Sagunto o en Vila Real, entre otras estaciones de ITV de fuera de la provincia de Alicante, donde la discriminación salarial es mayor, con una empresa pública que tiene a trabajadores con diferente sueldo e igual puesto de trabajo.

El complemento que reclaman para los que cobran menos se sitúa entre los 400 y los 600 euros, incluso los de algunas ITV cobran 700 euros menos que otros en su mismo puesto en otras ciudades, sobre todo en el sur de la provincia de Alicante. En la provincia de Alicante hay 400 trabajadores de Sitval pendientes de esta equiparación salarial.

Aunque el servicio se está ralentizando, no se han registrado colas importantes a lo largo de la mañana en ninguna de las estaciones. Muchos conductores han optado por esquivar esta jornada de huelga y se prevé, como ya pasó en anteriores semanas, que este miércoles algunas estaciones se puedan colapsar por la llegada masiva de vehículos.

Incumplimiento

Los trabajadores denuncian el incumplimiento del acuerdo de homologación salarial, firmado el 9 de noviembre de 2023 por la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, presidenta del consejo de administración de Sitval, empresa pública de las estaciones de inspección técnica de vehículos.

El acuerdo de equiparación salarial, que afectará a los que menos cobran, fue suscrito en mayo por el anterior gobierno del Botànic, pero tardó meses en obtener la documentación necesaria para dar cobertura y garantizar el cumplimiento del pacto, y finalmente se formalizó en noviembre, ya con el gobierno del PP.

Después de 25 años en manos privadas, la gestión de este servicio revirtió al sistema público y se creó la empresa pública Sitval, con estaciones fijas y móviles en la Comunidad Valenciana y que cuenta con un millar de trabajadores.

Los sindicatos recuerdan que en la formalización del acuerdo el pasado 9 de noviembre se adquirió la promesa de hacer todo lo posible para hacer efectivo el abono en enero.

Ambas partes, la Conselleria de Innovación e Industria y los sindicatos, están de acuerdo en la equiparación salarial, pero desde la empresa pública les han trasladado a los sindicatos CCOO y UGT que no se puede realizar hasta que no se complete la documentación que pide la Conselleria de Hacienda, como es la Relación de Puestos de Trabajo, algo que no está previsto que se pueda terminar a corto plazo. "Tenemos voluntad y el dinero, pero hasta que no nos autoricen, nada", señalan fuentes de la Conselleria de Industria.

Por su parte, la delegada de UGT, Rosa Benítez, recuerda que hay un informe positivo de la Abogacía de la Generalitat que considera que es "ejecutivo", si se subsanan requerimientos, y que da luz verde "a que se pueda producir el abono", y por ello los sindicatos mantendrán las protestas hasta que se ejecute lo acordado con Industria.