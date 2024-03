Los trabajadores de las ITV votan a favor de mantener la huelga y el Consell les convoca a una reunión esta noche

Lío con mayúsculas en el conflicto laboral que mantienen los trabajadores de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la provincia con el Consell por la equiparación salarial. Los empleados de la empresa pública Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos, S.A. (Sitval), que gestiona el servicio, han votado esta tarde, de forma mayoritaria, a mantener la huelga que secundan desde hace un mes y para convocar paros el próximo martes 2 y jueves 4 de abril, como vienen haciendo las últimas semanas, lo que ha sentado muy mal en la Conselleria de Industria.

Los sindicatos habían convocado asambleas en todas las estaciones de la provincia, a excepción de Alcoy y Ondara que se rigen por otro convenio, a raíz del anuncio de la Conselleria de Industria e Innovación de que había encontrado una solución jurídica, un informe que avalaría ejecutar legalmente la reclamada equiparación de los sueldos entre todos los trabajadores de las ITV de la Comunidad y que, posteriormente, el 9 de abril, se convocará otro consejo monográfico para aprobarlo. Por ello, la consellera de Industria e Innovación, Nuria Montes, pidió a las organizaciones sindicales suspender las protestas hasta el 9 de abril "cuando, con toda probabilidad, podremos dar una solución a este problema", indicó, para evitar un mayor perjuicio a los ciudadanos.

La sorpresa en la Conselleria de Industria e Innovación ha sido mayúscula tras ese sí a mantener la huelga, algo que la consellera no se esperaba, ya que hay sobre la mesa una solución jurídica que pondría fin al conflicto al poder realizarse la equiparación salarial que reclaman los trabajadores.

Según ha podido saber este diario, la propia Nuria Montes ha llamado esta misma tarde a los representantes sindicales para convocarles a una reunión del comité de huelga de forma urgente, hoy mismo, "sea por la noche o de madrugada", según las mismas fuentes. El objetivo es exponer a los sindicatos la hoja de ruta prevista para la equiparación y pedirles que rectifiquen su postura "ante el perjuicio que puede suponer para los ciudadanos", ya que considera que no tendría sentido la huelga al haberse encontrado una solución que desbloquea el conflicto laboral. Esa reunión será esta misma noche a las 21 horas en Benidorm esta misma noche, en la sede de Invat.tur. Industria califica de "irresponsable" el mantenimiento de la huelga en las ITV y responsabiliza a los trabajadores de los retrasos en el servicio.

Marcha en Alicante de los trabajadores de las ITV. / Jose Navarro

Atrasos

Es más, este diario ha podido confirmar que en el consejo de administración de Sitval celebrado ayer, que presidió Nuria Montes, se aprobaron tres puntos. Los sabidos de las cuentas del ejercicio anterior y el adelanto de la solución jurídica para poder equiparar los sueldos de los trabajadores de todas las ITV, que se basa en un informe que estará terminado la próxima semana, para que los consejeros lo aprueben el 9 de abril. Además, se aprobó otro punto, importante, que es el de la provisión de fondos para pagar los atrasos con carácter retroactivo de lo que han estado sin percibir desde que se firmó el acuerdo de equiparación, y que se paró porque la Conselleria de Hacienda pidió más informes. Es algo más de 1 millón de euros, contando el pago a la Seguridad Social.

Esos atrasos, según explican fuentes de la Conselleria, se podrían pagar pocos días después del 9 de abril, cuando se apruebe el informe. Además, el cambio en las nóminas con la equiparación salarial sería efectivo ya en las de abril. Es lo que trasladará la consellera a los representantes de los trabajadores en la reunión.

Los trabajadores de las estaciones de ITV de la provincia de Alicante están cobrando hasta un 40 % menos a igual puesto de trabajo que sus homólogos de València y Castellón. Finalmente, de manera mayoritaria, los trabajadores han decidido mantener esos paros, pese a que cada día de huelga les está suponiendo un buen recorte en su sueldo. En la estación de ITV de Alicante, por ejemplo, ha salido un 97 % a favor de mantener la huelga, aunque ha habido alguna estación en la que, en un principio, se habría votado a favor de desconvocarla.

Preceptivos

En este sentido, la consellera ha reiterado que la no aplicación inmediata del acuerdo que se firmó el pasado mes de noviembre se debe a "un escrupuloso seguimiento de la legalidad", ya que eran preceptivos determinados informes para dar seguridad jurídica a la equiparación salarial y evitar que fuese nula de pleno derecho, tal como sucedió con la anterior dirección. Una vez encontrada la fórmula jurídica, debe ser ratificada por el consejo una vez estén completos los informes necesarios, algo que, según está previsto, sucederá en menos de dos semanas. El consejo extraordinario está convocado el 9 de abril a las 18.30 horas.

Ante esta situación de inminente acuerdo, la Conselleria había solicitado a los trabajadores que suspendiesen las movilizaciones, con el objetivo de normalizar la prestación de este servicio durante el primer periodo vacacional del año. Sin embargo, los trabajadores han rechazado suspender la protesta, "lo que supone perjudicar a miles de ciudadanos que tenían previsto pasar la inspección de sus vehículos en estas semanas", señala Montes.

La consellera considera que "no tiene ningún sentido" que se mantenga la huelga, y ha responsabilizado a los trabajadores "de los retrasos en la prestación del servicio" a partir de ahora. "Hemos trabajado contrarreloj para conseguir una solución jurídica exprés, y, una vez alcanzada, es difícil de entender que se mantengan las protestas que parece que tienen como único objetivo dinamitar el diálogo con la Administración", ha agregado.

Estación de ITV de Alicante, donde este jueves solo se atienden los servicios mínimos por la huelga. / Información

"Situación lamentable"

Montes también ha recordado que la Conselleria se encontró a la sociedad pública de las ITV en "una situación lamentable", con una masa salarial de casi 1.000 trabajadores "sin una autorización por parte de Sector Público", con el patrimonio de las estaciones sin adscribir a la propia sociedad y con un conflicto laboral "enquistado" porque los anteriores gobernantes, ha dicho, "habían mentido a la plantilla al firmar una equiparación salarial que en aquel momento era inviable al no contar con los informes preceptivos".

Unos 300 empleados de Sitval secundaron ayer la marcha de protesta convocada por los sindicatos CCOO y UGT que recorrió la ciudad de Alicante y que finalizó en la plaza Gabriel Miró, sede de la Conselleria de Innovación e Industria, donde la consellera Nuria Montes llegó a hablar con ellos en la calle para informarles sobre la solución encontrada, incluso fotografiándose con algunos de ellos, y, posteriormente, se reunió con los representantes sindicales para pedir que pararan la huelga que se está desarrollando durante toda la Semana Santa en las estaciones de ITV de la provincia.

Jornada de huelga en la ITV de Benidorm, en imagen de archivo. / Información

No se fían

Los trabajadores, no obstante, no se fían y quieren esperar a tener garantías de esa equiparación salarial para suspender las jornadas de huelga indefinida en la provincia todos los martes y jueves. "Nos han engañado dos veces, no queremos que haya una tercera", señalaba a este diario uno de los empleados de Sitval.

No obstante, este mismo empleado agradecía el gesto que tuvo ayer Nuria Montes de reunirse con los trabajadores, pero asegura que sus compañeros no tienen garantías de cuándo se producirá la equiparación de los sueldos en las nóminas. No obstante, la reunión con la consellera podría cambiar la situación.

La representante del Gobierno valenciano explicó que gracias a un informe que la Generalitat solicitó se van a poder formular alternativas jurídicas a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que permitan la equiparación salarial y acusó al Botànic de haber llevado a esta situación a los trabajadores de las ITV de la provincia.

Portesta ayer miércoles de los trabajadores de Sitval. / Jose Navarro

Origen del conflicto

El origen del conflicto está en las diferencias salariales que se dan entre los trabajadores de Sitval, la sociedad pública que el año pasado asumió la gestión de las ITV al finalizar las concesiones privadas que las operaban hasta entonces. De esta forma, los empleados de las distintas concesionarias pasaron a formar parte de la misma empresa, aunque cada uno conservó el salario y las condiciones de la firma de la que procedían.

Tras las protestas de los trabajadores, los sindicatos ya consiguieron que en el mes de mayo los anteriores responsables del Consell aceptaran un acuerdo para equiparar todas las retribuciones. Sin embargo, tras las elecciones, los nuevos responsables de la Generalitat consideraron que el acuerdo no podía aplicarse porque no se habían seguido los trámites necesarios, por lo que se negoció un nuevo pacto, que la actual responsable de la Conselleria de Innovación, Nuria Montes, firmó en noviembre.

Así, los empleados se sienten "engañados" dos veces. El complemento que reclaman para los que cobran menos se sitúa entre los 400 y los 600 euros, incluso los de algunas ITV cobran 700 euros menos que otros en su mismo puesto en otras ciudades.

Sin embargo, la aplicación del acuerdo se ha topado con nuevas trabas por parte de la Conselleria de Hacienda, que reclama más documentación, lo que ha impedido que la equiparación salarial entre en vigor hasta la fecha. Ambas partes, la Conselleria de Innovación e Industria y los sindicatos, están de acuerdo en la equiparación salaria y por ello se ha buscado una solución jurídica antes de esperar a la RPT que reclama Hacienda y que permitirá ampliar personal o cubrir bajas y vacaciones, en una mermada plantilla. Una vez se realice la equiparación salarial, los trabajadores afectados cobrarán con retroactividad la parte proporcional de los meses anteriores.

Los propietarios de los talleres mecánicos protestando recientemente por el colapso de la ITV en Alicante bloqueando los accesos a la estación del polígono del Pla de la Vallonga. / Héctor Fuentes

Colapso

La huelga de los trabajadores de las ITV de la provincia ha agravado el colapso que hay en las estaciones, donde es imposible coger cita previa por internet, en la mayoría, hasta mayo o, incluso, junio.

Muchos conductores han decidido llevar sus coches para pasar la inspección a las ITV de la vecina Región de Murcia o, incluso, a Almansa, en Albacete.