La Generalitat discrepa del Gobierno y eleva al 56% la tasa de resolución de los fondos europeos en Cataluña

La Generalitat de Cataluña discrepa de los datos que ofrece la plataforma informática 'ELISA', del Ministerio de Economía, que señalan a la comunidad catalana como la más atrasada en la ejecución de los fondos europeos del Plan de Recuperación. Según los datos propios de la Generalitat, la comunidad autónoma ha lanzado convocatorias con cargo a los fondos europeos Next Generation EU por un total de 2.880 millones de euros y ha adjudicado inversiones y ayudas que suman 1.620 millones. La tasa de resolución se sitúa así en el 56%, según los datos de la Generalitat, y no en el 33% que se desprende de la información accesible en la herramienta 'Extracción de Licitaciones, Subvenciones y Ayudas' (ELISA), que el Ministerio de Economía ha abierto al público desde este jueves.

Resumen para Catalunya de la herramienta informática ELISA para el seguimiento de los fondos europeos, con fecha de 5 de abril. / El Periódico

"Los datos que figuran en la herramienta informática del Ministerio de Economía no son correctos", señala el director general de Fondos Europeos y Ayudas de Estado de la Generalitat, Aleix Cubells. La consellería d'Economia se ha puesto en contacto con el ministerio que dirige Carlos Cuerpo para identificar la causa de las discrepancias. El hecho de que la plataforma de contratación pública de Cataluña no esté conectada con la del Estado podría estar en el origen de la disparidad de los datos, pero eso es algo que aún falta por averiguar.

Según la Generalitat, la administración autonómica ha adjudicado convocatorias por 1.620 millones. Según los datos del Ministerio de Economía, la administración catalana solo habría resuelto 856 millones. "No nos cuadran los datos", remacha Cubells

Los datos de la Generalitat

De momento, la Generalitat hace valer sus propios datos, actualizados esta misma semana. Según estos, a Cataluña le han sido asignados fondos europeos, en conferencias sectoriales y mediante convenios, por un total de 3.699 millones de euros. De estos, ya han sido ingresados en las arcas catalanas un total de 3.363 millones. "Hasta que no recibimos el dinero no lanzamos la correspondiente convocatoria", explica Cubells. Ya se han lanzado convocatorias por 2.881 millones y las que ya han sido resueltas suman 1.620 millones de euros, con datos hasta el 29 de febrero.

En particular, la Generalitat sostiene que se han adjudicado licitaciones de inversión por un total de 403 millones, así como convocatorias de ayudas por 856 millones y subvenciones directas por otros 360 millones. En total, son 1.620 millones; el 56% de los 2.880 millones convocados.

Los datos del Gobierno

Por su parte, la herramienta informática ELISA presenta otros datos sobre Cataluña. Según estos, la Generalitat habría lanzado convocatorias por 2.589 millones (los datos de la Generalitat elevan esta cifra a 2.881 millones) y, de ellas, habría resuelto el equivalente a 856 millones (1.260 millones, según la Generalitat), esto es, el 33%, con datos hasta el 29 de febrero.

De acuerdo a la información de ELISA, la tasa de resolución del 33% de Cataluña sería la más baja del conjunto de las autonomías. La segunda menor sería la de Madrid (40,6%). En ambos casos, la tasa de resolución queda muy lejos de las que presentan Galicia o el País Vasco, en el entorno del 70% (68%).

"No nos cuadran los datos", apunta el director general de Fondos Europeos y Ayudas de Estado de la Generalitat. Cubells defiende que Cataluña es la comunidad que más volumen de dinero europeo ha movilizado en las convocatorias lanzadas hasta ahora (2.880 millones, según los datos de la Generalitat) y espera poder aclarar las discrepancias en los datos con el Ministerio de Economía.

