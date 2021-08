Manu Justo ultima su salida cedido al Racing de Santander

A falta de la llegada de fichajes, el Elche CF está intentando completar la operación salida. El próximo jugador en abandonar el conjunto ilicitano será Manu Justo. El delantero gallego saldrá de nuevo cedido para jugar en el Racing de Santander. El acuerdo está muy cerca de firmarse y se hará oficial en breve.

Manu Justo ha realizado la pretemporada a las órdenes de Fran Escriba. Pero el atacante no ha terminado de convencer al técnico franjiverde, que no le ve nivel para jugar en Primera División. Comenzó jugando el primer partido de pretemporada frente al Atromitos de Grecia, pero en los últimos no ha tenido oportunidades. El Lugo de Segunda División se interesó por sus servicios, pero ha terminando fichando a Joselu y el Racing de Santander, de la Primera RFEF, es el equipo que más interés ha puesto en hacerse con sus servicios.

El delantero vigués está protagonizando un caso curioso en el Elche. Llegó hace tres temporadas procedente del Racing de Ferrol como una apuesta de futuro, pero no ha debutado como franjiverde. La primera campaña con Pacheta en el banquillo y en Segunda División fue cedido al UCAM de Murcia en la primera parte de la temporada y en la segunda vuelta al Celta B. El curso pasado volvió a estar cedido en el filial celeste con el que jugó el play-off de ascenso a Primera División. Ahora esperaba hacerse un hueco en el Elche, pero para el ataque Escribá cuenta con Lucas Boyé, Guido Carrillo y Pere Milla y, además, el club pretende firmar un nuevo delantero.

Una vez que se concrete la salida de Manu Justo, el club ilicitano también espera que Luismi Sánchez, otro de los jugadores que no cuenta, pueda abandonar la disciplina del Elche. No ha jugado ningún encuentro de pretemporada. Desde el primer momento sabe que no tenía sitio y la entidad le ha dado todo tipo de facilidades para salir sin perder dinero. Pero el mediocentro, que llegó la pasada temporada del Valladolid, no termina de tomar una decisión. Por si fuera poco se ha tenido que aislar al contagiarse de Covid-19. Oviedo y Zaragoza han mostrado interés al igual que otros equipos de Segunda División.