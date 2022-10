Ha llegado el día que tanto estaban deseando los jugadores del Elche CF y su entrenador, Francisco. Después de dos semanas de reflexión y entrenamientos, el conjunto ilicitano tiene la oportunidad, este lunes (21 horas), en el estadio de Vallecas, ante el Rayo, de demostrar que es capaz de mejorar y dejar atrás su pésimo arranque de competición, en el que solo ha sumado un punto de 18 posibles, que lo ha situado como farolillo de rojo de la clasificación.

Los franjiverdes no solo necesitan, están obligados a reaccionar para no verse hundidos en la cola de la tabla. Una derrota dejaría al Elche en una situación muy comprometida y al técnico almeriense pendiente de un hilo y de si Bragarnik decide meter la tijera o no.

Los resultados del fin de semana de los rivales directos en la lucha por la permanencia no han ayudado, a pesar de que el Almería cayó el viernes goleado (4-0), en San Mamés, frente al Athletic Club de Bilbao. El Cádiz fue capaz de sumar un punto tras su empate en casa (0-0) con el Villarreal y el Valladolid logró una importante victoria (2-3) en Getafe. El Espanyol dejó, ayer, escapar dos puntos en los instantes finales frente al Valencia (2-2).

De esta forma, aún con su delicada situación, si el conjunto ilicitano consigue vencer esta noche en Vallecas, no saldría de los puestos de descenso, pero igualaría a cuatro puntos al Cádiz y al Almería. Además, tendría al Sevilla y al Espanyol a solo uno y al Valladolid, Getafe y Rayo a tiro de tres, que es solo un partido.

Un triunfo permitiría ver el futuro de forma totalmente distinta y más con el encuentro del próximo lunes, en el Martínez Valero, frente al Mallorca en el horizonte.

Como mínimo, los franjiverdes deben puntuar en Vallecas. Un empate no impediría salir de pobres, pero si llega acompañado de una mejoría en la imagen y en las sensaciones, también podría ayudar moralmente, aunque, clasificatoriamente, no evitaría dejar el último puesto.

Francisco y sus futbolistas son conscientes de lo mucho que se juegan esta noche. Las últimas cuatro derrotas consecutivas: Real Sociedad (0-1), Villarreal (4-0), Athletic Club (1-4) y Barcelona (3-0) pesan como una losa, a pesar de haber sido frente a rivales que están en la parte alta de la clasificación. El Elche, todavía, no ha sido capaz de puntuar fuera de casa y su único punto lo sumó en la segunda jornada, como local, ante el Almería, que también está en posiciones de descenso.

Momento de demostrar

El técnico y los jugadores han asegurado a lo largo de los últimos días que ya están preparados para competir y que están deseosos de que llegue el encuentro frente al Rayo para demostrar su mejoría. Ahora ha llegado hacerlo en el verde, que, como decía la leyenda franjiverde Nino, no engaña.

La expedición del Elche viaja esta misma mañana a Madrid en AVE. Durante la semana ha habido hasta seis entrenamientos, mucho vídeo y numerosas charlas para encontrar las soluciones.

Francisco cuenta con cuatro bajas. Gonzalo Verdú tiene que cumplir un partido de sanción por su expulsión en la jornada anterior en el Camp Nou contra el Barça. Fidel sigue recuperándose de su rotura en el músculo isquiotibial de la pierna derecha, mientras que Pastore ni está ni se le espera, después de un largo calvario en el que no termina de ponerse en forma. A ellos hay que unir a Omar Mascarell. El canario no se ha recuperado a tiempo de sus problemas en el tendón de Aquiles, que le han obligado a estar ya tres semanas en el dique seco.

Pedro Bigas y Fede Fernández, que han tenido molestias musculares durante la última semana se han recuperado a tiempo y han entrado en la convocatoria. Lo mismo ocurre con Pere Milla, Diego González y Gumbau, quienes también han tenido algún problema menor durante las dos semanas de parón y están preparados para jugar.

Sistema de juego

Francisco dijo el viernes que tenía claro como debían jugar y que las bajas y las molestias que pudieran tener los futbolistas no le iban a condicionar. Que los que estén a tope (a full) eran los que iban a jugar.

El preparador almeriense no ha desvelado si utilizará tres centrales o defensa cuatro. Con los problemas defensivos que el conjunto ilicitano ha tenido en los seis primeros encuentros (16 goles en contra) todo hace indicar que intentará crecer desde una mayor seguridad atrás. Por ello, lo más lógico es que apueste por tres futbolistas en el eje de la zaga y dos carrileros.

En ese caso, el canterano John, que está siendo de los centrales más fiables, junto a Roco y Diego González o Pedro Bigas apuntan a formar la zona central defensiva. En los laterales hay más dudas. Helibelton Palacios y Clerc fueron los que jugaron en Camp Nou, pero Pol Lirola ha mejorado sus entrenamientos en las dos últimas semanas y Nico Fernández Mercau se está adaptando cada vez mejor. En el centro del campo, todo hace indicar que repetirán Gumbau y Guti, mientras que Collado y Pere Milla podrían ocupar las bandas, con Lucas Boyé como referencia ofensiva.