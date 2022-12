Hace 51 días el Elche CF llegaba al parón del Mundial tras perder en el Martínez Valero (1-2) con el Girona. Un resultado que dejaba al conjunto ilicitano hundido en el último puesto de la clasificación, con solo cuatro puntos y sin conocer la victoria en las primeras 14 jornadas.

Ha pasado más de mes y medio y, durante ese tiempo, ha habido muchos cambios. El más importante el relevo en el banquillo de Jorge Almirón por Pablo Machín, que ha abierto una pequeña luz al final del negro túnel.

El técnico soriano lleva un mes al frente del equipo y, durante este tiempo, se ha visto una ligera mejoría de conceptos futbolísticos y de convencimiento dentro del vestuario. Un atisbo de esperanza que ahora hay que corroborar. Esta noche (21.30 horas, Movistar LaLiga), en el Cívitas Metropolitano, contra el Atlético de Madrid, empieza la verdadera prueba del algodón para ver si el milagro de la permanencia es posible.

No es el mejor rival, ni el mejor campo para hacerlo. O sí. Los colchoneros se han mostrado como un equipo irregular en la primera parte del campeonato. Ocupan la quinta posición, con siete victorias, tres empates y cuatro derrotas. La relación de Simeone con su plantilla no es la idílica de campañas anteriores. El brasileño Matheu Cunha se ha marchado. El portugués Joao Félix quiere hacerlo, tentado por la Premier League. El rendimiento generalizado de la mayoría de sus jugadores no está siendo el esperado. Y, si el Elche hace las cosas bien, puede pescar en río revuelto. Lo que significaría una importante dosis de ilusión y moral para afrontar el decisivo mes de enero que viene por delante.

Machín se va a estrenar con las armas muy limitadas, sobre todo en defensa. Pol Lirola y Josan son bajas por lesiones musculares. Y John Chetauya por una rotura en el peroné. Helibelton Palacios está jugando en la línea de tres centrales que ha implantado el nuevo técnico. Lo que deja huérfano el carril derecho. El preparador soriano debe decidir si devuelve al colombiano al lateral derecho y da entrada a Diego González o Roco en el eje de la zaga, junto a Gonzalo Verdú y Pedro Bigas, que tienen el puesto asegurado; o apuesta por Tete Morente.

En el carril izquierdo tendrá que jugar Carlos Clerc, porque no hay más. Nico Fernández está lesionado de la muñeca y Lautaro Blanco no puede jugar hasta que el 2 de enero se abra la ventanilla para dar de alta a los nuevos fichajes.

En el centro del campo, Gerard Gumabu tiene que cumplir sanción por acumulación de tarjetas, lo que deja a Mascarell y Raúl Guti como mediocentros titulares. Para la tercera plaza del centro del campo, Machín tiene que decidir entre Fidel, Álex Collado, Domingos Quina o situar a Pere Milla de enganche, como hizo en la Copa frente al Guadalajara. Tratándose del rival que se trata y a domicilio, el onubense podría tener su sitio, en lo que sería su reaparición después de su lesión.

El nuevo técnico del Elche solo dispone de 18 futbolistas de la primera plantilla. Además de Josan, Gumbau, Pol Lirola, John Chetauya, Nico Fernández, Gumbau y Lautaro Blanco; Pastore y Fede Fernández dejaron la plantilla durante el parón del Mundial.

Machín ha tenido que echar mano de jugadores del filial para completar la convocatoria. Carles Marco, Manu Cocca, Álex Alfaro y el tercer portero Jesús López estarán con el primer equipo.