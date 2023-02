Había cierta expectación por conocer qué iba a ser capaz de hacer el propietario del Elche, Christian Bragarnik, en el último día del mercado de fichajes. El máximo accionista había convertido su modus operandis en esperar hasta el último momento para cerrar las operaciones.

El club ilicitano llegó al final del plazo y solo pudo concretar el acuerdo con el Wattford para romper la cesión de Domingos Quina y el fichaje, en el último suspiro, del mediapunta del Rayo Vallecano Randy Nteka.

También estaba apalabrado el intercambio con el Málaga de Tete Morente por el centrocampista senegalés, con pasaporte francés, Alfred Ndiaye, al que Pablo Machín había tenido a sus órdenes en el Al Shabab de Arabia Saudita. Sin embargo, los documentos no llegaron a tiempo a LaLiga porque el administrador judicial del club andaluz no fue capaz de cuadrar el límite salaria y se fue al limbo en el último momento.

Nteka tiene 25 años y es un futbolista que se desenvuelve como centrocampista ofensivo o como segundo delantero. Tiene llegada al área contraria y gol. Esta temporada ha disputado 10 partidos de LaLiga y 108 minutos con el Rayo y dos completos de Copa. Llega en calidad de cedido hasta final de temporada.

El interés por Nteka venía desde hace varios días. A media tarde, desde Madrid, se daba por imposible. Pero en el último instante hubo acuerdo. Justo a las 12 de la noche entró la documentación y tras la revisión de LaLiga se dio por buena.

Fue día movido en el Martínez Valero y los teléfonos echaron humo. La entidad franjiverde tenía muchos frentes abiertos para tratar de firmar un centrocampista, un delantero y, a ser posible, un central. Y para realizar diferentes salidas de jugadores que no cuentan y han recibido ofertas.

El acuerdo que parecía más cercano era con el mediocentro del Valladolid Mickeal Malsa. De hecho, los dos clubes tenían pactada una cesión hasta final de temporada, con una opción de compra de cara a la próxima campaña. Pero Bragarnik quiso incluir una serie de cláusulas de una posible futura venta, que terminó colmando la paciencia del futbolista y su representante.

El propio Malsa, a través de su cuenta de Twiiter escribió: «En 2023 no somos una mercancía. Rechazo cualquier cláusula unilateral de opción de compra y la cláusula de traspaso de 10 millones, que no tiene sentido. No soy ni Modric, ni Pedri». De esta forma quedaron rotas las negociaciones.

Tras caerse lo de Malsa, Machín puso encima de la mesa el nombre de Ndyaye. Un futbolista de gran físico que puede jugar de mediocentro por delante de la defensa o de volante. Todo estaba encaminado. Tete Morente aceptó regresar a Málaga y el exjugador del Betis y Villarreal venir al Elche. Sin embargo había muchos documentos que intercambiar y cumplimentar y, al final, no llegaron a tiempo,

Los ofrecimientos de los representantes fueron múltiples, pero la mayoría, como es normal, se trataron de futbolistas que apenas están jugando o no lo están haciendo en sus equipos y no terminaron de convencer.

Poco antes de la once de la noche, el Wattford y la entidad franjiverde anunciaban la ruptura de la cesión de Domingos Quina. Al mismo, tiempo, el Rotherham, equipo de la EFL Championship de Inglaterra hacía oficial el acuerdo para incorporar al centrocampista guineano-portugués. Quina deja el Elche con más pena que gloria. Apenas ha disputado 269 minutos de LaLiga, en diez partidos; y diez minutos en un encuentro de Copa.

El club ilicitano trató de aligerar más la nómina de su plantilla y su masa salarial. Pol Lirola, Gonzalo Verdú, Roco y Carlos Clerc estaban también en la rampa de salida.

Incluso hubo algunos equipos, como el Mallorca y el Levante que preguntaron por Pere Milla. En el caso del delantero catalán, el Elche se negó por completo, porque, después de la salida de Roger Marti, se ha quedado muy justo en ataque.

Tenerife, Zaragoza y hasta el Cartagena insistieron por Verdú. El capitán ya había dejado claro que no se bajaba del barco en este complicado momento y que su intención es continuar hasta final de temporada, cuando termina contrato.

Roco se negó a negociar su salida, mientras que con Pol Lirola y Carlos Clerc no se terminaron de concretar ninguna oferta.

De esta forma, el club ilicitano finaliza el mercado de invierno con cuatro incorporaciones: Lautaro Blanco, Lisandro Magallán, José Ángel Carmona y Randy Nteka; y cuatro salidas. Las de Pastore y Fede Fernández, que se produjeron a principio de diciembre, aunque el Elche no las ha hecho oficial; la cesión de Roger Martí al Cádiz y el acuerdo de ayer para finalizar la cesión de Domingos Quina.

El Elche dispone de dos fichas libres para poder firmar a algún futbolista que se haya quedado en paro. Hace dos temporadas llegaron de esa forma Piatti y Helibelton Palacios. Sin embargo, las posibilidades son bastantes difíciles.