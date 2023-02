Lucas Boyé estaba llamado a ser un jugador diferencial en el Elche CF en la presente temporada. El delantero argentino cuajó una gran campaña el curso anterior, que le llevó a ser internacional absoluto con Argentina y durante el pasado verano fue fruto de deseo de otros equipos. El Sevilla fue el que más lo intentó, incluso realizó una oferta que superó los 10 millones euros que el propietario del club ilicitano, Christian Bragarnik, rechazó. Hasta se oyeron cantos de sirena sobre un posible interés del Atlético de Madrid y del Barcelona. Al final se quedó en el Martínez Valero, donde siempre ha reconocido que se encuentra muy a gusto y es feliz.

La temporada ya la empezó torcida. Los problemas musculares en el aductor le impidieron realizar la pretemporada con normalidad. Decidió llevar a cabo a un tratamiento conservador para evitar el quirófano, lo que retrasó su preparación. Tardó en entrar en el equipo y necesito un periodo de adaptación y puesta a punto. Los resultados no llegaban y a pesar de que ha ido mejorando paulativamente no termina de encontrar el nivel de la campaña y, sobre todo, el gol. Una circunstancia que le ha provocado rabia e impotencia.

En el encuentro del domingo frente al Espanyol intento ayudar y su voluntariedad no deja ninguna duda. Pero cuando las cosas no salen, provoca frustración. Boyé reconocía tras el encuentro ante el conjunto perico que “la sensación es la misma de toda la temporada. Mucha desilusión. Todos son cosas negativas. Hicimos un gran partido y se nos volvió a escapar. La dinámica que tenemos hace que las cosas salgan de esta manera. En otra situación, igual este encuentro lo terminamos ganando”, comentó en los micrófonos de DZAN Televisión.

El internacional lamentó que “merecimos más, pero en el fútbol pasan estas cosas y un gran jugador como es Darder marcó un golazo”. El “9” franjiverde también recordó que “llevamos muchos partidos así durante la temporada y solo hemos ganado uno. Eso significa que hay algo más. Creamos muchas ocasiones y no fuimos capaces de hacer goles. Los delanteros estamos haciendo pocos y yo el primero. No logramos terminar bien las jugadas y eso te termina condenando. En un encuentro en el que tenemos tantas situaciones de gol y hay necesidad de sumar puntos hay que aprovecharlas más”.

Lucas Boyé dijo que “físicamente me encuentro bien”, aunque señaló que “me gustaría llevar algún gol más. Si hubiese marcado seis o siete, seguramente el equipo tendría más puntos. No queda otra que continuar trabajando, porque no hay otra manera para tratar de marcar las ocasiones que tenemos y sumar puntos”.