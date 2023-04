La afición del Elche CF es lo mejor que está teniendo el conjunto ilicitano en esta decepcionante temporada del Centenario. Los seguidores franjiverdes, a pesar de los malos resultados, no han dejado solos a sus jugadores en ninguno de los partidos, tanto en el Martínez Valero, donde se están congregando en una media de más de 20.000; ni a domicilio, donde siempre hay un grupo, por muy pequeño que sea, acompañando al equipo.

El Elche juega este sábado 8 de abril (14 horas), en Pamplona, frente a Osasuna y la entidad ilicitano, como es habitual, gracias a los convenios particulares que existen entre clubes, ha puesto a disposición 150 entradas del sector de Afición Visitante del estadio El Sadar. El precio de las localidades es de 25 euros.

La coincidencia con la Semana Santa complica el desplazamiento de los seguidores. Por ello, en esta ocasión, la Federación de Peñas y el club no han organizado ningún viaje en autocar. Quien quiera acompañar al equipo se tendrá que desplazar por su cuenta. No obstante, seguro que el Elche no estará solo en su encuentro contra Osasuna. Algunos seguidores aprovecharán que están de vacaciones por el Norte de España para acudir al encuentro.

La entradas ya están a disposición de los seguidores y se pueden adquirir en la Puerta 0 del estadio Martínez Valero en el siguiente horario:

Lunes: de 16.00 a 19.00 horas.

Martes y miércoles: de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Jueves: de 10.00 a 14.00 horas.

El viernes, al ser festivo, no se dispensarán localidades. La entidad franjiverde recuerda que iguiendo el reglamento de venta de entradas y abonos de LaLiga, todas las entradas serán nominativas e intransferibles y deberán ir acompañadas del DNI del titular para acceder al estadio el día de partido. Además, las entradas de Afición Visitante solo se podrán adquirir en las oficinas del Club visitante, no habrá venta de este sector el día de partido. No se admiten cambios ni devoluciones de entradas