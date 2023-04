Fidel Chaves, uno de los capitanes del Elche CF, ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa en la que ha hablado de diferentes temas de actualidad del conjunto ilicitano y a nivel personal. El futbolista onubense ha asegurada que la decisión de traer ahora a Sebastián Beccacece como nuevo entrenador le parece “lógica y acertada”. Al mismo tiempo, ha prometido que el equipo se lo va a dejar todo para hacer un buen final de temporada. El jugador franjiverde ha dicho que tiene asumido su nueva demarcación como más centrocampista organizador que como extremo pegado a la banda, que fue como jugó en su primera etapa en la entidad franjiverde.

¿Qué le parece la decisión del club de presentar un recurso por la posible alineación indebida de Gavi en el partido frente al Barcelona?

La verdad es que me he enterado por la prensa. En el vestuario hemos hablado de ese tema. Es una decisión del club y nosotros bastante tenemos que lo nuestro. Entiendo que los servicios jurídicos pelearán por lo mejor para el Elche y, si han visto alguno opción, por ello habrá decidido presentarlo. Pero nosotros los jugadores estamos en otros temas.

¿Cómo esta siendo esta temporada temporada tan mala?

Está siendo muy dura y difícil en todos los aspectos. Era un año especial, muy marcado y bonito por el Centenario, sobre todo para la afición. Pero los resultados no están llegando. Han venido varios entrenadores y nosotros no hemos sido capaces de sacar nuestra mejor versión. La afición se merece que sigamos luchando hasta el último momento. Nunca había vivido una situación así.

El descenso está prácticamente asumido ¿Cómo se afronta lo que resta de campaña?

Todo lo sea pensar más allá del partido del sábado contra Osasuna sería un error. Sabemos que tenemos que sumar en casi todos lo partidos de tres en tres, pero para nada está asumido. Estamos en una situación límite, pero hay que intentarlo mientras que haya un resquicio de esperanza. Este año no hemos podido enlazar varios resultados positivos y es lo que vamos a intentar.

¿Qué opinión le merece que el club haya decidido traer ya un nuevo entrenador pensando en ascender el próximo curso?

Me parece totalmente acertado. Estamos intentando y ha venido con mucha ilusión y mucho entusiasmo. Aunque llevamos poco tiempo, se le ve en cada entrenamiento y está intentando sacar nuestro mejor versión. Me parece lógico y entendible pensar en el proyecto del año que viene. Como dijo Pere Milla la semana pasada, es un técnico que se asemeja a Francisco, por su cercanía con el jugador y en cuanto a la energía, ilusión y predisposición que trasmite. Ahora tenemos que adaptarnos. El primer partido fue difícil, porque nos enfrentamos al Barcelona, pero creo que ya se vieron cosas positivas, que, ahora, debemos seguir fortaleciendo y mejorando semana a semana.

¿Cómo afronta el vestuario tanto cambio de entrenador?

Pues intentando adaptarnos lo más rápidamente con cada cada uno de ellos. Cuando los resultados no son positivos, se produce un desgaste mental con cualquier decisión que se tome. Pero el equipo sigue muy concentrado. Tenemos el reto de pelear hasta el último segundo de la temporada e intentar cambiar la dinámica. Lo hemos intentado hasta ahora, pero no se ha conseguido. Ahora ha llegado un nuevo técnico que está ilusionado y acabar bien es muy importante. Nuestra afición siempre ha estado a nuestro lado en este año tan complicado y tenemos que dejárnoslo todo para que sienta orgullosa.

¿Qué cambios más significativos ha visto desde la llegada de Beccacece?

Es un entrenador bastante cercano, que cada día llega con la convicción de dar el máximo y con ganas e ilusión en cada entrenamiento. Creo que frente al Barcelona, hasta el 2-0, hicimos las bastante cosas bien. En la primera parte, apenas nos crearon ocasiones, pero ellos tienen jugadores de mucha calidad y nos enfrentamos a uno de los mejores Barcelona de la temporada. Tenemos que seguir dando pasos para tratar de tener más el balón y jugar más en campo contrario. El nuevo entrenador está intentando darnos las herramientas para conseguirlo e intentar cambiar la dinámica.

Y a nivel táctico, ¿qué destacaría de lo que quiere implantar Beccacece y que sea diferente a los anteriores entrenadores?

Hay una que es intentar estar más juntos a la hora de defender por dentro. Con Machín jugábamos con tres centrales y dos carrileros, pero cuando nos desplegábamos en ataque había más distancias entre los carrileros y la defensas y se creaban más espacios en el centro del campo. Ahora quiere que estemos más juntos. Nos está poniendo imágenes y vídeos para tratar de corregirlo y que no estemos tan lejos unos de otros jugadores. Ese es uno de los avances que estamos intentando llevar a cabo para mejorar.

De cara la partido del sábado frente a Osasuna, ¿pueden aprovechar el cansancio físico y emocional que puedan tener ellos después de jugar una prórroga y clasificarse para la final de la Copa del Rey?

Ellos están viviendo un momento precioso. Ya fui a jugar a El Sadar después de que consiguieran un ascenso y parecía que podíamos aprovechar la euforia y nos dieron un baño. Van a tener una fiesta en las gradas durante todo el encuentro y es un equipo que siempre ha tenido una gran comunión con su afición. Va a ser un partido muy difícil. Ellos son fuertes en centros laterales y a balón parado. Nosotros vamos a tener más tiempo para preparar el encuentro y podemos llegar mejor que ellos, pero eso no quiere decir nada, porque son un gran equipo. Tenemos que intentar dar más con balón y mejorar en las transiciones.

A nivel personal, en las últimas temporadas se está viendo a un Fidel que juega más como centrocampista organizador que aquel joven jugador de su primera etapa, que era más extremo y más vertical. ¿Cómo se está adaptando?

Uno se vuelve camaleónico (risas). Vamos cumpliendo años y tengo que ir adaptándome porque ya no tengo aquella velocidad de cuando jugaba siempre pegado a la banda. Empecé a cambiar con Pacheta. Teníamos un lateral profundo, como Juan Cruz, y no me metía más por dentro. Me gusta mucho mi nueva posición y me siento muy a gusto teniendo contacto con el balón. Tengo que seguir creciendo y mejorando tácticamente a la hora de estar más junto y compenetrarme con los otros centrocampista. Pero me encuentro cómodo y preparado para seguir ayudando al equipo.