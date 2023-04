El Valencia estaba más necesitado y terminó ganando. Además, no encontró mucha resistencia ante un Elche inoperante, que no puso en ningún momento en aprietos la portería de Mamardashvili. Es más, no tiró a puerta en todo el partido.

Un gol, tras un desajuste defensivo en el minuto 18 y otro, en propia puerta de Gonzalo Verdú, al filo del descanso, encarrilaron el choque para la escuadra del Pipo Baraja en el primer tiempo. En la segunda parte, los franjiverdes tuvieron más el dominio, porque el Valencia se metió atrás a defender el resultado, pero esa posesión de la pelota fue infructuosa y no tuvo consecuencias a modo de jugadas de peligro. Beccacece realizó tres cambios con respecto al anterior encuentro en Girona y modificó el sistema, pasando a jugar, por primera vez, con tres centrales y dos carrileros. Gonzalo Verdú fue la principal novedad en el once inicial y acompañó en el eje de la defensa a Mascarell y Pedro Bigas. Tete Morente y Carlos Clerc comenzaron como carrileros, con John de pivote en el centro del campo junto a Fidel y Raú Guti, que fue el sustituto del sancionado Gumbau. Pere Milla y Lucas Boyé siguieron como dupla atacante. Beccacece introduce tres novedades para el derbi El partido comenzó con muchos nervios y la tensión de la necesidad de ganar, sobre todo por parte del Valencia. Arropados más cinco aficionados, el conjunto de Pipo Baraja comenzó avisando con un remate de cabeza de Nico González al larguero y el posterior rechace de Diakhaby, que se marchó a saque de esquina. Esas dos acciones espolearon a los visitantes, que parecían que jugaban en Mestalla, con más de cuatro aficionados en la gradas. Las aficionados de Elche y Valencia reciben a lo grande a sus equipos Pedro Bigas se tuvo que retirar en camilla a los 17 minutos y entró Lautaro Blanco, pasando Clerc a jugar de central. Esa variación descoordinó a la defensa franjiverde. Y solo un minuto después una saque desde su propia área del portero Mamardashvili al área, lo peinó Cavani, que le ganó en el salto a Verdú, Mascarell se encontraba fuera de sitio, Lino le superó y Fidel no llegó a tiempo a cerrar al brasileño, que marcó el primero del encuentro (0-1). El Elche estaba totalmente perdido y era un alma en pena en el campo. John estuvo a punto de marcar el segundo en su propia portería. De nuevo Lino tuvo una gran oportunidad, que desbarató Edgar Badia, con una buena parada con el pie. La primera y única jugada de peligro del conjunto ilicitano en el área valencianista no se produjo hasta el minuto 38, con un centro de Lautaro Blanco, que Fidel no pudo rematar bien de cabeza. El Valencia, sin hacer nada del otro mundo, anotó el segundo al borde del descanso. Un centro de Gayá desde la banda izquierda se lo introdujo, en su propia portería, Gonzalo Verdú (0-2) y el encuentro, prácticamente resuelto. En el tiempo de asueto, Beccacece quitó al capitán, señalándolo por los dos goles y puso Roco, que apenas ofreció nada; y mantuvo la defensa de tres centrales. Baraja decidió meter a su equipo atrás para defender su valiosa renta y el Elche pasó a tener el dominio del juego, pero sin crear peligro. El técnico franjiverde trató de modificar el rumbo del encuentro con la presencia de Álex Collado y Nico Fernández por unos desaparecidos Raúl Guti y Pere Milla. Y en los últimos minutos, por fin, dio la oportunidad a Josan, que ocupó el carril derecho en lugar de Tete Morente. Nada tuvo repercusión y los valencianistas se llevaron tres importantes puntos sin hacer un gran esfuerzo, lo que le permite coger oxígeno en su lucha por la permanencia, mientras que el conjunto ilicitano, que puso la alfombra roja a su rival, continúa hundiéndose sin rumbo alguno. Becaccece suma su cuarta derrota consecutiva en su cuarto partido en el banquillo franjiverde. FICHA TÉCNICA: ELCHE: Edgar Badia, Gonzalo Verdú (Roco, m. 46), Mascarell, Pedro Bigas (Lautaro Blanco, m. 17), Clerc, John, Fidel, Raúl Guti (Álex Collado, m. 64), Tete Morente (Josan, m. 78), Pere Milla (Nico Fernández, m. 64) y Lucas Boyé. VALENCIA: Mamardashvili, Foulquier, Diakhaby (Comert, m. 90), Gabriel Paulista, Cenk, Gayá, Nico González (Javi Guerra, m. 46), Musah (Diego López, m. 79), Almeida, Lino (Lato, m. 72) y Cavani (Alberto Marí, m. 72) GOLES: 0-1 m. 18, Lino. 0-2 m. 42, Gonzalo Verdú, en propia puerta. ÁRBITRO: Cuadra Fernández, del colegio madrileño. Mostró tarjetas amarillas a Musah (m. 14), John (m. 47), Roco (m.62) y a Clerc (m. 84). ESTADIO: Martínez Valero, ante 22.129 espectadores.