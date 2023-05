Era cuestión de tiempo y ya es matemático. El Elche CF ha certificado este martes 2 de mayo, en Almería, donde celebró un ascenso en 2013, su descenso matemático a Segunda División después de tres temporadas en la élite del fútbol español.

Y lo ha hecho por méritos propios. Cometiendo los mismos errores que lo han condenado a lo largo del presente curso. Fallando en las dos áreas. No siendo contundente en la propia y errando en la contraria.

Los franjiverdes han realizado una buena primera parte. Incluso fueron mejores que los almerienses. Llegando más a la portería contraria y no concediendo. Sin embargo, esas oportunidades no las concretaron y un fallo defensivo permitió que el equipo de Rubi se adelantase en el marcador, cuando no lo estaba mereciendo.

Por si faltaba poco, Beccacece desorganizó por completo el equipo en el descanso. Quitó a John, que llevaba tarjeta, para intentar tener más el balón con Álex Collado. El catalán estuvo voluntarioso, pero el centro del campo se cayó por completó sin ningún futbolista de corte defensivo.

Además, "inventó" poniendo una defensa mixta con Josan de central derecho y Tete Morente como carrilero. Esa locura provocó multitud de espacios y los andaluces aprovecharon el regalo para marcar el segundo y dejar sentenciado el choque.

De salida, Beccacece decidió dar continuidad al once inicial que goleó al Rayo y solo cambió la portería, por la ausencia de Edgar Badia, ante su inminente paternidad, y Áxel Werner tuvo la segunda oportunidad de la temporada.

El preparador argentino volvió a confirmar que centrales más puros como Roco, Gonzalo Verdú o Diego González no casan con su idea de juego y mantuvo a Magallán y a Clerc en el eje de la zaga, con Josan y Lautaro como laterales ofensivos.

John repitió y está llamado a ser el pivote defensivo de la próxima temporada. Gumbau y Fidel ejercieron de organizadores del juego. Tete Morente, Pere Milla y Lucas Boyé volvieron a ser los futbolistas más adelantados.

Los franjiverdes entraron muy bien al partido. Desde el saque de centro, con una jugada ensayada, Lautaro metió un centro que la defensa almeriense despejó a córner. Tras dos saques de esquina, los andaluces respondieron con otros dos.

La velocidad del juego era de vértigo. El conjunto ilicitano tuvo otros tres acercamientos a la portería de Fernando. Gumbau remató mal un pase de Lautaro. Boyé lo hizo demasiado cruzado y otro disparo de Gumbau tampoco encontró portería.

El Elche lo intentaba, sobre todo, por la banda izquierda. Con una buena presión y defensa adelantada, Beccacece sorprendió a Rubi.

El Almería no encontraba el camino. Los locales reclamaron un posible penalti de Magallán, pero el central argentino tocó, claramente, antes la pelota.

Sin embargo, el sino de este Elche son las desgracias. En el minuto 22, en un córner, Boyé despeja la pelota, el balón se quedó dividido y Rodrygo Ely peinó de cabeza, con la fortuna o el desacierto de que Magallán y Lautaro estaban saliendo y el esférico se le quedó a placer a Leo Baptistao, que marcó el 1-0. Nuevo mazazo injusto.

A pesar del golpe, los franjiverdes no se vinieron abajo y siguieron intentándolo. Gumbau, que estuvo muy activo durante los primeros 45 minutos, tuvo otra oportunidad, tras una buena jugada de Boyé dentro del área.

El conjunto ilicitano llegó a empatar el encuentro en el minuto 40. Fidel remató al fondo de la red un pase desde la línea de fondo de Tete Morente, que al igual que Josan, apareció muy poco por la banda derecha. Pero la acción fue invalidada porque el balón había rebasado la línea.

Hubiera sido el justo premio a una buena primera del Elche que, en ningún momento, fue inferior a los almerienses.

Cambio inexplicable

Tras el descanso, todas las cosas positivas que se vieron en los primeros 45 minutos se fueron al limbo. La mayor culpa la tuvo Beccacece. Desnudó por completo el centro del campo quitando a John dejándolo sin ningún futbolista de características destructoras. Y no por poner a Collado. Más lógico hubiera sido sustituir a Fidel, que estaba discreto y si no quería arriesgar con el canterano, porque llevaba tarjeta, lo normal era dar entrada a Raúl Guti para tener un mediocentro más posicional con el zaragozano o Gumbau. Algo que sí hizo después, cuando el partido estaba decidido con el 2-0.

Encima realizó otra modificación defensiva, pasando a jugar con tres centrales a la hora de defender y uno de ellos fue Josan. Ver para creer.

Un desastre táctico que aprovechó el Almería para avasallar y aprovechar el desastre organizativo de los franjiverdes.

Y de nuevo la falta de contundencia a la hora de despejar una pelota provocó el segundo. Prácticamente a imagen y semejanza del primer gol. En el minuto 52, otro mal despeje lo aprovechó Embarba para irse de Gumbau y enganchar un disparo cruzado que significó el segundo, la sentencia y la certificación del descenso matemático del conjunto ilicitano.

Baptistao y Centelles pudieron hacer el tercero.

Beccacece se dio cuenta de su error, dio entrada a Guti por Fidel y situó a Gumbau de pivote. También relevó a los dos delanteros sustituyendo a Boyé y Pere Milla por Ponce y Nteka, en un intento a la desesperada. Lautaro se tuvo que retirar con fatiga y dejó su puesto a Nico.

A pesar de que el descenso era un hecho, por lo menos, los jugadores franjiverdes no bajaron los brazos hasta el final. El Almería se dedicó a salvaguardar sus tres preciados puntos. En el minuto 90, Ponce, que no marcaba desde la jornada 17 en Cádiz, aprovechó un buen centro de Nico, que sirvió para maquillar el resultado, aunque no sirve de nada.

El Elche ya es equipo de Segunda División y ahora queda por delante una larga travesía en la que hay que analizar, corregir y preparar un buen equipo para volver a Primera División.

FICHA TÉCNICA:

ALMERÍA: Fernando Martínez; Alejandro Pozo (Largué Ramazani, m.75), Rodrigo Ely, Srdjan Babic, Álex Centelles; César De la Hoz, Lucas Robertone (Íñigo Eguaras, m.83), Gonzalo Melero (Samú Costa, m.83); Leo Baptistao (Juan Brandariz Movilla 'Chumi', m.75), Adrián Embarba (Francisco Portillo, m.75) y Luis Súarez.

ELCHE: Axel Werner; Lautaro Blanco, Carlos Clerc, Lisandro Magallán, Josán Fernández 'Josán'; Gerard Gumbau, John Donald (Álex Collado, m.46), Fidel Chaves (Real Guti, m.67); Tete Morente, Pere Milla (m.67 Randy Nteka, m.67) y Lucas Boyé (Ezequiel Ponce, m.67).

GOLES: 1-0, M.22: Leo Baptistao. 2-0, M.52: Embarba. 2-1, M.90: Ezequiel Ponce.

ÁRBITRO: Alejandro José Hernández Hernández (Comité Las Palmas). Amonestó por parte del Almería a Rodrigo Ely (m.59) y César De la Hoz (m.77) y a los visitantes John Donald (m.20) y Carlos Clerc (m.50).

ESTADIO: Power Horse Stadium "Juegos del Mediterráneo", ante 13.352 espectadores.