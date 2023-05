El entrenador del Elche, Sebastián Beccacece, vive el presente. La realidad es la que es. Ya no se juegan nada pero quedan cinco partidos en Primera. Y el siguiente es ante el Atlético de Madrid, este domingo (16.15 horas), por lo que el técnico quiere centrarse en ello. “Tendremos enfrente un rival top, de lo mejor de la Liga, con un nivel de competitividad extrema. Sabemos de la dificultad y las diferencias que existen en calidad y en jerarquía entre nosotros y ellos, pero vamos a estar juntos para tratar de competir”, explica.

El descenso “es algo que veníamos procesando y cuando uno hace un repaso de lo que viene aconteciendo se da cuenta de ello. Siempre que no se concreta matemáticamente está esa ilusión, pero ahora ya hay una aceptación. Es lo que se sabía que iba a pasar”. Por ello, “ahora, más que carga tenemos un rival top que vive uno de sus mejores momentos de los últimos tiempos. Con un centro del campo muy vertical y jugadores de primer nivel”.

El mejor Atlético

Para competir el domingo “debemos estar muy concentrados, atentos y unidos, cooperando, ayudando… En eso hemos trabajado”. Beccacece asegura que los jugadores están centrados en el día a día. “Ahora, cada uno debe buscar su mejor versión, porque es muy importante ver cómo terminamos a nivel de sensaciones, tanto individuales como colectivas, porque eso va a marcar el comienzo de lo que buscamos el próximo año. Pero no solo nosotros como equipo. También individualmente, para cada jugador”. Y añade: “El Atlético lleva tres años compitiendo de una manera magistral, pero su visita sí es una hermosa posibilidad para competir contra jugadores top, contra campeones del mundo, incluso”.

Sobre Simeone, su compatriota señalaba que “es admirable lo que hace, su competitividad y la forma de vivir los partidos. En eso me siento identificado”.

Primeros contactos

El técnico argentino no da detalles sobre el futuro, pero asegura que “ya hay jugadores a los que les hemos ofrecido continuar la próxima temporada. Hay otros a los que vamos a esperar hasta el final. Y a otros les diremos lo que tengamos que decirles cuando acabe la liga”. Pese a las circunstancias, “trabajamos como lo hacemos habitualmente. El trabajo no cambia por que se haya consumado el descenso. Seguimos enfocados en preparar el año que viene, como dijimos al principio de llegar. A partir del 4 de junio cada uno tendrá claro qué hará. Lo más conveniente para todos es pensar en hoy, en la charla y el entrenamiento que tuvimos esta mañana, porque eso va a marcar el futuro de todos y cada uno de los que formamos ahora mismo el equipo”.

¿Podría continuar Carmona?

“Habrá que verlo con la propiedad, con Mantecón… A mí me encantaría pero hay realidades que tendrán que resolver los encargados de los presupuestos. Si es por lo futbolístico y personal y de cómo está entrenando, estaría encantado”.

Lesionados

“Salvo con Carmona y Omar, que están realizando trabajo diferenciado, el resto están disponibles. El hecho de que podamos trabajar con todo el plantel, pese a la situación, es importante y dice mucho del compromiso de todos. Lo valoro y agradezco porque no es sencillo en los momentos tan adversos que los jugadores quieran dar la cara y devolver lo que reciben de la afición. Pero así está ocurriendo desde que vine. Y sigue pasando ahora. Además de las cosas dolorosas hay que remarcar también las cosas buenas, que hablan del compromiso del equipo”.

¿Podría llegar Mauro Óbolo para reforzar la Dirección Deportiva?

“Vamos a arrancar la pretemporada el 3 de julio y hasta entonces tendremos tiempo para observar y hacer “scouting”. Lejos de no querer opinar sobre esta posibilidad es que yo soy el entrenador y tengo mi espacio. A mí me gusta trabajar en equipo. Si se suma Mauro, bienvenido, pero no me corresponde a mí decidirlo. Cada uno tiene que trabajar en su espacio. Vamos a terminar bien estas cinco fechas. A partir de ahí estamos trabajando en lo que vamos a hacer. Ya lo comunicaremos cuando tenga que ser”.

Futuro

“Nuestro nuevo desafío va a ser en Segunda. Debemos hacernos cargo. Es una categoría complicada, como todas las ligas, que tiene un grado de paridad que no tiene la Primera División. De donde venimos nosotros -él y su cuerpo técnico-, en Sudamérica, la exigencia está equiparada. No existe esta diferencia de la Primera aquí. Para nosotros es más natural afrontar este tipo de competencia como es la Segunda, en la que sabemos que el primero le puede ganar al último. Es una liga a la que estamos acostumbrados”.

Protagonistas

El próximo curso “vamos a trabajar para ser protagonistas y para buscar el ascenso, no tengan duda. De ahí a que lo podamos conseguir ya lo veremos. Es nuestro desafío. Sería irresponsable si digo que vamos a subir, pero sí puedo decir que vamos a trabajar para ello. Sabemos que hay que trabajar mucho. Defendernos mejor, competir mejor, asumir más responsabilidad, saber transitar en un torneo en los momentos difíciles. Uno no puedo ser irresponsable. Creo en la prudencia. Nuestro equipo va a competir por el ascenso. El camino es duro y vamos a estar muy enfocados. Hay que estar preparados para un año largo y exigente”.

¿Se les ha puesto plazo a Bigas, Palacios, Gumbau para que tomen una decisión? “Sí hay conversaciones. Y claridad. Se ha hablado con cada jugador que nos gustaría que continúe. No sé decir la fecha que se ha puesto, pero hemos de aplicar el sentido común, hablando nos entendemos. Un futbolista tiene el sentido de pertenencia pero también tiene ambición. Nosotros queremos jugadores que quieran estar aquí, que estén pensando cómo trabajar fuerte para volver a Primera. Todavía hay tiempo. Entiendo las ansiedades pero estamos a tiempo todavía”.

¿Le gustaría que continuara Lucas Boyé?

“Cuento con todos los jugadores que tienen contrato. Me gusta estar más en el presente y estar más pensando en el Atlético. Yo no sé qué va a pasar mañana. Me enfoco en hoy. Estas cuestiones las resolveré en el momento que se presenten, pero no puedo controlar eso. No me es favorable. Aprendí a convivir con la incertidumbre. Confío en el trabajo, en la capacidad, en los espacios, en el futbolista y eso es lo que sé hacer… Eso también es una forma de tener confianza. No saber qué va a pasar mañana pero confiar”.