El entrenador del Athletic Club de Bilbao, Ernesto Valverde, ha ofrecido este sábado por la tarde la rueda de prensa previa al encuentro de mañana domingo (19 horas), frente al Elche CF, en el estadio de San Mamés. El técnico del conjunto vasco ha avisado de que el cuadro franjiverde, a pesar de estar ya descendido matemáticamente a Segunda División, "está en uno de los mejores momentos de la temporada" y subrayó que después de certificar el descenso "se ha desinhibido". "Se ven liberados de todo, sin la presión de otros equipos y les veo bien", comentó en declaraciones recogidas por EFE.

Valverde no cree que exista "desilusión" entre los aficionados rojiblancos después de la derrota encajada el pasado jueves en Pamplona , frente a Osasuna, que les ha hecho perder la séptima plaza, que da derecho a jugar competición europea la próxima temporada, y ha recordado que "esto es un juego y hay que jugar hasta el final".

"Cuando tienes una cosa cogida parece que te pertenece y realmente es tuyo, pero no es así. Mañana tenemos un partido y no sabemos lo que van a hacer los rivales. No creo que la gente esté desilusionada", ha reflexionado el técnico en la rueda de prensa.

"Tal y como se han puesto las cosas no hay mucho que pensar. Hay que ganar y ver qué ocurre en el otro partido", dijo recordando el Getafe-Osasuna en el que el equipo navarro defenderá la séptima plaza.

"Todas las derrotas amargan, estamos ahí y llegamos al final de la temporada jugándonos las posiciones que queríamos a principio de año. Esto es un juego y uno está preparado siempre para ganar y nunca para perder. Hay muchas cosas que hacemos bien y algún defectillo tenemos, pero somos un buen equipo", recalcó.

Ernesto Valverde avanzó que no va a poder recuperar a ninguno de los cinco lesionados que se perdieron el partido de El Sadar -Yeray Álvarez, Iñigo Martínez, Dani García, Ander Herrera y Jon Morcillo- y desveló que tiene además a varios futbolistas tocados por distintos problemas físicos.

Así, los centrales Dani Vivian y Aitor Paredes tienen ligeras molestias, Mikel Balenziaga y el juvenil Junior Bita, que se estrenó en una lista frente a Osasuna, sufrieron sendos golpes en el entrenamiento del viernes y Nico Williams presenta "un proceso gripal que se ha agudizado" en las últimas horas.

"Hay que estar preparados y no quejarse. Están saliendo las cosas así en algunas demarcaciones y lo que hay que hacer es reforzar a los que salen a jugar", ha añadido el 'Txingurrri', que no desveló si mantendrá en la portería a Julen Agirrezabala o devolverá la titularidad a Unai Simón.