Sergio Carreira ha sido presentado oficialmente este martes como jugador del Elche CF. El joven jugador gallego llega cedido por el Celta de Vigo con una opción de compra. El acuerdo se cerró en el último día del mercado y el pasado domingo ya debutó en Valladolid.

¿Porque se decidió por el Elche?

En los últimos años he estado en otro tipo de clubes (Villarreal B y Mirandés) que no tenían una trayectoria histórica como el Elche, que cuenta con una afición y muy grande y tiene otro tipo de repercusión. Necesitaba ese incentivo de presión y Sergio (Mantecón) también me dio la confianza necesaria y al final me decidí por venir.

¿Le sorprendió ser titular ya en Valladolid después de tan poco tiempo en el equipo?

No fue una sorpresa, porque llevaba toda la semana preparando el partido.

¿Cómo se encontró y por qué fue sustituido en el minuto 57?

Me sentí bien. Al principio me costó un poco, pero conforme fueron pasando los minutos me fue adaptando bien. Es un equipo nuevo para mí, con otra forma de jugar y me tengo que adaptar lo más pronto posible. Y en cuanto al cambio, habíamos sufrido la expulsión de Mario, ya estaba jugando como lateral y central y el míster, con uno menos, decidió cambiar el sistema y dio entrada a un central más puro como Álex Martín.

Siempre ha sido lateral y carrilero profundo. ¿Cómo se está adaptando a tener que jugar más como lateral-central?

La verdad es que hasta ahora había jugado más como lateral y a diferente altura y llegando al ataque. En el fútbol moderno, los laterales juegan ya más en zonas más interiores y ayudan en la salida del balón. Me puedo adaptar a lo que me pide el entrenador, tener esa responsabilidad en la salida del balón.

¿Qué le ha comentado el entrenador?

Sobre todo que sepa entender y adaptarme a los sistemas de juego que utiliza y que tengo que audar presionar tras pérdida de balón.

¿Qué es lo que más le ha llamado la atención Beccacece?

Es un entrenador con mucha pasión, muy entregado, que siente lo que hace y que utiliza un sistema de juego que no es muy común en Segunda División. Le gusta jugar así sí o sí y nos da tranquilidad para llevar a cabo sus ideas. Es un técnico con mucho carácter.

¿Sufren arriesgando tanto en defensa y eso les hace dudar del sistema?

Tenemos que intentar salir con el balón jugado, pero eso no quiere decir que, cuando sea necesario, también podamos pegar un pelotazo. Pero la intención es sacar el balón limpio y tener un tercer jugador por dentro para tener ventaja.

La lesión de Josan le ha abierto la puerta de la titularidad y ahora puede seguir y tener una adaptación más rápida…

Nunca es bueno tener que sustituir a un compañero por una lesión. Cuando llegas a última hora, es más difícil poder entrar en el equipo y cuesta un poco más adaptarse. Pensaba que me iba a costar más, pero, desde el primer momento, me he sentido muy cómodo y los compañeros también me han ayudado mucho.

¿Tiene ganas ya de jugar el domingo en el Martínez Valero ante la afición?

En el partido ante el Racing de Santander ya estuve en el banquillo. Cuando vine el primer día ya pude entrar al estadio y, aunque esta vacío, me impresionó mucho. Es un campo muy grande y una locura. La verdad es que tengo muchas ganas de jugar este fin de semana y sentir a nuestros aficionados.