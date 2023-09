El Elche CF y la empresa VegaFibra han presentado este jueves el acuerdo de patrocinio para esta temporada 2023-2024, en la que la mercantil de la Vega Baja, con sede en Orihuela Costa, sea el esponsor principal del club ilicitano, sustituyendo a TM Grupo Inmobiliario, que han sido el principal patrocinador durante las últimas campañas.

En la presentación han estado presentes Joaquín Buitrago, presidente de la entidad franjiverde, José Ángel Pic Cuartero director general de VegaFibra y Antonio Pedreño, asesor de la empresa de telecomunicaciones y una persona muy vinculado al fútbol y que formó parte del Elche Club de Fútbol.

Buitrago ha destacado que, con este acuerdo, “se pone de manifiesto el compromiso de nuestro club con el entorno empresarial de nuestra zona y con el ámbito de presencia de nuestro equipo. Potenciamos donde llegamos como club. Se trata de una empresa puntera del sector de telecomunicaciones. Hemos firmado por una temporada, pero esperamos que sean muchas más. El logo de VegaFibra va a lucir en un lugar tan emblemático de nuestra camiseta como es en la franja verde, además de en el resto de las equipaciones del primer equipo, filial y femenina y en la ropa de paseo”.

El presidente también ha comentado que “VegaFibra tiene un fuerte arraigo en las comarcas del Baix Vinalopó y Vega Baja, muchos aficionados del Elche ya la conocen y estoy convencido de que este acuerdo va a ser muy provechoso y va a poner de relieve las virtudes de las dos partes”.

El dirigente franjiverde ha querido dar las gracias a la mercantil “por la implicación, compromiso y su apuesta de tratar de crecer, junto al Elche y llegar a más gente”.

Joaquín Buitrago ha recordado que los aficionados que ya habían adquirido la camiseta oficial de esta temporada podrán segigrafiarse el nuevo esponsor sin coste alguno.

El presidente del club ilicitano también ha explicado los motivos por los cuáles se ha cerrado el acuerdo con la temporada ya empezada: “Acabamos con el anterior patrocinador y hemos estado trabajando con distintas alternativas y con distintas empresas que habían mostrado su predisposición. Hemos valorado cada una y las ganas y la ilusión de VegaFibra ha sido determinante para decantarnos por ellas”. Buitras ha querido dejar claro que no es un acuerdo de última hora y con una empresa menor porque no han encontrado otra más “potente”. “Después de acabar la temporada pasada, llegó el verano y muchas empresas están cerradas. Por eso nos ha llevado un poco más de tiempo. Es un acuerdo beneficioso para ambas partes y no es un patrocinio al uso de poner publicidad en la camiseta y ya está. Vamos a llevar a cabo diferentes iniciativas y hay muchas ganas de hacer cosas conjuntas”.

Por su parte, José Ángel Pic Cuartero, gerente de VegaFibra, no ha querido dar las cifras del acuerdo porque “no es un contrato cerrado. Hay una cantidad base, pero luego hay una serie de pluses en función de objetivos como el ascenso, la Copa del Rey, etc.”

“Sabemos que el Elche estaba negociando con otras marcas, le trasladamos nuestro interés y le invitamos a visitar nuestras instalaciones en Orihuela Costa, que son las número uno de España y eso creo que decidió un poco el acuerdo. Muchas veces, las ganas están por encima del dinero”, ha comentado el responsable de la empresa de telecomunicaciones.

José Ángel Pic también ha dado las gracias al club ilicitano “por confiar en nosotros y en gente de aquí. Yo soy de Cox y Antonio Pedreño de Pilar de la Horadada. El Elche, a pesar de estar en Segunda División, es un club de Primera y con una proyección de Primera. Nosotros somos un operador líder en técnología, que prestamos servicios desde Cartagena hasta la provincia de Alicante. Contamos con una red de un millón de viviendas que cuentan con nuestra fibra, más de 50 tiendas y más de 300 trabajadores, con una facturación en el último año de 55 millones. Además de ayudar al Elche y al deporte, esperamos que sirva también para el crecimiento de nuestros más de 100.000 abonados”.

Por último, Antonio Pedreño, ha recordado su vinculación con el Elche. “Vine con 15 años, jugué aquí en un equipo con Juande, Botella o Félix Palomares y también me he enfrentado muchas veces como entrenador con el Roldán o con el Horadada. Le tengo un cariño especial al Elche, en Pilar de la Horadada también hay muchos abonados y esta oportunidad la tenemos que aprovechar las dos partes”.