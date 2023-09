El Elche recibe hoy sábado por la tarde (18.30 horas) al Levante en el Martínez Valero. Jornada 8 de LaLiga Hypermotion. Mal momento para el equipo local, que debe ofrecer un cambio radical con respecto a su último partido (Burgos 4-Elche 0), si quiere que la afición le perdone la goleada y siga apoyando a sus jugadores como hasta ahora ha hecho. El Levante es mucho rival ante las dudas generadas. Llega lanzado. Siete puntos de nueve fuera de casa. Es quinto. Tiene 14 puntos, seis más que el Elche, y está a sólo dos del líder y a uno de la promoción directa a Primera. Ha perdido un único partido, empatados dos y ganado cuatro.

Espejismo

Los franjiverdes parecían haber remontado tras las dos derrotas iniciales en un arranque nada prometedor. El club con mayor presupuesto de Segunda División no encuentra el camino. Está en el puesto 17, con 8 puntos, sólo a uno de los puestos de descenso. Su objetivo, al menos el play-off, está lejos, a cuatro puntos, aunque también es cierto que la competición acaba de empezar -se han disputado 7 jornadas de 42-.

Las cifras de actualidad son contrarias al Elche y las históricas tampoco son alentadoras. El equipo ilicitano ha recibido en su estadio al Levante en 18 ocasiones en la categoría de plata, con 7 victorias locales, 6 empates y 5 derrotas. La última visita levantina en Segunda acabó con el resultado de 0-1, pero también hay que decir que los últimos encuentros son en Primera y que el conjunto ilicitano está invicto en su casa ante los granotas.

Debate en la portería

Las últimas actuaciones de Edgar Badia han abierto el debate en la portería ilicitana. Parte de la afición pide un cambio y Beccacece ayer no revelaba si se producirá, destacando que «Edgar es un gran profesional que trabaja cada día muy duro para superarse y encontrar su mejor versión. Si me preguntáis si estará ante el Levante, no lo sé».

Alta y bajas

El Elche recupera a Mario Gaspar tras cumplir dos partidos de sanción y tiene a todos disponibles salvo a los lesionados John y Borja Garcés. Hoy concentrará a su equipo en un hotel antes del partido. Todos se juegan mucho en una cita ante el Levante, cuyo técnico, Calleja no podrá contar con Andrés García. Y siguen arrastrando molestias de sus lesiones Iván Romero y Rober Ibáñez, que son duda.

El conjunto de Beccacece variará casi con toda probabilidad del once de Burgos. Podría dar confianza a Badia en la meta. En defensa podrían actuar Pedro Bigas y Mario Gaspar en el eje, mientras Clerc y Josan ocuparían las bandas. En el mediocentro, Aleix Febas es habitual. Podría acompañarle Nico Castro. El otro Nico y Tete Morente estarán en las bandas y Fidel y Sergio León delante.