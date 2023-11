El propietario del Elche CF, Christian Bragarnik, en declaraciones realizadas a la cadena Onda Cero Elche, aseguraba esta tarde que el equipo “necesitará entre 3 y 4 caras nuevas” en el mercado de invierno. El empresario argentino habló sobre el pasado, presente y futuro del club desmintiendo que tenga intención de venderlo y, eso sí, presentando, de nuevo, proyectos como la ciudad deportiva o la reforma del estadio Martínez Valero.

La temporada actual

El máximo dirigente del Elche CF inició su discurso analizando la temporada: “El comienzo fue irregular, más allá del merecimiento de los puntos. Creo que merecimos más. A la hora de conformar un equipo con muchos jugadores nuevos, al principio cuesta. También veníamos de tres años en Primera en la que los jugadores habían perdido la sinergia de la Segunda. Ahora, el equipo está de menos a más y estamos llegando a mitad de temporada mejorando y listos para intentar lo que no es fácil y que todos queremos, que es subir a Primera”.

Sobre el ambiente del Martínez Valero, el propietario ofrecía “mis respetos para toda la afición, que siempre apoya al equipo y es un factor muy determinante. Jugar como local hace que tengamos un jugador más”. Y sí, parece que le va calando. Christian Bragarnik se mostraba el pasado domingo como un aficionado más, cantando el “Aromas ilicitanos” como el primero: “Son costumbres y arraigo de la ciudad de los que uno se va contagiando. Me parece un himno muy lindo que tenemos. A mi hijo le gusta mucho y lo cantamos juntos. Uno se siente un poquito parte, gracias a Dios”.

Pasado: tres años en el Elche

Bragarnik siguió refiriéndose al pasado. Incluso al más lejano. “La verdad es que si uno hace un análisis de las tres temporadas en primera, los tres años todos habíamos quedado muy conformes con los fichajes de verano. Y más en el año del Centenario. Pensamos que era la mejor plantilla de Primera que había tenido el Elche. Lo dijo la Prensa y la afición. Pero el fútbol tiene estas cosas. No pensamos que podíamos hacer un comienzo tan malo. El equipo no se acabó de conformar y no pudimos salir de esa sinergia de derrotas”.

¿Dónde estuvo el error? “Seguramente en que con algunos nombres con los que quisimos mejorar la plantilla nos equivocamos y luego no logramos esa rebeldía de darle la vuelta a un mal inicio. Sumado a una Liga que es muy difícil, que se divide en 10 equipos que luchan por Europa, tres o cuatro que están consolidados y luego los 6/7 que siempre pelean por no consumar su descenso. Este año le está pasando a Mallorca o Almería”.

Pero el Elche, a juicio de su máximo accionista, tenía plantilla. “Me pongo a revisar y el 80% de los jugadores que se han ido están jugando en Primera. Aunque seguramente erramos en conformar esa plantilla. Probablemente fallamos también en los entrenadores”.

"Apresaruda" decisión en torno a Francisco

Y sí, hay cosas que no volvería a repetir Bragarnik, aunque no lo diga muy alto o demasiado claro. “El comienzo, al no haber sido de lo mejor, uno tomó decisiones con respecto al entrenador. No fue tanto por los resultados. (Echar a Francisco)… Quizás fue una decisión apresurada y más aún sin tener variantes. Después, buscamos por necesidad a un míster que ya había estado y que no se dio… Y a partir de ahí intentamos reconducir esto pero ya era un poco tarde”.

"Hoy pensaría la decisión"

Sobre las palabras de Francisco, actual entrenador del Rayo Vallecano, que señalaba que “el Elche y yo sabemos lo que pasó…”, Bragarnik concretaba: “Yo creo que la plantilla que se conformó era buena. Lo dijo la afición y el periodismo en general. La realidad es que no entraron las piezas… Yo tomé una decisión con la dirección deportiva que hoy la pensaría. Uno siempre toma las decisiones por el bien del equipo, pero claramente después no pudimos cambiar la imagen del equipo hasta la llegada de Beccacece”.

Sobre la idea de juego del míster, Bragarnik destaca que “a mí me gusta sentarme en el estadio y que el público tenga una idea, tenga una línea de juego a la que agarrase. De local, salvo este último partido, el equipo está mostrando una de las mejores líneas de juego. Nos ha costado 3/4 partidos en el inicio como visitantes y ante rivales complejos. Nos tocó tener un poco de dudas, de no encontrar la línea, pero creo que poco a poco el equipo está cambiando… La gente le exige al equipo tener la pelota, el protagonismo…”.

Marchas. Desde Mojica a Boyé

Sobre la marcha de Mojica, Christian Bragarnik se mostraba claro: “La verdad es que no la esperábamos y no teníamos la necesidad de vender, pero también sabíamos de su gran nivel. Johan destacó, junto a Lucas Boyé. Pero el club había previsto esa situación y había invertido en Lautaro Blanco y Nico Fernández Mercau. Su adaptación al fútbol español siempre lleva un poco de tiempo. Hoy vemos que el nivel de Nico y Lautaro está siendo muy bueno”.

Sobre Gumbau, “el hincha tiene que entender que los jugadores también tienen pretensiones, los agentes igual. A Gumbau se le hicieron ofertas pero prefirió seguir en Primera. Ahora, es el caso de Tete Morente también. Hace más de un año que estamos ofertándole para que se quede”. Al final, “el Elche tiene que estar por encima de los nombres”.

En cuanto a Mascarell, el dirigente reconocía que “lo firmamos con tres años pero con la exigencia de que el equipo estuviera en Primera. Al final pudimos concretar la cesión por dos años al Mallorca”.

También se marchó Eze Ponce… “Ninguno tuvimos en la cabeza que salieran los tres delanteros. Por eso quedamos mermados en esa posición. Pudimos incorporar a Sergio León”.

Sobre Pere Milla, Bragarnik descarta que fuera el club quien le abrió la puerta. “No había sido titular en los primeros partidos y en su charla con el entrenador, nos trasladaron inquietud de salida. Él me llamó personalmente para decírmelo. Y yo le dije que tenía que traer alguna oferta. ¿Las puertas estaban abiertas?, no coincido con sus declaraciones. No se sentía titular indiscutible. Creo que fue una persona que le dio mucho al club, pero él buscó una salida. Me llamó personalmente, le dije que queríamos contar con él. Después me llamó su agente y entonces le dijimos que las cantidades eran estas y ya está. Nosotros no salimos a buscar posibilidades por él. No se buscaron ofertas. No se le dijo que el entrenador no iba a contar con él. No era titular indiscutible pero lo mismo le pasó cuando vino. Eso sí, le dijimos que si quería salir y pagaban lo que quería el Elche no habría ningún problema”.

Y después llegó la marcha de Lucas Boyé, pero “con él fue distinto. Siempre mostró una gran profesionalidad y ha tenido muchas veces ofertas y siempre mostró compromiso con el club. Al final, todos estos jugadores estuvieron la temporada anterior pero nos fuimos al descenso”. Las negociaciones por Boyé se iniciaron en los 10 millones. “El Granada vino sobre la hora y la operación fue al final en 7 millones más la obligación de compra del 20% en dos años. Objetivos muy cumplible, así como un 10% de la futura venta. Lucas quería seguir en primera. Estaba cerca de la selección. Y le dijimos esto. Pasado el año tenemos la posibilidad de, con los mismos montantes, que pueda volver si el Granada baja y nosotros subimos. Ahora somos propietarios del 30%”.

Resultado: carencia de gol

Este Elche está falto de gol. “Claramente nos está faltando concretar la gran cantidad de oportunidades que tenemos. No fue la idea de que salieran los dos delanteros. Y después se dio también la marcha de Boyé. Con él teníamos un compromiso de que si se acercaban a nuestras pretensiones lo dejaríamos marchar y cumplimos con nuestra palabra. Este club, en los últimos años empezó a lograr la palabra, el honor, el respeto, que no tenía en anteriores épocas y con Boyé teníamos un compromiso moral. Se dio, intentamos buscar variantes con Carrica, Miguel de la Fuente… Seguramente para el mercado tendremos que buscar ahí, pero no es fácil fichar a un delantero. No es sólo una cuestión de lo económico. Es que los jugadores quieren ganar más y estar en los mejores equipos. Tendremos que agudizar el ingenio para encontrar el intérprete indicado para reforzar el ataque”.

El mayor presupuesto de Segunda

“El montante se dio casi al cierre del mercado con la venta de Boyé y Milla. Nuestra planificación era de 17 millones. Nosotros utilizamos 14,5 y de este dinero siempre dejamos un margen para el mercado de invierno. Sobre el final se dieron las ventas de los dos delanteros y no pudimos concretar otro atacante más. Eso lo estamos un poco pagando, pero no es que lo buscamos. Conseguimos a Sergio León al final, que es un delantero al nivel de los anteriores de Primera”.

"Los ingresos que tiene el club este año son 8,7 millones de televisión, la ayuda al descenso que se divide en dos años, es la suma del 95% de ingresos sumando los abonados. El club gasta casi 30 millones de euros en salarios al año. Hemos bajado 7 con respecto al año anterior. Tenemos una plantilla muy importante, un fútbol base que también lo es… Y todo eso hay que afrontarlo. Y eso no tiene nada que ver con el límite de gasto que marca LaLiga”.

Mercado de invierno

"Mourad es un buen delantero pero obviamente, la exigencia nos pide tener atacantes que nos garanticen gol. Claramente tendremos que buscar alguna posibilidad ahí. No nos limitamos a dos fichajes. Nos quedan cuatro partidos importantes antes de final de año y si logramos 6/7/8 puntos cerramos una temporada con 33/34 puntos, lo que estaría dentro de la media necesaria para buscar el ascenso y con la idea de mejorar… A partir de ese cierre nos sentaremos con la dirección deportiva y el entrenador para evaluar de la plantilla, los jugadores que han sido importantes, los que vinieron con intención de jugar y no lo hacen… y resolver. Creo que va a haber más de 2-3-4 cambios en el equipo entre alguna salida y futbolistas que se pueden sumar. El número lo determinará el míster, pero no ahora. Del 20 de diciembre al 14 de enero tendremos más tiempo para pensarlo, siempre pensando en defender los intereses del club. Tendremos 3-4 caras nuevas".

Otros nombres propios

Sobre la posible contratación del cedido Nico Castro, Bragarnik entiende que “con la salud patrimonial que tenemos, estamos en dispobilidad de hacer un esfuerzo por él y considero que es un jugador interesante". En cuanto a la renovación de Tete Morente, que termina contrato en junio, "la idea es seguir proponiéndole que extienda su contrato, mejorarlo y que se sienta cómodo y más viendo la posibilidad de volver a Primera. Trataremos de insistir. Es un jugador importante que tuvo posibilidades de salir y se le trasladó la inquietud de quedarse y aquí está".

Edgar Badia tiene un año más, pero no juega. El suyo "es un puesto difícil… No hay que olvidar lo importante que ha sido en el ascenso y las permanencias, pero todos los procesos tienen un momento de irregularidad. San Román lo ha hecho muy bien. Badia tratar de ver su posibilidad. Hasta ahora no nos ha trasladado ninguna inquietud. Ha soportado con mucha entereza ser suplente de San Román".

¿Piensa en vender el club?

"Aquí estoy, cada día más convencido y enamorado del club. No pasa por mi cabeza esta situación. Sí es verdad que ha habido intereses y ofertas pero se les ha trasladado la idea de que la idea ahora mismo no queremos vender sino construir un Elche mejor. Para los dichos están los hechos. Estamos muy contentos en el club, con cosas por mejorar, pero me parece que hemos demostrado en estos años nuestra conducta, valores y disciplina. En la historia del club, somos los que más hemos invertido en el club. A riesgo personal. Puede haber quien venga y ponga más. Hasta ahora no es así y el club tiene 100 años de historia. Seguramente el año que viene veremos la posibilidad de repartir dividendos. Pero para afrontar los pagos. Nos quedan 10 millones por pagar. Pero seguimos creciendo. Hemos invertido más de 25 millones en el club y nos quedan más de 10. Y hemos gestionado deudas por más de 15 millones, por lo que la responsabilidad que tomamos fue la de hacer frente a más de 40 millones. Siempre hay intenciones y a todos se les traslada lo mismo. Se habla de una cifra de 60 millones por el Elche y ésta está muy lejos de nuestras pretensiones. Pedimos mucho más para demostrar que no tenemos intención ni necesidad de vender. Si alguien quiere comprar el Elche primero tiene que presentar un proyecto serio para el club y la ciudad, y después tiene que haber un desgaste de la propiedad, que digamos, bueno ya no podemos dar más. Y a partir de ahí lo podremos evaluar".

Ciudad deportiva del Elche en el Camino de Castilla.

"Ya se presentó el proyecto inicial y el trámite ha sido aceptado. Y ahora vamos tratando de gestionar con el nuevo alcalde, por la forma legal de acelerar lo máximo posible. La instalación tendrá todo lo necesario: gimnasio, zona para fisioterapia, vestuarios, sala de comedor, estacionamiento, lugar para la prensa, tres campos de fútbol, uno de ellos para que el filial pueda jugar allí. Como todas nuestras obras, estamos trabajando para que sigan siendo de excelencia, como la tienda, el comedor, los vestuarios, las reformas interiores… A veces cuesta un poco más pero se hacen bien. Como en el techo de la grada de la tribuna, donde recientemente se ha hecho un trabajo excepcional".

Pero, "hasta que la DIC sea totalmente aprobada definitivamente no podemos iniciar los trabajos. El dinero está. A día de hoy no hemos tocado ese dinero y nos queda más del 90% en LaLiga. Casi 26 millones de euros de los 28 depositados en LaLiga con un solo destino, para el club. Somos una propiedad que a la hora de invertir nos apuramos en decidir. Tardamos un poco más, pero trabajamos".

Reforma del Martínez Valero

"Se la encargamos a César Azcarate, arquitecto de los estadios del Bilbao y el Villarreal. Le hemos pagado un proyecto y tenemos el dinero para realizarlo. Para reformar la fachada y parte del interior. En estas decisiones dudamos en algunas cosas, en otras evaluamos la inversión, pero el club está trabajando… Todas las obras se han hecho con dinero propio. No hemos utilizado ese dinero. Hoy, realizar una inversión en el estadio de más de 20 o 25 millones de euros para sólo usarlo cada 15 días… Hemos pensado en dividir las inversiones en otras obras. Inicialmente se reformará la fachada exterior más todas las zonas de estacionamiento y de llegada al estadio, que es lo que hay que mejorar antes porque es la zona que más antigua ha quedado. Y mejoraremos más zonas internas para tener un estadio más bonito". Teniendo en cuenta al arquitecto, el estadio tendrá "atisbos de arquitectura similares a San Mamés. No va a ser en mucho plazo. Para fin de enero o principios de febrero anunciaremos el proyecto. La obra puede ser en dos etapas, la primera en un año y otro en una segunda. Tendremos una cubierta de situación parcial enuna de las tribunas inicialmente, y en un futuro se verá de ampliar".

Campaña de abonos. "Sí, seguramente trataremos de mejorar los abonos. Y si llegan algunos jugadores… intentaremos seguir mejorando. El apoyo de la afición ha sido hermoso".

¿Vivir en España?

"Sí seguramente uno lo piensa porque Elche es una ciudad hermosa, con un clima muy lindo, en un país que me ha recibido muy bien. Tengo muchos proyectos y lo que sí debe quedar claro es que estoy comprometido los 365 días con el club. Le dedico todo el tiempo posible al Elche. Conozco perfectamente la responsabilidad de tener semejante equipo en una ciudad tan importante.