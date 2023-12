El excapitán del Elche CF Edu Albacar debutó este sábado como entrenador del Athletic Club Torrellano, con un valioso empate (1-1), en el la Ciudad Deportiva de San Vicente del Raspeig, frente al Jove Español, segundo clasificado, dentro de la jornada 14 de la Liga del grupo VI de Tercera RFEF.

El exfutbolista franjiverde ha iniciado su carrera en solitario en los banquillos, después de ejercer de ayudante de José Bordalás en el Valencia CF. Albacar comenzó a dirigir esta temporada al conjunto juvenil del Costa City, propiedad de los hermanos Ñíguez, pero ante la llamada de los dirigentes del Torrellano, para sustituir a Carlos de las Cuevas, decidió afrontar este nuevo reto, en su recién comenzada carrera en los banquillos.

El equipo de la pedanía ilicitana se adelantó en el marcador, a los 62 minutos, con un gol de Fidel. Pero, cuando el encuentro estaba a punto de finalizar, en el minuto 91, vio como le empataban, con un dudoso penalti, que aprovechó el jugador del Jove Español Ekedi.

Albacar se mostró contento al final del encuentro por el esfuerzo y el rendimiento de sus jugadores y en declaraciones a los canales oficiales del club comentó: “La valoración general es positiva. Me voy contento pese a que nos han empatado en el último minuto, con una jugada un poco dudosa. Pero, en líneas generales, me ha gustado el equipo, como ha competido y lo que ha trabajado en una primera semana muy intensa. Hemos intentado meter mucha información, los chicos la han cogido perfectamente y creo que fuimos superiores al Jove Español. Me voy contento y a seguir luchado, que es lo que toca”, indicó el excapitán del Elche, que no se pudo sentar en el banquillo, porque todavía están tramitando su ficha, y dirigió al equipo desde la grada.

❝ Me voy contento pese a que nos han empatado en el último minuto con una jugada un poco dudosa. Me ha gustado el equipo, creo que hemos sido superiores. Confío mucho en este equipo. ❞

El Athletic Club Torrellano ocupa la antepenúltima posición de la clasificación del grupo VI de Tercera RFEF, con13 puntos, después de tres victorias, cuatro empates y siete derrotas.

Pero está a solo un punto de salir de los puestos de descenso. La frontera la marca el Patacona de Valencia, que suma 14, y que será su próximo rival, después del parón de Navidad, el domingo 7 de enero de 2024, en el campo Municipal Isabel Fernández de la pedanía ilicitana, donde Albacar espera poder sentarse ya en el banquillo y conseguir su primera victoria como entrenador.