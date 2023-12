El técnico del Elche CF, Sebastián Beccacece, ha aprovechado la rueda de Prensa de este lunes, previa al partido de mañana martes (21.30 horas), en el estadio Martínez Valero, frente al Mirandés; para negar rotundamente los rumores que han aparecido en los últimos días desde Argentina de un posible interés del Club Atlético Vélez Sarsfield de hacerse con sus servicios, a partir del mes de enero.

Incluso, la cuenta de Twitter de “Vélez a fondo” llegó a publicar que “en las próximas horas se reunirán de urgencia Ricky Álvarez y Cristian Bragarnik, y se tratará el nombre de Sebastián Beccacece para que sea el nuevo director técico de Vélez. Actualmente dirige al Elche de la Segunda División de España".

El preparador argentino a querido atajar cualquier rumor y ha negado tasitivamente la opción de abandonar el club ilicitano. "Digo lo mismo que la otra vez, cuando también aparecieron rumores. Estoy contento en el Elche y estoy trabajando muy a gusto con los chicos para tratar de defender un estilo y una forma de juego hasta la últimas consecuencias. Salir del Elche será posible si no se dan los resultados, como ocurren con muchos entrenadores, pero no va a ser una decisión personal mía. Mi única intención en terminar mi contrato en este club. Ahora estamos concretando los jugadores que necesitamos para reforzar la plantilla en el mercado de invierno y mi intención es seguir aquí, defender a muerte estos colores y trabajar con los jugadores y Christian (Bragarnik)", ha dejado claro.

Sobre que nombre haya aparecido como futurible de Vélez, ha indicado que "por suerte, en Argentina me fue bien y es un lugar en el que trabajé muy a gusto", pero ha reiterado que "mi compromiso es seguir en el Elche y en España, continuar en Segunda División y trabajar para devolver al Elche a la máxima categoría y no voy a parar ni un segundo para poder conseguirlo. Luego, si los resultados no se dan, me iré en paz, porque di todo. En el Elche estoy muy feliz y me siento muy querido y comprometido", ha afirmado Beccacece.

El técnico argentino llegó en marzo del año pasado, cuando el conjunto ilicitano estaba en Primera División, pero ya estaba casi condenado al descenso, para ir adaptándose al fútbol español y al equipo para preparar la actual campaña en la categoría de plata con el único objetivo de conseguir el ascenso y el retorno del cuadro franjiverde a la máxima categoría del fútbol español.