Fin al culebrón. El club franjiverde acaba de emitir un comunicado en el que anuncia que "el Elche CF y el futbolista Sergio León han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que vinculaba a club y jugador. El Elche CF agradece su trabajo y compromiso durante esta etapa y le desea mucha suerte en su trayectoria tanto personal como profesional".

Su segunda etapa

Así se pone fin a la segunda y nada brillante etapa del delantero en el club. Sebastián Beccacece habló estas semanas de que no tenía el nivel para estar en el primer equipo y no lo llevó convocado a los dos últimos partidos. El jugador quería seguir, según comentó a este periódico, pero no sabía qué estaba ocurriendo. Llevaba días sin entrenar con el grupo y esta misma tarde se ha anunciado oficialmente que ya no es miembro del Elche.