El entrenador del Elche, Sebastián Beccacece, desveló en rueda de Prensa el motivo por el que Sergio León ya no es jugador del club y sí lo es de un rival directo como el Eibar: “Del partido ante el Andorra (9 de octubre) hasta aquí, Sergio (León) ha jugado 44 minutos. ¿Han sacado la cuenta de en esos 15 partidos, saben qué puntos tendríamos? Estaríamos primeros con el Leganés. Este equipo ha encontrado un funcionamiento que no tiene que ver con la cantidad de goles. Somos el segundo equipo en solidez y tenemos un rasgo definido de juego, marcado porque somos los primeros en intensidad”.

Proseguía el técnico rosarino reconociendo que el atacante es “un jugador talentoso, goleador, individualista desde el punto de vista de saber estar el área, que gestiona muy bien la definición, pero para que llegar ahí el equipo debe tener un control y un dominio que a lo mejor nosotros no tenemos y el Eibar sí”.

Distintas virtudes

Para Beccacece, este Elche tiene “otras virtudes. Somos el equipo más intenso, somos un equipo corredor… No hay un entrenador más que yo que se adapte a los jugadores que tiene”. Prueba de ello es que “estamos encontrando la regularidad. Conseguimos 25 puntos desde la victoria ante el Andorra. Estaríamos primeros junto al líder y Sergio (León), en esos partidos sólo jugó 44 minutos. Es la realidad y hablamos honestamente con el jugador y le dijimos que si te quieres quedar estamos de acuerdo pero ya conoces nuestras condiciones”.

Es cierto que el entrenador “esperaba un poco más de él en cuanto al esfuerzo físico. Teníamos muy claro que es el mejor delantero que teníamos, pero no para nuestro estilo de juego. Estoy seguro de que su marcha no es la decisión más popular. Tal vez es antipopular pero eso sí, es la más honesta”. Beccacece seguía elogiando al atacante: “Es un gran profesional, se ha comportado de maravilla, hemos tenido charlas muy correctas y amables con él. Lo intentó él y lo intentamos nosotros… Pero nosotros íbamos más a la presión y a correr, y él necesita más otro tipo de juego”.

Decisión impopular

Para el técnico, “es una decisión que no pedimos que se comparta. Tomé una decisión lo más noble y pensando en lo más sano para el grupo. Pero nunca hemos puesto en duda su profesionalidad. Con él no hubo ningún problema”.

Preguntado por si piensa que vendrá un delantero mejor en este mercado de invierno, Beccacece respondía que “no lo sé… Siempre trabajo con los que están. Para mí, lo más importante es el Andorra, un rival durísimo, con mucho control, que tiene mucho la pelota, es el conjunto que mejor controla el tiempo y el espacio en la Segunda División”.

Andorra, próximo rival

El contrario ya demostró en el Martínez Valero que tiene un estilo de juego de toque muy bien definido. ¿Cómo combatirlo? “Nosotros siempre vamos a buscar el protagonismo. Ellos tienen más el balón que nosotros, lo dice la estadística. Aquí se lo pudimos disputar, pero vamos a su casa y pasaron muchas cosas en medio. Ya no están Óscar Plano, Fidel ni Sergio (León), que salió. Lautaro estaba ese día y ahora tiene molestias. Pero seguimos con nuestra idea de juego, no nos quejamos de nada.

Sebastián Beccacece entiende que “encontramos una regularidad en los últimos partidos y tenemos que seguir en ella con los jugadores que tenemos. En estos nueve meses de trabajo que llevamos en Elche hemos encontrado una regularidad. El resultado también ha sido bueno de Andorra hacia aquí”. Entonces, ¿qué pasa si no hay refuerzos? “Si los futbolistas no llegan no voy a hablar del mercado, porque yo no lo manejo. Christian (Bragarnik) y Sergio (Mantecón) están todo el día trabajando en ello, las 24 horas. Me consta. Y hay futbolistas que han dado incluso el OK y al final han cambiado su opinión. Aquí se trabaja día y noche para que vengan futbolistas”.

Otras bajas

El preparador argentino sumaba a las citadas bajas la de Diego González, "por una circunstancia personal", las de Rodrigo Mendoza, por el fuerte golpe recibido ante el Valladolid, que “por cierto no se sancionó, cuando cuando era una ocasión de gol” y “Adam, que tampoco estará al ser convocado por la selección española juvenil; porque también hay muchas cosas que se están haciendo bien”, remarcaba el míster.

Como estar en “el mejor estado de forma de Segunda, como dicen los números. Me gustaría tener la eficacia del Leganés. Y el dominio de las posiciones del Eibar. Pero admiro el compromiso y el esfuerzo de mis futbolistas. Estoy orgulloso de eso. Venimos a construir. Aceptamos todo tipo de críticas, pero constructivas”, explicaba.

Alternativas a Mourad y el futuro de Raúl Guti

Para la delantera, ante la falta de gol de Mourad, “es una posibilidad que Manu (Nieto) o Borja (Garcés) sean opciones”. En cuanto al primero, “requiere su tiempo adaptarse a la intensidad del grupo”. Sobre Garcés, “ha tenido lesiones que le han roto su continuidad. Ahora está en su mejor momento. Cualquiera de los tres delanteros que tenemos pueden jugar en ese puesto”.

Sobre Raúl Guti, Beccacece destacaba que volverá a ser parte de la convocatoria. “Ya dijimos que así sería si su situación no se resolvía. Y seguimos en la misma línea. A él, en concreto, como a Salinas, a Miguel (San Román), los felicité porque están entrenando muy bien. Y sé que no es fácil. Es importante que los jugadores que no son tan protagonistas de los minutos de partido, en la semana me demuestren que quieren estar”.

“Si es necesario Raúl (Guti) jugará. Está en su mejor momento por cómo está entrenando. En su cabeza estará esa incertidumbre, pero en el día a día está muy focalizado”.

La jornada

Sobre el partido que espera, Beccacece entiende que “en una liga tan pareja, todo lo que imaginamos en la previa después toma forma en función de que unas u otras circunstancias. Si tenemos la capacidad de cortar el circuito de juego que ellos tienen estaremos cerca del objetivo; si los dejamos disfrutar de su circuito estaremos más lejos. Por eso tenemos un desafío muy lindo, porque hay que ir a disputarle a un equipo con grandes características. Y debemos sacarlo de su hábitat y llevarlo a otro terreno. En pases, espacios, en defenderse con la pelota, no hay mejor equipo ahora mismo que el Andorra”.

Pero el Elche también tiene que “valorar lo que tenemos y con lo que trabajamos día a día para seguir luchando por el objetivo. Tenemos una característica de futbolista intenso y yo estoy orgulloso de ello. Están todo el rato jugando como si fueran hinchas. El entrenador del Tenerife decía tras el partido ante ellos que el Elche es un equipo valiente moderno e innovador. Eso me emociona”.

Clave y refuerzos

“Si queremos ganar la clave estará en la contundencia en las áreas. Tal vez en la cantidad de situaciones de ataque no fuimos eficaces ante el Valladolid pero sí lo fuimos en defensa”.

Beccacece sigue esperando refuerzos: “Dos extremos más. Un central, dos delanteros (ya ha llegado Manu), un volante más…”. El míster afirma que “si vienen, sería un paso pero si el mercado no hace factible que eso suceda seguiremos luchando como hasta ahora. Lo necesario es funcionar como equipo con los que estamos, confiar en los que estamos. Trabajar con lo que tenemos. Todo lo que es hipotético es sólo una posibilidad. No puedo hablar sobre lo que no está. Es algo de fantasía, irreal. Hemos pedido, pero todos los entrenadores piden. Y los jugadores tienen que querer estar aquí”.

¿Ha hablado con Bragarnik de fichajes desde su llegada a Elche?

“Le gustó mucho con cómo jugamos el día del Valladolid y que vea a la afición conectada con su equipo. Eso es importante y parte del proceso. Su llegada genera ese grado de tranquilidad. Siempre es muy bienvenida su presencia. También porque las decisiones que vamos tomando están alienadas a un plan institucional”, respondía Beccacece.