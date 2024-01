La llegada de Matías Dituro al Elche C.F. causó cierta sorpresa. La portería del conjunto ilicitano parecía bien cubierta con Miguel San Román y Edgar Badia. Sin embargo, el entrenador, Sebastián Beccacece, quería un guardameta que jugará bien con los pies y que pudiera influir más a la hora de sacar la pelota desde atrás, como quiere el técnico argentino.

Esa situación provocó la salida de Badia al Real Zaragoza y San Román, que venía siendo titular, quedase relegado al banquillo.

Dituro llegó un miércoles y el sábado ya estuvo en el once inicial frente al Tenerife. Desde su estreno, el nuevo meta franjiverde no ha recibido ningún gol y ha dejado patente la calidad, que ya mostró en su etapa en el Celta. En el Heliodoro Rodríguez López no encajó ningún gol y el conjunto ilicitano venció 0-1. Frente al Valladolid también logró mantener su portería inmaculada con el empate a cero y este domingo, en Andorra, volvió a repetir, con el 0-1, que permitió al Elche sumar tres puntos vitales, que lo acercan a los puestos de “play-off” de ascenso.

El guardameta argentino ya ha hecho historia en la entidad franjiverde. Según informa Antonio J. Pamies, Matías Dituro se ha convertido en el primer portero en los 100 años de historia del club ilicitano que ha logrado mantener su portería a cero en sus tres primeros encuentros.

Además, según informa EFE, el Elche no conseguía estar cuatro partidos -San Román también lo logró en el último envite de 2023, sin encajar goles desde el mes de enero de la temporada 2015-16.

El equipo ilicitano lleva casi un mes y medio sin haber recibido ningún tanto en contra en la Liga, una racha que empezó al empatar sin goles en el Martínez Valero con el Mirandés (0-0), que siguió con un triunfo en Tenerife (0-1) y un nuevo empate como local frente al Valladolid (0-0) y a la que ahora ha añadido la victoria en Andorra (0-1).

La última ocasión en la que el Elche enlazó cuatro jornadas de Liga sin recibir un gol fue con Rubén Baraja, actual entrenador del Valencia C.F., en su banquillo en aquel curso 2015-16 en el que también militaba en Segunda División. El equipo ilicitano se mantuvo imbatido entre el tramo final de la primera vuelta y el inicio de la segunda tras jugar ante Alcorcón (2-0), Ponferradina (1-0), Bilbao Athletic (0-1) y Numancia (0-0).

Posteriormente, el conjunto ilicitano también logró mantener cuatro partidos su portería a cero en la fase de ascenso a Primera de la temporada 2019-20, aunque en un sistema de eliminatoria directa, cuando se enfrentó al Zaragoza (0-0) y (0-1) y al Girona (0-0) y (0-1).

Su último registro notable en la competición Liga databa de su última etapa en Primera División, cuando logró en su primera temporada, la 2020-21, mantener su portería a cero ante el Eibar (0-1), Huesca (0-0) y Alavés (0-2) nada más arrancar la Liga.