Matías Dituro tuvo el debú soñado con el Elche C.F. El portero argentino llegué el miércoles y, tras apenas tres entrenamientos, fue titular este sábado, en el Heliodoro Rodríguez López, frente al CD Tenerife. El nuevo guardameta franjiverde se mostró muy seguro, sacó a relucir su enorme experiencia y destacó, sobre todo, a la hora de ayudar jugar el balón desde atrás y dar pases largos a sus compañeros. Todo apunta a que Dituro será el meta titular del conjunto ilicitano a partir de ahora.

Después del triunfo en el feudo tinerfeño, el nuevo portero del Elche quiso mandar, a través de los canales oficiales del club ilicitano, un mensaje a toda la afición: “Hola franjiverdes, estoy muy contento de estar aquí y este triunfo va por todos vosotros, por el apoyo que muestran al equipo. Yo llevo muy poco tiempo, pero lo me han hecho sentir desde el primer momento. Vamos a por todas y nos vemos en el Martínez Valero”, señaló el guardameta, que el próximo domingo (21 horas), frente al Valladolid, podrá estrenarse en el coliseo franjiverde.

Matías Dituro, en declaraciones a los micrófonos de LaLiga TV, analizó el partido y la victoria en Tenerife: "Jugamos en un estadio en el que la gente presiona mucho. El Tenerife tiene un gran equipo y conseguimos tres puntos que nos acercan donde queremos estar y con portería a cero que, obviamente, te sirve. Pero estoy muy contento por el esfuerzo que hizo todo el equipo, los chicos hicieron y partidazo y estoy contento con mi debú en el Elche", comentó.

El meta argentino destacó la capacidad de sacrificio y esfuerzo que tuvo su equipo para defender el gol de Rodrigo Mendoza, a los dos minutos, que, a la postre, sirvió para conseguir la victoria. "Todos los partidos son intensos. Hay que esforzarse y trabajar al máximo. Hace poco que llegué y, en estos pocos días, he podido ver que los chicos se entregan al máximo y dieron todo en el campo. Estoy muy feliz por ellos también, porque hicieron un esfuerzo muy grande para conseguir este triunfo".

Dituro afirmó que se encontraba "muy contento y feliz" por haber llegado de la mejor manera al club ilicitano. "Tenía muchas ganas de sumarme al proyecto de Sebas (Beccacece). Esun proyecto muy ilusionante y estoy contento de la confianza que me ha dado y la de todos mis compañeros, que me han recibido muy bien. Al club, que me ha facilitado todo desde que llegué. Me esforzado mucho para estar disponible lo más rápido posible y poder jugar en Tenerife e intentar ayudar a mis compañeros".