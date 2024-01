El entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece, ha podido contar hoy para el penúltimo entrenamiento antes del partido de este viernes ante el Burgos FC (Martínez Valero, 20.30 horas) con todos sus jugadores salvo con el lesionado de larga duración Óscar Plano, que también ha estado presente en el estadio aunque realizando ejercicios suaves en la bicicleta elíptica, según comentaba el propio técnico.

En el entrenamiento de esta mañana se ha incorporado Rodri Mendonza, que estaba lesionado tras recibir un fuerte golpe en el último partido en casa ante el Valladolid, donde tuvo que ser sustituido, y que se perdió la visita al Andorra por los efectos de la contusión.

"Hoy ya pudimos contar con Rodri en el grupo y está listo para formar parte de la partida el viernes. Lo que decidiremos ese mismo día es si juega de inicio o comienza en el banquillo", apuntaba Beccacece, que anunciaba la ya conocida marcha de Lautaro Blanco a Boca Juniors. De hecho, el jugador ya está en Argentina.

Refuerzos de casa

También se han ejercitado con el grupo Fidel Chaves y Diego González. El primero lleva semanas recuperándose de un problema muscular, mientras el defensor no pudo ir convocado en Andorra por un problema personal que lo ha tenido lejos de Elche unos días.

Por otro lado, "ya han regresado de sus compromisos con su selección Adam y Ali Houary. Los tengo a todos a disposición”, reconocía el técnico, que aprovechaba una pregunta sobre las posibles bajas para comentar la “charla muy buena que he tenido esta mañana con Óscar (Plano). Sobre fútbol. Qué lindo momento. Él, ahora mismo daría cualquier cosa por estar con nosotros, aunque sólo fuera para estar en el vestuario antes del partido. Está deseoso de estar en la lista aunque sea para sentir esa emoción. A veces los profesionales nos olvidamos de la importancia de esto… Sirve ver esta situación de compañeros. Nos baja a la tierra. Al final esto es un juego, no debemos perder esa alegría con el juego… del mensaje que debemos dar como colectivo. Me gusta que el futbolista tenga esa conciencia, pero en el juego que no haya conciencia.. No piensen, definan actúen, concreten. No deben perder de vista la intuición”.