El entrenador del Elche C. F., Sebastián Beccacece, se mostró al final del encuentro frente al Real Burgos feliz y contento, por la victoria y, sobre todo, por la imagen que demostró su equipo. Pero, al mismo tiempo, sacó a relucir la prudencia y recordó que “todavía queda un camino muy largo” para poder alcanzar el sueño del ascenso.

Sobre el partido redondo de su equipo, con triunfo, situarse en puestos de “play-off” de ascenso y el gol de Mourad y la posterior celebración de todo el equipo comentó que “sobre todo sirve para abrazar a la ilusión del sueño. Solo es un partido y tres puntos. Todavía falta un camino muy largo, pero la solidez defensiva, la superioridad ante un rival durísmo y ver el compromiso de estos futbolistas me pone muy contento. Iba a hacer cambios, pero no sabía a quién quitar, porque todos estaban bien. Me daba cosa tocar algo. Eso es tremendo y para destacar. Me han pasado datos sobre la intensidad del equipo y ha sido muy audaz y muy valiente, frente a un rival con una línea de cinco atrás y cuatro centrocampista, que era muy difícil de superar. Tuvimos cuatro ocasiones muy claras y , si no llega a ser por Caro, el portero de ellos, en el primer tiempo, el resultado hubiera sido más abultado”.

El preparador franjiverde aseguró que “estoy orgulloso”, pero matizó que “al mismo tiempo con calma, porque en esta Segunda División el nivel de igualdad es muy alto. Nosotros estamos en esta reconstrucción y seguimos armando. Agradecer los compañeros que han dejado el club y que han estado muy tiempo aquí. Esta victoria y también es para ellos. Queremos seguir construyendo esta linda familia que tenemos, todos unidos”.

El técnico argentino también se refirió a Mourad y a su primer gol: “Lo veo muy liberado y muy suelto. Entro con una convicción tremenda, para participar y para colaborar. Tuvo una gran oportunidad, en la que Caro sacó una mano increíble. También lo que nos da en cada disputa, en ser el primer defensor en la presión alta. Tanto él como Borja (Garcés) como Manu (Nieto), que tuvo dos ocasiones . El equipo genera y estamos bien. Luego, en el fútbol, los resultados, a veces, no terminan con el dictamen del desarrollo. De nuevo volvimos a no sufrir en defensa. Matías (Dituro) también nos da esa tranquilidad. Es algo colectivo. Hay un compromiso muy grande. Para un delantero es importante marcar, igual que para el equipo ganar. Celebramos porque venimos haciendo un esfuerzo muy grande y lo merecíamos. Teníamos ganas de ganar en casa, con nuestra gente”.

Por último, Beccacece explicó el motivo de dejar al hispano-marroquí lanzar el penalti y destacó la imagen de unión de toda la plantilla. “Eso es lo que vivimos en el día a día. La unidad. Todos somos uno. Celebrar una alegría o acompañar en el dolor de un compañero y saber que estamos todos unidos, desde cualquier sitio. Lo vivimos de forma emotiva, porque tuvimos mucha adversidades y vamos a seguir teniendo. Nos vamos reinventando. Esto es un proceso. Si lo comparamos con el partido de la primera vuelta (4-0), hemos visto cómo el equipo ha ido creciendo. Eso es lo que a mí me ilusiona, con acciones. Luego esto es juego y los rivales también compiten”.