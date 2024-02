David López también ha sido presentado este lunes como nuevo jugador del Elche C.F. Llega cedido por el Real Mallorca hasta final de temporada con una opción de compra.

El director deportivo del club ilicitano a destacado del joven central de 20 años que “cuando contactamos con su agente, lo tuvo claro y no quisieron escuchar más ofertas. Mostró una gran pasión y ganas de jugar en el Elche y continuar creciendo y teniendo minutos.

¿Cómo afronta su llegada al Elche y su primera salida de su casa en Mallorca?

Siempre he tenido mucha ilusión por comenzar un nuevo proyecto. El Elche me mostró su confianza desde el primer momento y estoy muy contento. Vengo con mucha mentalidad, es un paso más en mi carrera, la primera vez que salgo de casa y tengo muchas ganas de disfrutar. Cuando me lo plantearon, no me lo pensé

Aguirre, al principio, no habló muy bien de usted, pero, luego, alabó su crecimiento…

Vengo a aprender e intentar jugar los máximos minutos posibles y hacerme un nombre en el fútbol profesional. Sobre Aguirre, cada entrenador tiene un gusto personal. Me subió al primer equipo y fui creciendo día a día.

¿Sabe los riesgos que corren los centrales con el fútbol atrevido de Beccacece?

El fútbol que me gusta es el que tiene protagonismo con el balón. Estoy a disposición del míster y muy contento con los planteamientos ofensivos que utiliza y espero acoplarme lo más rápido posible.

¿Qué opinión tiene del técnico argentino tras estos primeros días?

Antes de venir ya tuve la oportunidad de hablar con él por teléfono y me trasmitió mucha confianza. Me dijo que el vestuario era una familia y que aquí podía crecer como futbolista. La verdad es que es un entrenador muy cercano y muy cordial, que trasmite mucha confianza.

¿Qué le pareció el ambiente del grupo y de la afición, que pudo comprobar el viernes frente al Burgos?

La verdad es que, como dijeron, es una familia. Hay mucha unión y todos reman en la misma dirección y ese es un punto clave para conseguir el objetivo que todos tenemos en mente. Cuando la afición y la plantilla están unidas, se nota en el campo.

¿Sueña con conseguir el ascenso?

La filosofía en el fútbol debe ser ir partido a partido y mejorar semana a semana y, a final de temporada, veremos hasta dónde podemos llegar.