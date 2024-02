Beccacece eleva su crédito en el Elche

Dentro de un mes se cumplirá un año de la llegada de Sebastián Beccacece al banquillo del Elche C.F. Durante este tiempo, su credibilidad ha sido una montaña rusa, al igual que la del equipo.

Comenzó muy bien, a pesar de no poder evitar el descenso de Primera División, que solo era cuestión de tiempo. Sus últimos cinco partidos en la máxima categoría, en los que no sufrió ninguna derrota, ilusionó a la afición, que veía con buenos ojos la apuesta de Bragarnik para intentar esta temporada el ascenso y el retorno a Primera.

Sin embargo, el inicio del curso, con muchos movimientos y cambios en la plantilla -más de los esperados- no fue el imaginado. El conjunto ilicitano no arrancó cumpliendo su papel de favorito.

Hasta tal punto que, en la novena jornada y tras perder en El Molinón, frente al Sporting de Gijón; lanzó un ultimátum y aseguró que si no ganaban el siguiente encuentro frente al Andorra, se plantearía abandonar. Los franjiverdes estaban más cerca de los puestos de descenso que de la parte alta de la clasificación.

A partir de ahí, todo cambió. Beccacece siempre ha defendido su confianza en el proceso para poder alcanzar la meta. El juego del equipo mejoró, aunque los resultados no terminaban de llegar. Lo que provocó algunas dudas.

Dentro de esa montaña rusa, el final del año 2023 y, sobre todo, el comienzo de 2024 ha significado un impulso hacia arriba del conjunto ilicitano, que llega al último tercio de la temporada en su mejor momento, en puestos de "play-off" y con las plazas de ascenso directo y hasta el liderato a tiro de piedra.

Muchos confiaron en el técnico argentino en todo momento. Otros no tanto, sobre todo porque su fútbol no se asemejaba a lo que, tradicionalmente, se había necesitado en Segunda División. Ese desorden con múltiples movimientos a la hora de atacar, con continuos cambios de jugadores, para sorprender a los rivales; no terminaba de estar acompañado de resultados.

El técnico argentino dando instrucciones, durante un encuentro / MATÍAS SEGARRA

Sin embargo, Beccacece no ha cejado en su empeño. Siempre ha mostrado su confianza en el "proceso". Se ha implicado y ha defendido los valores históricos del club y de la ciudad. Y esa filosofía de vida ha permitido que, poco a poco, haya encontrado el camino de un equipo más compacto, más seguro en defensa y que ataca cada vez mejor. Hasta el punto de que sus "extrañezas" iniciales hayan convencidos, incluso, recibido los elogios de los rivales.

Pero, sobre todo, Beccacece se ha ganado el cariño generalizado de la afición. El fútbol son resultados y, cuando la pelota entra, las cosas se ven de otra manera. A pesar de la falta de gol que existe en la plantilla, por la escasez de delanteros determinantes y goleadores; la lucha y la entrega han podido con todo ello. Pocos o casi nadie, incluso los propios jugadores, dudan ahora del entrenador rosarino. La mayoría ven como la orquesta suena cada vez mejor y no contemplan otra de que va a ser el director que va a llevar al Elche de vuelta a Primera División.

Beccacece, pensativo, en el banquillo del Martínez Valero / MATÍAS SEGARRA

El pasado domingo, en Cartagena, los cerca de 1.500 aficionados desplazados corearon su nombre. Su crédito se ha elevado de forma considerable, aunque el técnico franjiverde quiere quitarse importancia.

"La gente se siente representada por lo que hacen los futbolistas. Soy la extensión de ellos en el campo, lo acepto y es lindo. Yo no hago nada, los que lo hacen son los futbolistas. Lo vivo como lo siento. En unos lugares que estado ha gustado y, en otros, no. Aquí en Elche gusta y se sienten identificados como mi esfuerzo y trabajo y trasmitir pasión", comentó después del partido en el estadio Cartagonova.