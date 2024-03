Josan: “Sería un sueño conseguir mi tercer ascenso con el Elche”

Josan Ferrández, uno de los capitanes de la plantilla del Elche C.F., ha comparecido este miércoles en la sala de Prensa del estadio Martínez Valero, para analizar la actual situación del conjunto ilicitano, la suya personal y el futuro que viene por delante para el cuadro franjiverde

Estado de ánimo del vestuario

Lógicamente, los resultados de los últimos partidos y el juego del equipo nos hace estar contentos. No nos habíamos visto en esta situación en toda la temporada. Tenemos un grupo humano espectacular y durante todo el año, cuando las cosas no estaban saliendo tan bien, ha permanecido unido, ha creído en el trabajo y, ahora, estamos recogiendo los frutos del esfuerzo de toda la temporada. Estamos con muchas ganas de seguir así y de acabar el curso como merecemos.

Frenar la euforía

La afición tiene que estar ilusionada y contenta. La temporada pasada fue difícil, en el año del Centenario y con el descenso de Primera. El inicio de esta campaña también fue complicado. Pero los que estamos dentro sabemos de qué va la Segunda División y, si perdemos dos partidos, podemos salir, incluso, de los puestos de “play-off”. No debemos guiarnos por la clasificación y seguir la línea de trabajo que estamos llevando.

Se ha convertido en uno de los 20 jugadores con más partidos de la historia del club

Es un orgullo muy grande. Ya es especial conseguir eso en cualquier equipo, pues imagina en el equipo de mi tierra, del que soy canterano. Es un premio al trabajo y a los muchos años de sufrimiento que llevo.

Puede conseguir su tercer ascenso con el Elche

Sería un sueño. Es el sueño que estamos persiguiendo desde principio de temporada. Recuerdo, cuando renové, que dije que me quedaba para devolver al club a Primera División y estamos en el camino. Todavía queda mucho, faltan12 jornadas y tenemos que tener los pies en el suelo. En cualquier momento, cualquier equipo nos pueda dar una bofetada y quedarnos con la cara de tonto. Por eso tenemos que ir paso a paso y, si seguimos haciendo las cosas bien, seguro que continuarán los buenos resultados.

18 partidos como titular y siete para renovar

Siempre piensas un poco en los partidos que te pueden ir quedando. Pero mirar solo eso no me haría un favor. Al final, el que cumpla el objetivo de renovar por esos partidos será porque estoy haciendo las cosas bien y, en eso, me centro. En intentar hacer las cosas bien, en ser profesional y en competir en cada partido que me tenga la oportunidad de jugar. Y si eso lo hago bien, es lo que me llevará la renovación.

Partido frente al Albacete

Será muy disputado. Ellos, últimamente, no están logrando buenos resultados, pero han competido en todos los encuentros y no recuerdo que le hayan goleado en ninguno. Muchos se les han ido por detalles. Lleva mucho tiempo con el mismo entrenador. La temporada pasada disputaron el play-off de ascenso. Nosotros en casa estamos fuertes y con el apoyo de la afición queremos que sea un partido bonito. Tenemos que ser nosotros mismos y mantener la línea de juego que estamos llevando.

Y el domingo puede tener que frenar a Fidel Chaves

Seguro que se me va a hacer muy raro. Hemos vivido muchos momentos, muchos entrenamientos y muchos partidos juntos. Hasta hemos dormido juntos, porque era mi compañero de habitación. Se me va a hacer extraño y, en el caso de juegue y me toque defenderlo, se me hará extraño. Pero, ahora, no deja de ser un rival. Cuando pite el árbitro y hasta el final del partido los dos lucharemos por nuestros intereses. Se cómo pararlo y, cuando acabe el encuentro seguiremos siendo amigos.