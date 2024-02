Una vez que ha finalizado el mercado de invierno, el Elche C.F., como anunció el pasado lunes su director deportivo, Sergio Mantecón, se va a poner manos a la obra para afrontar las posibles renovaciones de varios jugadores que terminan contrato a la conclusión de la presente temporada, incluso con algunos de los acaban en 2025, para que no lleguen al próximo curso con su último año.

Tete Morente

El club ilicitano ya ofreció la renovación Tete Morente el pasado verano, pero el futbolista gaditano y su representante, todavía, no han respondido. El mediapunta franjiverde estuvo, tanto en agosto como ahora en enero, en la órbita de varios equipos de Primera División, incluso, de algunos extranjeros. Está libre para comprometerse con cualquier club y su intención es esperar a final de curso y, en función de si el cuadro franjiverde asciende o no a Primera División, tomar una decisión. Pretendientes sabe que no le van a faltar.

Carlos Clerc

En una situación parecida se encuentra Carlos Clerc. La comisión deportiva ya le ha trasmitido su deseo de que pueda continuar, pero, al igual que Tete Morente, no ha querido responder y quiere analizar bien todo antes de decidirse.

Mario Gaspar y Josan

Otros jugadores que acaban contrato el próximo 30 de junio, como son Mario Gaspar y Josan Ferrández, que firmaron el pasado verano por solo una temporada, tienen una cláusula, por la cual pueden ampliar su vinculación con la entidad franjiverde si cumplen una serie de parámetros, como son jugar un mínimo de 25 partidos de Liga como titular o más de 45 minutos en cada uno de ellos.

Mario, a sus 33 años, lleva 21 encuentros ligueros en el once inicial, por lo que le restan solo cuatro para renovar de forma automática. El defensa de Novelda se ha convertido en un fijo para Beccacece y, con 17 envites todavía por delante para finalizar la liga regular, más los posibles del "play-off" de ascenso; tiene en su mano su continuidad en el Elche.

Josan Ferrández está en un caso similar al de Mario, aunque está más lejos. El crevillentino ha estado en 15 encuentros en el once inicial, pero, debido a su lesión, en las últimas jornadas ha perdido su puesto en beneficio de Sergio Carreira.

No obstante, tampoco lo tiene tan complicado y si recupera su mejor versión y más no habiendo llegado ningún extremo derecho específico en el mercado de invierno, puede tener la oportunidad de cumplir su cláusula, ya que puede jugar tanto de lateral como más adelantado.

El jugador de Crevillent decidió en verano renovar con el Elche, a pesar de que tenía ofertas superiores a nivel económico, pero se considera un futbolista de casa y, a sus 34 años, quiere seguir defendiendo la camiseta franjiverde.

Óscar Plano y Diego González

Óscar Plano y Diego González son otros componentes de la plantilla que tienen contrato hasta el 30 de junio.

Plano tenía la misma cláusula que Mario y Josan, porque con 32 años y tras finalizar en el Real Valladolid, el Elche solo lo firmó por una temporada. Hasta su grave lesión había jugado en 21 partidos y en 13 de ellos fue titular, siendo el máximo goleador de la plantilla, con siete dianas.

El club ilicitano podría haberse esperado a ver cómo se recupera de su tobillo. Sin embargo, en un buen gesto, ya le ha comunicado que podrá continuar la próxima campaña, como desveló Mantecón el pasado lunes.

Quien lo tendrá más difícil para seguir es Diego González. El gaditano apenas ha jugado desde la llegada de Beccacece y esta temporada solo ha estado presente en ocho envites ligueros y en dos de Copa del Rey. Mucho tendrán que cambiar las cosas para que no abandone la entidad franjiverde al final de la presente campaña.

El Elche también quiere entablar conversaciones con otra serie de futbolistas que acaban contrato en 2025. A pesar de quedarles año y medio, el club ilicitano no quiere apurar y esperar a la última temporada. Son, sobre todo, los canteranos Rodrigo Mendoza y John, que ya empiezan a ser objeto de deseo de otros clubes.

Ocho cedidos

Hay otros ocho futbolistas en la actual plantilla del Elche que también finalizan su vinculación al final del presente curso, pero es porque están cedidos por otros clubes y no pertenecen a la entidad franjiverde.

Nico Castro (Genk), Borja Garcés (Atlético de Madrid), Carreira (Celta), Manu Nieto (Andorra), Arnau Puigmal (Almería), David López (Mallorca), Jhegson Méndez (Sao Paulo) y Sergio Bermejo (Zaragoza).

Con la mayoría de ellos, el club ilicitano tiene una opción de compra, en caso de ascenso a Primera División.