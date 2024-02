Una vez que ha finalizado el mercado de fichajes de inverno, en el Elche C.F. van a comenzar a afrontar, más seriamente, el tema de las renovaciones y ampliaciones de contrato con los futbolistas que acaban a final de la presente temporada, incluso, en 2025

El director deportivo de la entidad franjiverde, Sergio Mantecón, también se ha referido este lunes, en su balance del recién acabado mercado, sobre diferentes nombres propios como Óscar Plano, de quien asegurado que continuará en el club ilicitano la próxima campaña, a pesar de que finaliza contrato y se está recuperando de una grave lesión; o Tete Morente y Carlos Clerc, con quienes también se han iniciado la conversaciones para intentar su renovación.

Mantecón también ha hablado de una posible venta en el futuro de Rodrigo Mendoza, si continúa con su gran proyección; y de la continuidad del entrenador, Sebastián Beccacece, quien ha manifestado, en varias ocasiones, que, si no se logra el objetivo del ascenso, asumiría su responsabilidad, dejando entrever su posible marcha.

“A Óscar Plano, el club le ha comunicado que es jugador del Elche para la próxima temporada. Se lo ha ganado y se lo ha merecido”, ha desvelado el director deportivo.

Sobre las renovaciones, ha indicado que “a partir de ahora, empezaremos ese proceso. Con más de un jugador ya hemos iniciado los contactos. A Tete Morente se le planteó la ampliación de contrato hace tiempo y, de momento, todavía no hemos podido conseguir convencerle, aunque tenemos la esperanza de seguir intentándolo. Con Carlos Clerc también se ha contactado ya con él y del resto que terminan contrato, muchos de ellos están vinculados a su rendimiento deportivo para renovar y muchos están cerca de cumplirlos. Además, hay algún caso más que, aunque terminen en 2025, iniciaremos las conversaciones para renovarlos”, ha comentado Mantecón.

Rodrigo Mendoza

Sobre Rodrigo Mendoza ha indicado que “estamos encantados con su irrupción y que gente de la casa se haga un hueco en el primer equipo. La idea es que podamos conseguir el objetivo (ascenso) y que Rodri pueda seguir muchos años con nosotros y siga creciendo, porque todavía tiene mucho margen de mejora, a pesar del nivel que está mostrando. A partir de ahí, siempre hemos dicho y no solo el Elche, que todos los clubes estamos abiertos a que económicamente a que pueda llegar una oferta de un equipo que, deportivamente, pueda mejorar a Rodri y a nivel económico ayudar al club. Pero, a día de hoy, el pensamiento es que siga creciendo con nosotros, pero también estamos abiertos a que el día de mañana, como pasó con Gonzalo Villar o con otros muchos que han salido de aquí, que en su crecimiento personal pueden surgir una opción interesante. Ahora solo pensamos en que siga mejorando y que podamos continuar de la mano con él, porque estoy seguro de que va a a ser así”.

Beccacece

Por último, cuestionado por la continuidad del técnicio, Sebastián Beccacece, al margen de pueda lograr el ascenso o no, Sergio Mantecón ha recordado que “es una persona que vive el presente, está enfocado y focalizado en esta temporada y, se ascienda o no se ascienda, no creo que sea el mayor de los hándicaps o de los problemas para que se plantee el futuro. Las dos partes debemos estar cómodas y a gusto y con Sebas (Beccacece) de todos es conocido la vinculación que tienen con la propiedad y la comisión deportiva y veremos cómo termina la temporada. A partir de ahí, nos sentaremos con él y veremos qué pensamiento tiene y también el del club. Estoy seguro de que no habrá ningún problema, tanto para su continuidad como no que, lógicamente, todos deseamos que continúa su vinculación por más años. Pero es algo que, ahora mismo, no es planteable y veremos más adelante”.