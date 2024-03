Beccacece: “Siendo muy superiores, el fútbol nos castigó”

El técnico del Elche, Sebastián Beccacece, mostró una doble cara al final del encuentro que el Elche perdió frente al Levante, después de ir ganando 0-2. Por un lado se mostró “muy orgulloso” por el juego desplegado por su equipo, durante la mayor parte del encuentro, y por otra de “dolor” por no haber podido conseguir el merecido premio del triunfo´.

"Sabiámos que a pesar del 0-2, en cualquier distracción, con la calidad que el Levante tiene, podían marcar y meterse en el partido", comentó a la vez que destacó que "hicimos un partido extraordinario. Tuvimos una superioridad notable, con un gran fútbol, con una cantidad de ocasiones enormes y con un juego, totalmente dominante".

Al mismo tiempo, también se mostró crítico con las jugadas de los goles encajados: "Fueron situaciones que tenemos que corregir". No vi que fuera por estar arriesgando. En el penalti teníamos muchos jugadores por detrás del pelota, en el segundo, en la situación de Mario, también, es algo que teníamos que evitar y el tercero fue el más preocupante, porque fue una acción en la que no hacen nada para que sea gol", lamentó.

El preparador franjiverde reconoce "hay que aprender de eso", pero también se queda con la parte positiva. "No puedo olvidar lo que fue el desarrollo del encuentro, del orgullo que siento y del dolor que tengo, porque siendo tan superiores, el fútbol nos castigó y no privó de lo que merecimos, que fue la victoria, de tener una semana para disfrutar. Ahora, lo vamos a tener que hacer desde el dolor que nos genera ver que una superioridad no se ha transformado en un triunfo. Estoy orgulloso de mis futbolistas, sabemos lo que tenemos que ajustar. No vi nunca al equipo descompensado y sí que lo atribuyo a que el rival también juega y también acierta. Pero contribuimos para darle vida. Pudimo hacer el 2-3 con la ocasión que Mourad. Hay cosas que no se explican y hay que aceptarlas , corregirlas, pero no nos desvía nada de nuestro camino y de que venimos diciendo y haciendo", comentó tras el encuentro.

Lo que quiso dejar claro Beccacece es que la remontada del Levante no se produjo por una posible relajación de ver el partido ganado. "Nunca considera que un encuentro está ganado hasta que el árbitro pita el final. No percibo que fue motivo de la relajación. Fueron tres acciones puntales y aisladas, que no deberían pasar, pero, a veces pasan. Hay que aceptar que esto es un juego, creer más que nunca en lo que estamos haciendo y aceptar el dolor".

Cuando se le preguntó por el penalti a favor de los granotas y la posible pena máxima sobre Tete Morente, defendió la actuación arbitral. "Las decisiones arbitrales hay que aceptarlas y son cosas que no podemos controlar. Pero creo que hizo un excelente partido y así se lo hice saber. Me gustó mucho como llevó el juego", afirmó.

El entrenador del conjunto ilicitano explicó que la sustitución de Sergio Bermejo por Rodrigo Mendoza en el descanso fue una "decisión futbolística. Estoy Muy contento con Bermejo, nos dio fluidez, más triangulación , mas control. Por momentos, fue una exhibición", opinó.

Por último, Beccacece, a pesar del "dolor" de esta dura derrota, es muy optimista y está convencido de que terminarán consiguiendo el ascenso. "Perder no gusta a nadie, pero hay formas y formas. Esta es muy dolorosa. Hay donde agarrarse. Es muy díficl ver un equipo tan superior. Tengo claro que esto es un juego y una categoría muy igualada, en la que todo puede suceder. Sigo enfocado en cada partido. Seguimos con fe fe intacta en que el sueño lo vamos a buscar y lo vamos encontrar”, aseguró.